Oroscopo del 24 dicembre: le previsioni del sabato segno per segno

Oroscopo di oggi, domenica 24 dicembre 2023: previsioni su lavoro, amore, fortuna e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 24 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il pensiero oggi corre al lavoro, specie se voci allarmanti vi mandano in fibrillazione. Preoccupazione inutile se avete già pronto un ‘piano B’. Diffidate di chi ingigantisce i problemi e parla senza conoscere l’esatta dinamica delle cose. Possibili colpi di scena in campo sentimentale, attenti a non perdere la testa per una persona già legata. Occhio al denaro in uscita.

Toro

Giornata frizzante e movimentata, grazie al transito della Luna nel vostro segno. Notevole lo spirito d’iniziativa, vitalità da vendere, aiuti provvidenziali. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze! Stabilmente in coppia? Riuscirete a rinnovare il rapporto con nuovi interessi e a rinnovare la routine con trovate curiose e fantasiose.

Gemelli

Non vorrete trasgredire alle regole, anzi preferirete seguirle scrupolosamente per evitare di crearvi fastidiose inimicizie nel vostro ambiente. Cercate di vivere con meno apprensioni il rapporto con le persone care, concedendo loro più libertà. Ritagliatevi degli spazi tutti per voi, lasciatevi alle spalle i pensieri negativi e godetevi il piacere di una passeggiata o di una lettura.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in Toro vi infonde un po’ di coraggio. Esattamente quello che ci vuole per superare la vostra innata indecisione ed affrontare una situazione. In ambito professionale, inutile fingere; se non condividete direttive e metodi, parlatene apertamente. In campo sentimentale tutto ora gira alla grandissima: le stelle promettono molte gioie, se siete in coppia ma anche se non lo siete…

Leone

Nelle questioni private, rischiate di fare un passo avanti e uno indietro. Fermatevi a riflettere e chiaritevi le idee una volta per tutte! In famiglia è tempo di prendere in considerazione anche le esigenze altrui e cercate di mediarle con le vostre. L’intesa di coppia non sarà perfetta, ritmi e gusti oggi non sono in sintonia; non perdetevi in dettagli insignificanti e badate al sodo.

Vergine

Accogliete senza esitazioni l’invito della Luna a trovare spazi tutti vostri, al di fuori degli impegni e del solito tran tran quotidiano. Il clima è vivace e imprevedibile: l’ideale per vivere una giornata piena di possibilità. Ottimo momento sotto il profilo amoroso, soprattutto se saprete rinunciare a vecchie abitudini o a schemi di comportamento che non hanno più ragione di essere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete decisi, determinati, quasi ostinati: sgobbate senza risparmiarvi per ottenere i risultati prefissati e non siete disposti ad accontentarvi di niente di meno di quello che pensate che vi spetti. In effetti, potrebbe essere un buon momento, sotto il profilo professionale, se saprete giocare bene le vostre carte. Buoni affari. L’intesa con il partner sarà molto soddisfacente.

Scorpione

Con il passaggio della Luna in Toro si prevede una giornata un po’ sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno. Ci sono aspetti della relazione che non vi soddisfano, ma non potete negare che la stabilità affettiva in alcuni momenti è rassicurante.

Sagittario

In questo giorno saprete svolgere i vostri compiti con bravura e una certa precisione: la Luna è nel vostro sesto Campo. Saprete muovervi con disinvoltura sia nella professione sia nella vita privata. Sarete molto convincenti. Se cercate il successo, potrete trovarlo, soprattutto se il vostro lavoro vi porta a contatto con gli altri. Regalatevi un massaggio rilassante ayurvedico.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 24 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Spazzando via quel senso d’instabilità dei giorni scorsi, la Luna amica in Toro, vi mette immediatamente a vostro agio. La disponibilità con cui vi relazionerete agli altri renderà questa giornata costruttiva da tutti i punti di vista! Se la persona amata non si sente al centro dei vostri interessi, provate a rassicurarla, con slanci romantici e gesti d’inequivocabile chiarezza.

Acquario

Piccole insoddisfazioni, anche in assenza di un reale motivo. Tutta colpa della Luna in Toro, in quadratura, che vi fa desiderare l’impossibile. Evitate accuratamente passi azzardati nel lavoro e nelle faccende finanziarie. Sensualità accesa e sentimenti profondi in campo amoroso, ma oggi siete pigri nel manifestarli: piuttosto che fare coccole preferite riceverle.

Pesci

Tutto filerà liscio e i vostri progetti veleggeranno felicemente in porto se non vi lascerete travolgere da emozioni disordinate e tumultuose. Probabile calo della forma fisica e mentale: dovrete fare i conti con il malumore messo in campo dalla Luna. Per molti, serata della vigilia in casa, in intimità con i familiari. Concedetevi il lusso di un po’ di tempo per voi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 24 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay