Oroscopo del giorno, 29 novembre: Ariete e Capricorno fortunati in amore

Oroscopo di oggi, martedì 29 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un primo sguardo al cielo di questo martedì, segnala una Luna acquariana, favorevolissima, pronta a sostenervi nelle iniziative che più vi interessano. A vostra disposizione, se si parla di studio, lavoro o affari, prontezza mentale, capacità persuasiva, efficacia e chiarezza; senza tralasciare un pizzico di fortuna (che non guasta). Viaggi. Ariete scatenato e felice in amore.

Toro

Sia in campo pratico che relazionale vi è richiesto un impegno particolare, certamente superiore al solito, in un crescendo di situazioni alle quali non sempre, in questi giorni, sapete tenere testa. Occasioni e svolte sono a portata di mano di molti, a patto di esaminarle con molta prudenza, buon senso e senso di responsabilità come vuole Saturno in decimo Campo.

Gemelli

I rapporti sociali vi offrono sostegno, svago e spunti per allargare la cerchia delle vostre conoscenze. Se l’amore è assente dalla vostra vita, non chiudetevi nei rimpianti: potreste non accorgervi di Cupido che vi sorride, agevolando un incontro a sorpresa o trasformando una semplice amicizia in un qualcosa di più importante. Decisioni. Contatti con persone lontane.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Seguite il suggerimento delle stelle! Aprite la mente a nuove idee; l’iscrizione a un corso, ad esempio, potrebbe funzionare. Come alternativa, potete sempre dare una spulciata in libreria e acquistare il libro dello scrittore preferito! Alla base del vostro rapporto di coppia c’è il desiderio di scoprire sempre qualcosa di più l’uno dell’altro; non potrebbe andare meglio.

Leone

L’apparenza delle cose nasconde un’altra verità. Perciò, non vi fermate alla superficie di una diceria, di qualcosa che vi è stato riportato e cercate di andare un po’ più in profondità. Fate appello anche al vostro buon senso. La voglia d’evasione e di divertimento non può essere sufficiente per mandare all’aria una storia che dura da parecchio tempo. Pensateci bene.

Vergine

La Luna in sesto Campo sbatte in prima pagina il lavoro. Agenda fitta di impegni: le incombenze sono tante e non volete lasciarne indietro nemmeno una. Ce la farete con l’appoggio taciturno e discreto dei colleghi, soprattutto di qualcuno/a che non dice nulla, ma si vede lontano un miglio che è stracotto/a di voi! Un tocco di fantasioso nell’abbigliamento, sarete uno schianto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la Luna in Acquario, la vita vi sorride. Grande privilegiato è il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro avvincente vi offre l’occasione per una piacevole avventura. Potrete portare a termine con energia, abilità e bravura gli impegni in calendario; non rimandate l’avvio di un progetto per timore di non esserne all’altezza.

Scorpione

Per voi che amate le sfide, il giorno inizia mostrando i denti. Non vi sentite a vostro agio in tante situazioni, comprese quella professionale e quella famigliare. Insistere a tutti i costi per avere ragione non porta grandi risultati: per costruire un dialogo nuovo col vostro amore di sempre e con i vostri cari, servono comprensione e pazienza. Monitorate la pressione sanguigna.

Sagittario

Con la Luna in Acquario, la vita vi sorride. Grande privilegiato è il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro avvincente vi offre l’occasione per una piacevole avventura. Potete portare a termine con energia, abilità e bravura gli impegni in calendario; non rimandate l’avvio di un progetto per timore di non esserne all’altezza.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 29 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna in secondo Campo, quello dei soldi, congiunta a Saturno e quadrata a Urano. In altre parole, questo non è il giorno migliore dell’anno per ottenere benefici, avere fortuna nel maneggio del denaro. Meglio rimandare a tempo e astri migliori iniziative e investimenti di una certa importanza! Innamorati? Il partner effervescente e sensuale, vi attirerà come una calamita.

Acquario

Il pensiero positivo risolve tutti i guai, o quasi, in realtà qualche problemino inevitabilmente tocca anche a voi, perché le stelle non viaggiano mai tutte dritte e per ciascuna che regala bonus, appoggi e novità, ce n’è sempre qualcun’altra che mette il bastone tra le ruote. Oggi riprendete impeto, forza, fiducia e ottimismo; finanze e lavoro promettono bene. Nuovi contatti.

Pesci

Dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze poco entusiasmanti. Chi ha un’attività di squadra potrà faticare più del solito a mantenere accordo e sintonia con i propri collaboratori. Siete single? Una nuova conoscenza potrebbe diventare presto un rapporto importante. Serata piacevole e romantica per chi è già in coppia.

