Oroscopo del giorno dell’8 agosto: previsioni su amore, lavoro e fortuna

Ecco le previsioni segno per segno e quali saranno i segni più fortunati del giorno secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 8 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Denaro, oggi, in primo piano: occorrerà tutta la vostra abilità e tutto il vostro intuito per fronteggiare una questione finanziaria piuttosto complicata. Saprete quali corde toccare, se siete felicemente in coppia, per dare un tocco di magia e di novità alla vostra sfera sentimentale. Capirete quali contatti dovete coltivare, invece, se siete single, se avete il cuore libero.

Toro

La Luna, pur transitando nel vostro segno, diventa capricciosa a causa della quadratura col Sole. Dominare gli eventi, per voi oggi è molto difficile: siete nervosi e ve la prendete per la minima sciocchezza. Parliamo d’amore. Sfogare su un incolpevole partner le tensioni, alla lunga potrebbe inquinare il rapporto di coppia. Pensateci, prima di alzare la voce! Rasserenatevi.

Gemelli

Cercate di eliminare i pensieri negativi e concentratevi su quelli realmente importanti, organizzatevi al meglio nel lavoro e risolverete un sacco di questioni. In campo amoroso valutate bene ogni mossa prima di mettervi in qualche guaio; in ogni caso è di rigore la massima discrezione. Dedicate del tempo al riposo e bevete molta acqua per agevolare la funzione renale.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Realizzerete qualcosa di davvero importante nel lavoro che vi gratificherà molto, sia moralmente che economicamente, senza compromettere i programmi di svago e di divertimento. L’amore potrebbe riservare gradite sorprese se siete single, ma non è detto. Se avvertite stanchezza, regolate i ritmi di vita dormendo qualche ora in più e alimentandovi in modo più sano.

Leone

Tra le grinfie della Luna in Toro, la giornata si annuncia difficile, soprattutto per i rapporti. Fuggire non serve a niente, se non a rimandare un problema di fondo: cercate piuttosto di capire qual è, e come fare per risolverlo. Apparite stanchi e stressati, potrebbe essere una buona idea ritagliarvi qualche momento di relax e staccare mentalmente dai vostri numerosi impegni.

Vergine

Nonostante l’appoggio delle stelle, dovreste programmare ogni cosa tenendo conto del tempo e degli strumenti che avete a disposizione. Sorprese e soddisfazioni non mancheranno, in serata, ai single e ai più giovani. Siete stabilmente in coppia? La persona amata si dimostrerà più affettuosa e comprensiva del solito. Inviti e comunicazioni importanti via mail o WhatsApp.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata inizia meravigliosamente bene. Se avete un’attività autonoma, gli astri vi rendono intraprendenti e possono accelerare la corsa verso traguardi ambiziosi di natura professionale o finanziaria. Se siete innamorati, una sessualità vivacissima vi permetterà di rinnovare il vostro rapporto di coppia. Sogni, intuizioni folgoranti, per molti di voi, da non prendere sottogamba.

Scorpione

Oggi non dovete sottovalutare la Luna contrastante in Toro, tanto meno una certa inquietudine che può accompagnarvi per l’intera giornata e indurvi ad agire sopra le righe. Attenti, quindi, a non urtare le persone che vi girano intorno, sia nel lavoro che negli affetti! L’amore in questo momento è vissuto a tinte forti, ma i troppi impegni lo penalizzano. Dormite qualche ora di più.

Sagittario

Giorno produttivo. Quelli che tra voi sono più dotati di spirito d’iniziativa, d’inventiva e di coraggio, si troveranno di fronte ad occasioni importanti, facilissime da individuare e da sfruttare. Non impigritevi, siate fiduciosi in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di raccogliere a piene mani i doni, anche finanziari, che la fortuna adesso è disposta a elargirvi.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 8 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Un esercito di pianeti tifa dichiaratamente per voi! Avrete idee e iniziative particolarmente creative da proporre e da realizzare, nonché numerose opportunità per allargare il vostro giro d’affari. Notevole il vostro potenziale romantico, che illuminerà la serata di tutti gli innamorati. Non mancheranno le occasioni di divertimento e di flirt per i single e i più giovani.

Acquario

Vi attende una giornata d’alti e bassi, e per agire al meglio, avrete bisogno di maggiore ordine e di chiarezza. Anche nella sfera privata, siete combattuti tra sentimenti opposti e non sapete bene dove dirigervi: la cosa più saggia è non fare nulla, in attesa di avere le idee più chiare. Reagite allo stress trovando gli spazi dove scaricare le tensioni, magari con delle passeggiate.

Pesci

Curiosità, fantasia e romanticismo oggi si combineranno in un’alchimia speciale, dono della Luna amica: vi lascerete cullare volentieri dai vostri sogni, specie da quelli sentimentali. Il sereno andamento dei progetti rafforzerà il rapporto di coppia; vivrete momenti gioiosi di cui fare tesoro, da imprimere nella vostra memoria per quando l’intesa potrà farsi meno brillante.

Fonte immagine: Quique da Pixabay