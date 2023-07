Oroscopo del giorno: ecco le previsioni per i 12 segni zodiacali

Ecco cosa prevedono gli esperti per la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi, mercoledì 5 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La presenza armonica della Luna in Acquario vi farà sentire immersi in un clima di ottimismo e di fiducia. Oggi sarete particolarmente motivati a portare avanti un progetto importante. La presenza di un amico caro nella vostra vita sarà una vera e propria benedizione.

Toro

Diffidenza e fastidio spadroneggeranno oggi nella vostra vita. Forse la quadratura della Luna in Acquario potrebbe rendervi poco tolleranti ma ci sta che vi siate finalmente stufati di una situazione che vi aveva fatto veramente arrivare al limite della sopportazione.

Gemelli

Se in passato ci sono stati degli screzi tra voi e un caro amico, non è detto che non si possa rimediare! Questo è l’augurio che oggi vi fa la Luna, presente nel segno amico dell’Acquario: la ripresa di un rapporto di amicizia interrotto bruscamente e senza motivi validi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete stanchi ma molto soddisfatti. Quando vi impegnate in un progetto sapete essere tenaci fino all?inverosimile e la fatica non vi pesa. Giove presente nel segno amico del Toro vi sta regalando tante soddisfazioni. Alla faccia di chi vi ritiene deboli!

Leone

Volete in tutti i modi avere l’ultima parola in questo periodo. Con la Luna in opposizione nel segno dell’Acquario è però difficile che siate soddisfatti da questo punto di vista dal momento in cui avrete a che fare con persone persino più orgogliose di voi!

Vergine

La vostra fantasia troppo spesso viene sacrificata in favore dell’efficienza e della produttività. Lasciate che Nettuno in Pesci, seppur dissonante, tiri fuori la parte più autentica di voi, lasciando un po’ da parte le vostre tendenze al perfezionismo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli influssi armonici della Luna in Acquario sono carichi di ottimismo oggi. Vi saprete muovere con la consueta eleganza in ogni situazione, con un pizzico di libertà in più rispetto al solito. Saprete anche fregarvene delle conseguenze e questo per voi è abbastanza inedito.

Scorpione

Non è questo il momento di sgomitare, dato che gli influssi dissonanti della Luna in Acquario vi mettono un po’ i bastoni tra le ruote. Cercate semmai di tenere un basso profilo, anche e soprattutto per non attirare invidie e malignità, purtroppo sempre possibili.

Sagittario

Trasformare i sogni in realtà non è una cosa banale ma a voi in effetti le cose banali non piacciono! Oggi cercherete proprio di portare un pizzico di magia nella vostra vita e la Luna presente nel segno amico dell’Acquario vi aiuterà a farlo con spensieratezza.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 5 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Mercurio si trova sempre in opposizione nel segno del Cancro, e i vostri pensieri continuano ad essere estremamente confusi. Vi sentite molto cambiati internamente ma dall’esterno gli altri potrebbero non comprendere subito il vostro nuovo modo di agire.

Acquario

Grazie alla presenza della Luna nel vostro segno vi sentirete come in un’isola deserta, circondati dalla natura e dal suono celestiale delle onde. Giornata di netta ripresa sia sul piano lavorativo che relazionale, anche se non è il caso di abbassare la guardia.

Pesci

Il buonissimo aspetto del Sole e di Mercurio nel segno del Cancro vi garantisce buone intuizioni e anche una certa fortuna, che potrete utilizzare a vostro vantaggio soprattutto nelle questioni lavorative. Se vi impegnate potrete raccogliere i frutti di un lavoro impostato da molti mesi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 5 luglio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay