Oroscopo del weekend, i segni fortunati di sabato 25 marzo

Oroscopo del weekend: ecco quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo di oggi, sabato 25 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Dovrete affrontare una spesa impegnativa, la cosa non vi piacerà, ma quando è necessario, è necessario. Scoprirete di aver speso bene i vostri soldi! Se si tratta di lavoro, le stelle baceranno in fronte coloro che svolgono un’attività di tipo assistenziale o creativa: le opportunità di guadagno dovrebbero moltiplicarsi come per incanto. Maggiore stabilità in coppia.

Toro

La Luna nel segno prende a braccetto Venere, nel segno, per dribblare le difficoltà esistenti di tipo finanziario, facendo leva su carisma e competenza. Rincontrando vecchi amici avrete la possibilità di giustificare il vostro recente sparire dalla circolazione. Chi è in coppia ritrova equilibrio e riaccende l’entusiasmo nel ménage. Bei programmi serali.

Gemelli

Avvertite la smania di novità, di cambiamenti, ma è meglio attendere… Con la Luna nel segno che precede il vostro, questo non è il momento. Non fatevi prendere dall’impazienza, fate leva sulla tolleranza e sul self-control! Nel lavoro siate più flessibili e aperti. Date maggiore credito alle idee provenienti dal vostro team. Vietato trascurare salute e persona amata.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Spostamenti, brevi viaggi, buoni affari, telefonate inattese, incontri piacevoli tramite Facebook renderanno la vostra giornata piena e gioiosa. Avrete l’argento vivo addosso e muovervi sarà motivo di soddisfazione. Momento d’oro per il lavoro, per gli incontri e per gli studi. Le coppie bene assortite vivranno una serata molto vivace, sia sotto il profilo sentimentale che erotico.

Leone

Qualcuno potrà farvi girare la testa con la sua sensualità magnetica, ma verificate che sia effettivamente una persona in sintonia con voi. Con Venere dissonante, potreste prendere un abbaglio. Siate, dunque, accorti e astuti! Nel lavoro sarete stimati e apprezzati: molti dei problemi che vi opprimono si risolveranno, grazie al vostro sesto senso, in automatico. Continuate così!

Vergine

La Luna vi fa l’occhiolino, Venere anche, e voi vi lascerete facilmente prendere dal trasporto dell’audacia creativa. Buon lavoro! Dovreste cavarvela bene anche nel campo economico. Gli obiettivi professionali vengono raggiunti grazie all’organizzazione, alla logica e all’affidabilità. La dea dell’amore vi sorride e l’amore anche, soprattutto se avete il cuore libero.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli astri parlano chiaro: progetti e sogni vanno bene, a patto che si tratti di qualche cosa di realizzabile e di non impossibile a tradursi sul piano pratico! Situazione scorrevole per portare a termine una trattativa in corso, potenziare i vostri guadagni, far fruttare il denaro. Un bell’incontro d’amore vi renderà euforici, sarete reciprocamente e irresistibilmente attratti.

Scorpione

Le stelle vi contrastano e provocano nervosismo. Qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire il proprio partner, o di non essere capito; a qualche altro, invece, la vita di coppia comincerà ad andare stretta. Sul lavoro seguite il vostro istinto, fidatevi solo delle vostre sensazioni e opinioni: non commettete l’errore di ascoltare i consigli di chi magari ne sa meno di voi!

Sagittario

Giorno ideale per fare il punto della situazione e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere. Preparatevi a vivere momenti intensi; per molti di voi il settore professionale è in grande evoluzione. Gli accoppiati potrebbero sentirsi un po’ trascurati dalla persona amata, i single non raccoglieranno molti successi nella loro vita di relazione.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 25 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna, Venere e Saturno si alleano tra loro per farvi incontrare, se siete single, la persona che fa per voi. Datevi da fare! C’è dell’altro. Stimolano la vostra ambizione professionale e molti di voi si renderanno conto che è necessario dare un’accelerata… perché non è più possibile indugiare, a meno che non si sia disposti ad accontentarsi delle briciole al posto della torta.

Acquario

L’amore sarà in primo piano. Siete in coppia? Avrete la splendida opportunità di realizzare un progetto che vi sta particolarmente a cuore. Se siete single, nei nuovi incontri provate ad essere semplicemente voi stessi. Parliamo di lavoro. I vostri superiori vi faranno delle proposte. Datevi il tempo di valutare i pro e i contro e, se sarà il caso, sappiate cogliere la palla al balzo.

Pesci

La Luna nel segno del Toro vi stimola un po’ su tutti i fronti: vi aspetta, dunque, una giornata movimentata, con novità e colpi di scena. Lo charme sarà così rafforzato che vedrete cadere ai vostri piedi anche chi pensavate inavvicinabile. Single: ‘chi non risica, non rosica’. Affrontate le questioni finanziarie con le spalle coperte, seguendo cioè il consiglio di un esperto.

Questo è l’oroscopo di oggi, 25 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay