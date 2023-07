Oroscopo del 4 luglio, ecco i segni fortunati del giorno

Oroscopo del giorno: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, martedì 4 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Quello che vi fa più soffrire in questo momento è il fatto che le persone non sono sincere nei vostri confronti o almeno questo è quello che vi sembra stia accadendo. Gli influssi dissonanti della Luna in Capricorno vi mettono addosso un po’ di preoccupazioni di troppo, sicuramente eccessive.

Toro

Avete il potere di trasformare il mondo che vi circonda, grazie al vostro impegno e alla vostra forza. La presenza armonica della Luna in Capricorno vi aiuterà a prendere consapevolezza delle vostre possibilità. Qualcuno che vi è molto vicino vi incoraggerà tantissimo.

Gemelli

Saturno si trova in quadratura ormai da alcuni mesi e la sua presenza vi sta un po’ stancando, sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. È proprio mentalmente che vi sentite più affaticati. Una piccola vacanza vi rimetterebbe in sesto, pensateci!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il rischio di prendere un abbaglio in amore oggi è più che mai concreto, perché la Luna in Capricorno, in aspetto dissonante, vi rende fragili e vulnerabili quando si tratta di sentimenti. Cercate di non farvi incantare da qualcuno che sta puntando a confondervi.

Leone

Urano in Toro non vi lascerà tregua fino a quando non dimostrerete di essere pronti a lasciar andare le vostre abitudini e a rinnovare la vostra esistenza, da tutti i punti di vista. È quindi del tutto inutile che vi abbarbichiate a strutture e situazioni del passato!

Vergine

Oggi vi sentirete piuttosto sicuri di voi stessi grazie agli influssi armonici della Luna in Capricorno. Questa sensazione vi permetterà di essere più elastici e flessibili nei confronti degli altri, anche nel caso in cui combinino qualche disastro che toccherà a voi sistemare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le idee degli altri sono diverse dalle vostre e di solito questo vi fa piacere perché siete molto rispettosi e aperti nei confronti di visioni diverse. Come mai oggi allora non riuscite ad accettarlo? Forse è la Luna dissonante in Capricorno a rendervi così rigidi.

Scorpione

Seguite con attenzione tutti i segni che oggi verranno posti dal destino sul vostro cammino, perché potrebbero indicarvi la strada da seguire. La Luna si trova in aspetto armonico nel segno del Capricorno e le vostre intuizioni saranno particolarmente azzeccate.

Sagittario

La presenza dei pianeti armonici in Leone vi permetterà di vivere questa giornata con intensità e di proiettarvi con slancio verso nuove avventure. Raccogliete le energie e tenetevi pronti a emozioni inattese ma assolutamente piacevoli. Buone notizie in arrivo.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 4 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Oggi la Luna si troverà nel vostro segno e vi renderà protagonisti su tutti i fronti. Aumenterà soprattutto la vostra capacità di dare e di ricevere: è l’effetto positivo della maggiore sicurezza che avete in voi stessi e che vi porterà molto lontano.

Acquario

Le dissonanze di Venere dal segno del Leone e Urano dal segno del Toro non sembrano darvi tregua. In amore siete particolarmente insofferenti: il vostro partner penserà che volete lasciarlo, ma il problema non è lui, è proprio la vostra idea di legame.

Pesci

L’aspetto positivo della Luna e di Plutone nel segno amico del Capricorno vi offre una straordinaria opportunità di risolvere problemi che vi trascinate da troppo tempo. Cercate di cambiare ottica, punto di vista, e se necessario di imporre il vostro carisma per risultare vincitori.

Questo è l’oroscopo di oggi, 4 luglio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay