Oroscopo del giorno, 20 aprile 2023: Luna in Ariete, i segni più fortunati

Oroscopo di oggi, giovedì 20 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Segno protagonista, con la Luna Nuova nel vostro segno (la seconda). Non sentite le campane suonare a festa? Con queste premesse la vostra non potrà che essere una scalata inarrestabile verso l’obiettivo: al lavoro qualunque sia il ruolo ho l’impegno svolto avrete l’occasione giusta per puntare i riflettori su di voi. Voglia di emozioni appassionate? Seguite le stelle!

Toro

Troppa tranquillità questo giovedì per voi, con la Luna Nuova in Ariete, segno che precede il vostro, e il Sole, che col primo caffè, passa in Toro. Illuminati interiormente avete tanto da dire e da dare, con un cuore grande pieno di amore, entusiasmo, ottimismo. Forte attaccamento alla famiglia e alla casa, altro che leader nel lavoro e negli affari. Fate ordine sulla scrivania.

Gemelli

La giornata ha qualcosa di cruciale e definitivo, nel senso che arriva il momento di concludere un impegno piuttosto complesso nel lavoro e fermarvi un attimo a goderne i risultati. Ritenetevi soddisfatti, la faccenda non era per niente facile da portare a termine. Per voi è stata una prova e adesso potete iniziare a raccogliere i primi frutti, felice che la salita sia dietro le spalle.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La giornata di oggi per voi è particolarmente fortunata e vi riserva momenti piacevoli. L’amore, se siete in coppia, riprende quota, vivacità e interesse da parte di entrambi. Ma la configurazione a nostro avviso ha un effetto più ampio, tanto da abbracciare il settore professionale foriero di novità, gratificanti sotto il profilo economico. Un evento a cui non potete mancare.

Leone

Con i favori della Luna in Ariete, tutto filerà a meraviglia. Privilegiato è il settore sentimentale, soprattutto se siete single alla ricerca di qualche piacevole novità o amanti dell’avventura e delle forti emozioni. Create lo sfondo ideale per una serata tenera e romantica, se siete invece felicemente in coppia. In ogni attività, lavorativa o privata, darete il meglio di voi stessi.

Vergine

Un buon consiglio per questa giornata? “Andare con i piedi di piombo” nelle situazioni non del tutto chiare. Non trascurate la salute e state attenti a non urtare i sentimenti delle persone che vi girano intorno: a volte basta davvero poco! Se osservate un ritmo regolare e non chiedete al vostro fisico più di quanto possa dare, vedrete che arriverete a sera in buona forma.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Cielo poco favorevole al vostro segno, comunque non negativo. Non mancheranno malumori messi in campo dalla Luna opposta in Ariete, come malintesi con la persona amata che non dovrete drammatizzare perché fanno parte della vita di coppia. Giornata davvero impegnativa al lavoro, ma molto gratificante, se operate alle dipendenze altrui. Cancellate un impegno serale.

Scorpione

Oggi si parla di benessere, forma fisica, hobby, animali domestici e lavoro. Per il benessere del corpo via libera a discipline sportive che coinvolgono anche la mente. Via libera a quei trattamenti estetici che vi fanno stare bene. Al lavoro non fermatevi di fronte a ostacoli, a imprevisti; quelli non mancano mai. Affrontateli e risolveteli, perfezionate strategie e obiettivi.

Sagittario

La fortuna oggi vi assiste: se non sarete timidi, le occasioni vi offriranno ciò che volete su un piatto d’argento. Per voi si prepara, quindi, una giornata allegra e movimentata; sempre socievoli e brillanti in compagnia, vedrete aumentare anche il vostro bisogno di autoaffermazione. Alcuni dedicheranno la serata alla persona amata, altri si divertiranno un mondo con gli amici.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 20 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna Arietina non vi ha mai fatto buon gioco, è vero. Ma oggi l’atmosfera astrale è un po’ diversa, per via del Sole nel quinto campo che ospita da giorni Mercurio. Per farla breve gli astri suggeriscono di impegnarvi al massimo al lavoro (avrete successo), senza però mettere in secondo piano sfera privata, persona amata e famiglia. Organizzate una cena, cucinate voi per tutti.

Acquario

Giorno incoraggiante per tutti coloro che hanno un’attività autonoma. Animati, confortati e sostenuti da una bella comunicativa e da un notevole carisma personale riuscirete a convincere non poche persone della validità delle vostre iniziative. Amicizie affettuose e complici, tra voi vi scambiate segreti anche molto intimi, quelli che in famiglia non si possono raccontare.

Pesci

Giornata particolare quella di oggi per voi, in cui concludete un percorso che vi induce ad affrontare un nuovo obiettivo professionale. Oggi è il giorno dell’attracco al porto cui eravate destinati, la fine di un viaggio che vi conduce a dare l’avvio a una nuova tappa nel lavoro, un nuovo capitolo. Le prospettive sono positive e l’impegno che avete deciso di prendervi piuttosto corposo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay