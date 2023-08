Amore, soldi e fortuna: l’oroscopo del giorno di sabato 5 agosto

Ecco come inizia il weekend per i 12 segni zodiacali: l'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, sabato 5 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il cielo oggi è ai vostri piedi, a cominciare dalla Luna. I presupposti per una giornata estremamente movimentata ci sono davvero tutti! Sfruttate al massimo la vostra serenità e la capacità di comunicare per ottenere aiuti e alleati! Organizzate una cena a lume di candela, curando il menu e l’atmosfera: potrebbe essere il modo migliore per riconquistare qualcuno.

Toro

La Luna transita nel segno che precede il vostro. Dedicate un po’ del vostro tempo al benessere: vi siete fatti coinvolgere in situazioni difficili e le vostre forze sono al limite. Vi sentite attratti da una persona ma non riuscite ancora a dimenticare una storia passata, aspettate tempi e astri migliori. Mantenete la lucidità sul lavoro e non fatevi sopraffare dal pessimismo.

Gemelli

Le stelle brillano benevole e vi regalano un caleidoscopio di novità e di emozioni positive. La fortuna infatti vi sorride, e voi l’aiutate con progetti ingegnosi. Notizie positive arriveranno anche nell’ambito finanziario: qualche entrate in più vi potrebbe fare proprio comodo! Nella vita amorosa, qualcuno sarà pronto a fare un passo in avanti per non essere più solo…

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il primo round fra voi e la Luna si prospetta piuttosto duro, con Plutone che colpisce ai fianchi e fa il gioco, sul lavoro, dei vostri avversari. Se tralascerete i dettagli inutili, non sarà comunque impossibile venir fuori da questa giornata. Rilassatevi! Con il caldo, attenzione a non esporvi alle correnti: l’aria condizionata può essere la causa di raffreddamenti e fastidiose otiti.

Leone

Se la vostra mente ha spiccato il volo e rifiuta il contatto con la realtà e le sue incombenze, cercate di assecondarla organizzando il prossimo viaggio. Coinvolgete il partner nel progetto: sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità! Buona l’intesa con la persona amata, se accantonerete il vostro individualismo e un invito per un’uscita serale.

Vergine

Meglio stare alla larga dai negozi, se non volete tornare a casa turbati per aver speso più di quanto avreste dovuto e con tanti sensi di colpa. In famiglia vi sentirete poco compresi, riguardo alle vostre aspirazioni e ai desideri di cambiamento. Non adeguatevi ai ritmi di chi vi è accanto, ma assecondate i vostri bisogni. Per combattere l’ansia, ricorrete a rimedi naturali.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La mente è altrove, lontana dalla quotidianità: per alcuni aspetti ciò sarebbe positivo, ma il rischio è di perdere il contatto con le piccole cose. Tutta colpa della Luna opposta in Ariete, che vi rende distaccati e insofferenti alla routine. Partner e famiglia reclamano spazio ed attenzioni, ma oggi voi siete così insoddisfatti che è meglio per tutti se non vi fate trovare.

Scorpione

La giornata va dedicata alla casa, uno dei vostri temi preferiti: provate immenso piacere nel riordinare i cassetti e nel sistemare i ricordi. Saprete destreggiarvi abilmente fra i vari ambienti, professionali e non solo, mediando al meglio. In vista del lancio di un vostro progetto, non limitatevi a valutarne l’aspetto economico, ma pensate alle soddisfazioni che può darvi.

Sagittario

Atmosfera disinvolta e leggera quest’oggi, grazie al trigono Sole – Luna: la comunicazione scorre fluida e funzionale. In amore, però, meglio evitare colpi di testa di cui vi pentireste e cercare sempre una mediazione. Giorno impegnativo sul lavoro ma dai risultati convincenti, tirate fuori la grinta e mostrare i vostri numeri. Inviti di ogni genere. Belle sorprese.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 5 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna avversa sarà la causa principale di qualche contrasto familiare anche un po’ vivace, ma l’eventuale finale lo decidete voi, non gli astri. Non fatevi prendere da inutili ansie: riuscirete a portare a termine tutti gli impegni che avete preso! Dateci un taglio con le ripicche e i musi lunghi, altrimenti non potete lamentarvi, se il partner si adegua prendendo le dovute distanze.

Acquario

Dolcezza e grinta vanno miscelate nelle giuste dosi: fate in modo che dinamismo e volontà di imporsi non si esprimano in maniera squilibrata. I rapporti sociali saranno vivaci e stimolanti, condividerete con gli altri nuove esperienze. Il fascino non fa prigionieri, con la Luna e Venere in segni pungolanti, ma sarete esigenti e non vi accontenterete di un bel corpo, vorrete di più.

Pesci

Un impegno fuori agenda potrebbe costringervi a rivedere gli appuntamenti e a dover gestire qualche piccolo incidente diplomatico in famiglia. Se concentrerete l’attenzione sul pratico sbrigandolo in fretta, il problema si ridimensionerà. Quelli che non sono più giovanissimi possono contrastare la presbiopia con un’alimentazione ricca di frutta, verdura e integratori.

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay