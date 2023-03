Oroscopo 8 marzo, da Ariete a Pesci: ecco i segni fortunati del giorno

Come trascorreranno la giornata Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 8 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 8 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna vi tende qualche tranello non facile da schivare, ma ce la metterete tutta per mantenervi in equilibrio. Pressappochismo e fretta di arrivare alle conclusioni non vi saranno di aiuto nel lavoro, al contrario vi procureranno qualche noia. Ricordate che un buon film comico, visto insieme alla persona che amate, può funzionare da ottimo antistress. Provare per credere.

Toro

Siete i beniamini delle stelle e queste si daranno un gran daffare per esaudire ogni vostro desiderio. Tenete gli occhi bene aperti: vi verranno regalate fantastiche opportunità nel lavoro e in amore, ma per poterle cogliere dovrete accettare alcune novità e spingervi più in là, molto più in là. Non prendetevela per un imprevisto in casa o per un appuntamento mancato.

Gemelli

Quando, come oggi, le cose non girano, gli sforzi servono a ben poco; fatevene una ragione e limitate al minimo i danni. Insolitamente vi lasciate fuorviare dalle emozioni, con il risultato di perdere completamente la bussola. Un’aria capricciosa aleggia sul rapporto di coppia: vi sentite imprigionati a doppia mandata nel tran tran, mentre vorreste essere lontani mille miglia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il giorno promette ottime cose per quanto riguarda il lavoro: siete allegri, euforici, abili, intuitivi, vogliosi di novità e di risultati concreti, che non mancheranno. In serata, divertitevi con gli amici, se siete soli. Studiate nuovi modi per comunicare con la persona amata, se il rapporto di coppia vi sembra troppo scontato. Godetevi quello che viene senza pensarci troppo!

Leone

Se non riuscite a rompere il ghiaccio la prima volta, non dovete preoccuparvi; avrete una seconda occasione e non ve la lascerete certo scappare! Intanto, continuate a prepararvi mentalmente e soprattutto non dimenticate la fiducia in voi stessi. Una questione complessa attende di essere affrontata e risolta. Buon momento per decidere un’importante spesa famigliare.

Vergine

Contate sulla Luna, in transito nel vostro segno: vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva di quanti vivono una storia d’amore poco soddisfacente e una marea di emozioni ai single e ai più giovani. Notizie inaspettate potranno movimentare l’attività professionale di molti di voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ci vuole una pausa, siete tirati, confusi e poco obiettivi. Rischiate di apparire dispersivi, superficiali. Nulla vi attrae, nulla vi soddisfa. Riposate, svagatevi, allargate la cerchia delle conoscenze, sarà un modo come un altro per ricaricarvi! Fate i bravi col partner, esaudite ogni suo desiderio. Attenzione ai colpi di fulmine, se siete giovani, se siete single: sono pericolosi!

Scorpione

La Luna vi sorregge proprio nel momento giusto, aiutandovi a concludere nel modo più opportuno e vantaggioso un affare importante. Il clima nell’ambiente familiare si mantiene sereno: finalmente una fase assolata e tranquilla! Invece di rimuginare dentro di voi sugli aspetti più deboli della vostra relazione sentimentale, tirate fuori la grinta e parlatene con serenità.

Sagittario

Piccoli ritardi, appuntamenti mancati e qualche spostamento di programma, rischiano di farvi innervosire più del dovuto. Nulla va veramente male, ma voi volete concludere tutto, subito e, invece… Mostratevi pazienti, solo così riuscirete a mettere a fuoco il da farsi! Giorno adatto per sottoporsi a controlli medici di routine e a terapie di mantenimento. Smettete di fumare.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 8 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Piccoli ritardi, appuntamenti mancati e qualche spostamento di programma, rischiano di farvi innervosire più del dovuto. Nulla va veramente male, ma voi volete concludere tutto, subito e, invece… Mostratevi pazienti, solo così riuscirete a mettere a fuoco il da farsi! Giorno adatto per sottoporsi a controlli medici di routine e a terapie di mantenimento. Smettete di fumare.

Acquario

Il momento è buono per ogni iniziativa. Splendide occasioni di guadagno faranno a gara per presentarsi alla vostra porta. E, conoscendovi, non direte certo di no! Molti lavori iniziati da tempo giungeranno finalmente a una conclusione soddisfacente grazie al vostro impegno e alla vostra organizzazione. Parliamo d’amore: se siete in coppia, ci sarà una positiva evoluzione.

Pesci

Se il legame affettivo in corso vi annoia, cercate di essere pazienti: avete delle responsabilità alle quali non potete sottrarvi. Oggi cercate di stare tranquilli e di non correre rischi inutilmente! Forma scadente con frequenti momenti di stanchezza e nervosismo, con la Luna e Saturno dissonanti. Guidate con prudenza, ponete cura e attenzione all’alimentazione.

Fonte immagine: Quique da Pixabay