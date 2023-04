Oroscopo del giorno del 27 aprile: i segni fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, giovedì 27 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi aspettano bei momenti con gli amici e molte occasioni di divertimento. Il settore professionale è molto promettente; lavorerete con entusiasmo e con finalità chiarissime da raggiungere. Se avete un’attività autonoma prendete in considerazione la possibilità di pubblicizzare in qualche modo le vostre abilità: più persone ne saranno al corrente, meglio sarà per voi.

Toro

La Luna in Leone vi invita a mettervi d’impegno per migliorare le cose, se hanno bisogno di essere perfezionate, nel vostro attuale rapporto di coppia. Non lesinate attenzioni e dedizione al partner perché la soddisfazione della persona amata accrescerà anche il vostro piacere! Il lavoro procede molto bene, ma sotto sotto qualcosa vi turba; forse a livello finanziario.

Gemelli

I pianeti vi sono amici, sostengono ogni vostra iniziativa, vi spianano la strada e vi permettono di iniziare la giornata nel migliore dei modi. Non farete quindi fatica, né a trovare nuovi spunti da utilizzare professionalmente in modo proficuo e redditizio, né ad architettare qualcosa di ‘speciale’ per voi e il partner per rendere indimenticabile la serata. Un regalo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ci vuole ogni tanto una pausa di riflessione, soprattutto nei momenti meno eclatanti. Nel lavoro e negli investimenti niente voglia di strafare, fate un passo alla volta. È più prudente, e si riducono i rischi! Occhio al denaro in uscita. Fuochi d’artificio sul versante dell’amore. Che siate in coppia o ancora single, tutto filerà liscio: belle emozioni e incontri emozionanti!

Leone

Ma che bel cielo sopra la vostra testa, costellato di astri positivi; solo Plutone in Acquario vi guarda in fondo agli occhi, fino ad abbagliarvi, testando la vostra sincerità. Niente ombre, i sentimenti sono solidi e profondi; magari un filo di timidezza vi impedisce di esternarli platealmente ma chi vi consce bene e vi apprezza li avverte comunque a pelle, senza bisogno di parole.

Vergine

La Luna suggerisce di limitare il desiderio di primeggiare e di non lasciarvi trascinare da idee di grandezza che hanno poche possibilità di realizzazione in questo giovedì. Sarebbe anche il caso di rallentare i ritmi lavorativi e concedervi più tempo per voi stessi e per il relax. In ambito privato, defilatevi da una situazione che non vi piace e che non vi porterà a nulla.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Bene i rapporti, meglio ancora se virtuali, lontani quanto basta da non attentare alla vostra indipendenza, ma ugualmente stuzzicanti e coinvolgenti. A giudicare dai WhatsApp pieni di allusioni e di brio, sembra che qualcuno non possa vivere senza di voi… Gira tutto a meraviglia anche sul lavoro. Siete forti, energici; la vita professionale gode un momento eccezionale.

Scorpione

Per tutta la giornata l’Astro della Notte vi rema contro, riportando l’attenzione su carriera casa e famiglia, nonché sulle spese necessarie a sostenerla. Se lavoraste in squadra con altri, potreste trovarvi in difficoltà per mancanza di un obiettivo comune e di strategie professionali adeguatamente condivise. Segna il passo anche il settore amoroso, se siete in coppia.

Sagittario

La Luna, nel vostro elemento, vi rende molto più completi di quanto siate stati negli ultimi giorni per colpa della Luna dissonante. Le vostre idee non appariranno più campate in aria, ma si potranno tastare con polso sicuro. In amore, tutto andrà per il meglio. Godrete di un rapporto di coppia quanto mai rassicurante per stabilità e solidità. Sarà festa grande anche per i single.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 27 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Nelle faccende pratiche sarete più abili del solito, concreti e costruttivi: avrete delle ottime carte da giocare, aiutati da idee brillanti da sfruttare con diplomazia. Per alcuni saranno possibili discussioni in merito a un’eredità o alla gestione di denaro comune. In amore avrete ampie dimostrazioni d’affetto da parte del partner, a patto che si evitino inutili puntualizzazioni.

Acquario

State cercando di migliorare la qualità della vostra esistenza, e fate bene: perché accontentarsi quando si può avere di più? L’opposizione della Luna annuncia qualche tensione, soprattutto nei rapporti sentimentali. Potreste sentirvi vittime di un’ingiustizia, ma anziché piangervi addosso, reagite! E non isolatevi: riuscirete a ottenere gli strumenti e gli appoggi che vi servono.

Pesci

Gli impegni sono pressanti, ma oggi siete organizzati, efficienti e soprattutto decisi a non dare ascolto a chi tenta di mettervi fretta. In serata, ottime performance tra i fornelli se avete stabilito di sperimentare vecchie ricette della nonna. Di fronte a stati d’ansia o eventuali nervosismi, rigenerate il fisico e la mente con tecniche orientali antistress o di rilassamento.

Questo è l'oroscopo di oggi, 27 aprile.

