Oroscopo del giorno del 28 giugno: Luna in Scorpione, i segni più fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, mercoledì 28 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con il Sole e Mercurio in Cancro in aspetto dissonante, oggi potreste sentirvi particolarmente vulnerabili nell’ambito relazionale. Potreste avere difficoltà a esprimere i vostri pensieri in modo chiaro e a trovare le parole giuste per comunicare efficacemente con gli altri.

Toro

Oggi la Luna si trova in aspetto disarmonico nel segno dello Scorpione e potreste sentire la necessità di proteggere i vostri confini e di essere più selettivi nel scegliere con chi condividere i vostri pensieri e i vostri sentimenti. Assecondate il vostro istinto.

Gemelli

La presenza di Venere in Leone, in aspetto favorevole, è un vero e proprio toccasana per l’amore. Se siete single potreste fare un incontro molto interessante. Fate affidamento sulle vostre sensazioni. Il vostro intuito oggi sarà eccezionale e infallibile.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi avrete grinta ed energia da vendere grazie alla positiva e armonica presenza della Luna nel segno amico dello Scorpione. Saprete come muovervi in ogni settore con lucidità e ottimismo senza però per questo cadere in eccessi nocivi e controproducenti.

Leone

Qualche problema può nascere oggi dal fatto che a volte siete troppo ingenui. Siete buoni e alcune persone di scarsa onestà potrebbero approfittarsene. Con la Luna presente in aspetto di quadratura nel segno dello Scorpione sarà il caso di stare guardia.

Vergine

Gli influssi armonici della Luna in Scorpione oggi vi garantiranno la protezione che vi serve, soprattutto dal punto di vista emotivo. In questo momento avete un estremo bisogno di stabilità e di sicurezza e fortunatamente otterrete ciò che desiderate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Venere nel segno amico del Leone aumenterà il vostro fascino, la vostra eleganza e la vostra innata capacità di sedurre con discrezione e delicatezza. Gli incontri amorosi sono favoriti, ma anche nel campo delle amicizie potrebbero esserci rinnovamenti interessanti.

Scorpione

La Luna nel segno porta sempre di più il sorriso sulle vostre labbra e le vostre aspirazioni diventano sempre più realizzabili. Fate leva sulla vostra immaginazione per trasformare ogni obbligo in un piacevole diversivo e riempite la vostra giornata di momenti divertenti.

Sagittario

Siete molto motivati in questo periodo e con Venere armonica in Leone potete permettervi di fare un po’ gli sbruffoni. La vostra innata simpatia vi aprirà molto porte, soprattutto quando sorriderete con la vostra naturale spontaneità che risulterà irresistibile.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 28 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avete bisogno di vivere delle emozioni molto intense in questo momento. Beh, non avete che da chiedere e sarete prontamente esauditi! La presenza armonica della Luna in Scorpione vi regalerà delle sorprese veramente inattese, che vi scalderanno il cuore.

Acquario

Per scagionarvi da una certa accusa dovreste fornire le prove ma è probabile che non ne abbiate per niente voglia. Con la Luna in aspetto dissonante in Scorpione non avrete nessuna intenzione di far contenti gli altri solo per quieto vivere, anzi sarete piuttosto battaglieri!

Pesci

La Luna in buon aspetto dal segno dello Scorpione vi soccorre e vi solleva dai pensieri plumbei, State trovando un nuovo equilibrio tra il rigore e la disciplina a cui vi obbliga Saturno e la vostra libertà interiore: finalmente riuscite a esprimervi anche a livello emotivo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 28 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay