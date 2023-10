Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 1° ottobre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 1° ottobre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 1° ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1° ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Virgilio Oroscopo.

Ariete

Ehi, oggi potrebbe essere una giornata un po’ caotica per te. Ti sembrerà di cercare di organizzare una stanza piena di piume che vengono spazzate via dal vento. La cosa migliore da fare in queste situazioni è prendersi una pausa e aspettare che la tempesta passi.

Toro

Per te, amico del Toro, i tuoi piani di espansione e di avanzamento potrebbero subire un piccolo ostacolo oggi a causa di alcuni dubbi che si insinuano. Ma fidati del tuo istinto e continua ad andare avanti!

Gemelli

Gemelli, le tue emozioni sono un po’ più calme e gestibili oggi. Fai però attenzione all’indecisione quando si tratta di fare grandi mosse. Se non sei sicuro, puoi aspettare un altro giorno.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Cancro, oggi segui la corrente. Non rendere le cose più difficili del necessario. La vita non deve essere sempre complicata, quindi prendila con filosofia. Rilassati e cavalca gli avvenimenti intorno a te, solo così riuscirai a trovare lati positivi.

Leone

Leone, la tua sensibilità potrebbe metterti nei guai oggi. Non aspettarti risposte dirette da nessuno e non insistere troppo per ottenerle. Lascia che le cose si svolgano in modo naturale. Questo è il segreto della felicità.

Vergine

Ehi, non prendere nulla troppo sul serio. In quanto Vergine, ti piace dare consigli agli altri, ma sappi che non tutti li vogliono. Dai consigli solo se qualcuno li chiede, altrimenti potresti finire in spiacevoli discussioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi potrebbe non essere la giornata migliore per prendere decisioni, quindi se hai difficoltà a scegliere qualcosa, rimanda a quando ti sentirai più rilassato. Non lasciarti abbattere dal tuo umore, però, ok?

Scorpione

Scorpione, oggi potresti sentirti un po’ confuso. È come se avessi davanti a te tante opzioni e non sapessi quale scegliere. Non c’è niente di male a pensare che potresti perderti qualcosa di fantastico, qualunque sia la tua scelta.

Sagittario

Sagittario, c’è una grande decisione in arrivo. Ma una volta presa, ti sentirai molto meglio. Fino ad allora, è giusto essere incerti e vacillare tra le varie opzioni. Chiedere consigli potrebbe però non essere utile, quindi fidati di te stesso.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 1° ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Capricorno, fate attenzione! Proprio quando pensi di aver capito tutto, potrebbe emergere una prospettiva completamente nuova. Ricorda che il tuo percorso unico può avere molte strade secondarie. È uno dei tuoi punti di forza!

Acquario

Acquario, potrebbe essere nella vostra natura voler intervenire e risolvere i problemi delle persone. Ma a volte ciò di cui hanno davvero bisogno è qualcuno che li ascolti. Quindi resisti all’impulso di intervenire e sii presente per loro.

Pesci

Amici dei Pesci, non preoccupatevi troppo di ciò che pensano o sentono gli altri. Sii semplicemente te stesso e accettalo! Così facendo sarai un esempio per tutti. Gestisci la tua emotività e porta a casa quello che ti meriti.