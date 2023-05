Oroscopo del giorno del 31 maggio: ecco i segni fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, mercoledì 31 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Venere e Luna non vi sono amici e questo costituisce un piccolo problema ma non così importante da meritare ansie e preoccupazioni. Anche se le idee non luccicano come stelle nuove e brillanti, e i pensieri non hanno un’aura dorata, comunque l’azione può essere spedita ed efficace. Forse non è tutto perfetto, ma il partner vi vuole un gran bene, vi ama alla follia.

Toro

Ultimo giorno di maggio con la Luna che parla di lavoro, di contatti, di affari. E con Mercurio e Giove nel vostro segno, avete la garanzia assoluta che tutto andrà bene, come sperato. Oggi godete delle condizioni ideali per vivere un giorno sereno, rilassante e corroborante. Energie stabili, vitalità se non al top, comunque soddisfacente; Marte in Leone vi rema contro.

Gemelli

La Luna oggi è magnifica, vi sentite mobili, elastici e in forma come un atleta; Marte nel terzo campo vi dà la carica, amplia i vostri orizzonti, vi regala energie e lungimiranza. Forse un vostro progetto non varrà compreso subito da chi vi circonda: non fateci caso, continuate per la vostra strada. Successi sociali o sportivi. Forti emozioni in amore e figli in primo piano.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La vostra mente si deposita un po’ malinconica come nello scaffale di un ferramenta, tra ferri e sbarre di rame che vi fanno sentire troppo soli e privi di calore. Leggera apatia oggi. Non avete voglia di nulla, questa Luna in quarto campo vi fa sbuffare di noia. Baci rari e complicati. Per mantenere la pelle giovane, assumete un cucchiaio di olio di germe di grano prima dei pasti.

Leone

Grazie al Sole e alla Luna armonici, la forma è smagliante e l’umore brillante. Il vostro fascino acquista punti e attira l’attenzione di molti. Se siete soli, le opportunità certo non mancano; se invece siete già impegnati, non tirate troppo la corda, non stuzzicate la gelosia del partner! Non sottovalutate la parte migliore di voi stessi: nutritevi di buona musica.

Vergine

Luna in II° campo, quello dei soldi. Se è vero che Mercurio e Giove in trigono garantiscono movimenti positivi e a favore, è anche vero che la quadratura Luna-Venere profetizza anche spese del tutto impreviste. Stabilmente in coppia? Attenzione a non diventare troppo appiccicosi, dosate quindi i vostri slanci per non annegare la persona amata in un mare di melassa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con Marte nel terzo campo siete esuberanti, siete una trottola energetica; per favore lasciate un po’ di spazio anche alla tenerezza… Ve lo suggerisce a chiare lettere la Luna nel vostro segno quadrata a Venere. Scoprite una nuova intimità con il partner, accantonando la voglia di novità e di emozioni nuove. Assumete vitamina C, curate pelle e viso con prodotti di qualità.

Scorpione

Luna imbronciata in dodicesima Casa, ma i più imbronciati siete ancora voi, sotto tiro sia di Marte che di Plutone, vostro astro guida. Vi ricordano delle promesse fatte a suo tempo a qualcuno, ma che ancora non avete mantenuto. Qualcuno pronto a consolarvi però c’è. Come la persona amata ad esempio, rappresentata da Venere Cancro. Comunque, non presente come vorreste.

Sagittario

Giorno favorevole, in cui potete mettere a profitto tutta la vostra capacità di comunicare e di convincere: con la Luna in undicesimo Campo siete sereni e pronti a iniziare una nuova fase di vita. Avete ottime chance per riprendere in mano la situazione affettiva, per rinnovare il vostro amore. Non mancano forti passioni per i singoli in cerca di stravaganti e complicati amori.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 31 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Meno male che Mercurio e Giove vi sostengono, considerato il passaggio lunare di oggi in Bilancia. I desideri non mancano, sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale, ma siete costretti a fare i conti con le condizioni ambientali e gli umori altrui; a vostro favore però una personalità davvero autorevole e un fiuto infallibile. Doloretti alla schiena.

Acquario

La giornata di oggi? Favolosa, senza dubbio, con la Luna nel vostro nono campo. In effetti, per certi versi lo è: aumenta la vostra autostima, l’ottimismo, la voglia di fare. Non vi occorre rimuginare a lungo su un problema, la soluzione vi arriva istantanea, ispirata dall’alto. Alla grande l’amore per i single, online riscuotete interesse e sono diversi a farvi il filo.

Pesci

Avete capito che l’atteggiamento più costruttivo da adottare in questo momento è quello di giocare a carte scoperte. Ne sarete gratificati! Vi impegnerete a fondo per risolvere una questione in famiglia che ha creato dolore e confusione. Un’atmosfera di rilassamento, di dialogo e complicità animerà la giornata; con il partner trascorrerete dei momenti di pura e rovente passione.

Questo è l’oroscopo di oggi, 31 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay