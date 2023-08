Oroscopo 3 agosto 2023: amore, lavoro e fortuna segno per segno

Le previsioni segno per segno per la giornata di giovedì 3 agosto.

Oroscopo di oggi, giovedì 3 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Che giornata vi aspetta? Una giornata caratterizzata da un po’ di stanchezza, in cui potrete trarre beneficio da attività e occupazioni che non richiedano troppo impegno. Una sorta di pausa, da vivere con serenità, per dare il tempo alle batterie un po’ esaurite di ricaricarsi! Si può avere di più ma, facendo buon viso a cattivo gioco, potrete sbrigate un’infinità di questioni.

Toro

Gli astri vi caricano di spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Avrete successo in ambito professionale, potrete finalmente puntare a conquiste che durino nel tempo! In amore, tutto può iniziare per gioco con leggerezza, ma arriva il momento in cui una parola o una frase vi fanno capire che non si sta più scherzando.

Gemelli

Round molto interessante, con la Luna in quadratura che vi disorienta e confonde: per vostra fortuna, avete le spalle sufficientemente larghe. Tuttavia, mettete in conto una delusione per un voltafaccia di un amico, per cui avreste messo la mano sul fuoco. Tentazioni, debolezze e bugie aleggiano sul rapporto di coppia; bisognerebbe fare coraggiosamente piazza pulita.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Dinamici, ispirati e comunicativi, oggi avete tutte le ragioni per sentirvi al sicuro e per buttare nel dimenticatoio perplessità e problemi. Fascino in rialzo, grazie al look e al sorriso smagliante che vi rende irresistibili. In amore, siete nella fortunata condizione di poter avere la meglio su qualsiasi rivale: sex-appeal, eleganza, simpatia vi renderanno imbattibili.

Leone

Giornata decisamente mediocre, senza troppe emozioni. Non tutto va storto, ma non c’è nemmeno traccia di quell’accelerazione in cui segretamente speravate. Mantenete la calma e accettate alcuni cambiamenti di programma! Bei momenti in amore. Venere toccherà i vostri cuori e vi renderà morbidi come burro: non vi sarà affatto facile resistere a un incontro malandrino.

Vergine

Un vero e proprio scroscio temporalesco si abbatte sulla giornata: Luna, Saturno e Nettuno vi sottopongono a critiche impietose. Le energie non vi mancano, ma non riuscirete a concentrarvi su un unico obiettivo e a valutarne la fattibilità. Tutto sotto controllo, forse anche troppo. In amore, qualche volta, non guasterebbe movimentare le cose, magari con una sorpresa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata lievemente inferiore alle aspettative, ma serena. Dando valore alle piccole cose, potrete godervi l’armonia familiare e il calore degli affetti. Dedicatevi agli hobby preferiti che, spesso per questioni di tempo, siete costretti a trascurare. Sorridete! L’attesa per i single è finita, anche se stentate a crederlo; avete in mano le prove inconfutabili che non sarà un’avventura.

Scorpione

La Luna, in trigono, suscita smanie d’evasione e sogni romantici: anche se non amate le sdolcinature, cadrete felicemente nella sua rete. Con quello che avete per la testa, non si può certo pretendere che vi concentriate sulle banalità! Sarete felici di constatare la vostra crescita sociale: è il momento di darsi da fare, di porsi delle domande riguardo agli obiettivi futuri.

Sagittario

La Luna transita in quadratura e complica il quadro astrale. Crescono tensioni e nervosismo, aumenta l’aggressività; cala, invece, l’attenzione e il vostro abituale rigore nel valutare persone e situazioni. Insomma, amici, è meglio che oggi vi muoviate con i piedi di piombo! Stress, arrabbiature e conflitti di personalità con il partner potranno tradursi in disturbi di stomaco.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 3 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giorno vario e molto movimentato sotto il profilo delle relazioni sociali e delle amicizie. Farete nuovi incontri entusiasmanti specialmente con persone giovani e intellettualmente impegnate. Stabilmente e felicemente in coppia? Sarà facile comprendersi con la persona amata, in questo periodo, grazie anche alla bella confidenza che regna sovrana. Bellissime novità.

Acquario

I pianeti viaggiano in aspetto silenzioso: rilassatevi un attimo, guardatevi intorno e prendetevi il tempo necessario per definire le priorità. Sentirete il desiderio di rimanere un po’ da soli con voi stessi, di ritagliarvi uno spazio tutto vostro! Approfittate del tempo libero che avete a disposizione per dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Un fatto inatteso vi sorprenderà.

Pesci

Le stelle vi donano ottimismo e socievolezza: con queste magiche pezze d’appoggio, ogni cosa acquisterà una luce diversa. L’intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un problema che ha creato preoccupazione. Romanticismo ai massimi livelli. Con una recente conoscenza puntate sul sicuro; per un incontro galante, scegliete un luogo tranquillo.

