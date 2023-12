Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 10 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 10 dicembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 10 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info.

Ariete

Se il vostro fascino e il vostro sex-appeal si mantengono su livelli strepitosi, grazie a lusinghiere posizioni planetarie, la forma potrebbe essere non troppo soddisfacente. Marte vi rema contro, avvertite momenti di stanchezza, vi sentite affaticati, spesso e volentieri siete nervosi e irritabili. Optate, pertanto, per una giornata di completo relax. Evitate tensioni e discussioni.

Toro

La Luna in Scorpione vi getta addosso un umore che vira al grigio: l’ambiente è surriscaldato da gelosie e malumori da allontanare con decisione. Senza motivo tornano a galla timori e ansie che pensavate ormai superati, parlatene con un amico fidato. Notte agitata. Per facilitare il sonno evitate di ricorrere a sonniferi di sintesi, piuttosto assumete qualche goccia di melissa.

Gemelli

Sognate pure in grande: avete una grande volontà di agire, di realizzare, di mettere in pratica tutto ciò che avete deciso. Non mancheranno le buone occasioni per arrivare al successo! Siete energici, astuti, perseveranti e potete contare sull’aiuto e sull’appoggio degli altri. I pianeti veloci in Scorpione parlano di interessi stimolanti e nuove conoscenze…

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Potete fare tutto ciò che volete: i sogni si realizzano, fatti e persone si muovono nella direzione desiderata! Incoraggiati e spalleggiati dalle persone per cui nutrite una profonda stima, con audacia potrete addentrarvi in campi del tutto nuovi… Notte magica, di passione tra le braccia del partner. Venere vi vuole belli. Sistemate il vostro look, magari con acquisti mirati.

Leone

Il vostro umore non sarà dei migliori, a causa di alcuni transiti negativi. Apparite infatti dubbiosi, esitate più del solito e avete paura di commettere passi falsi. È vero che le cose non girano bene, come è vero che non mancano le possibilità per mettere a segno qualche colpo positivo. Se avete un problema con qualcuno, non tergiversate nel chiarire la questione. Rilassatevi!

Vergine

Il trigono Luna-Plutone vi mette l’argento vivo addosso. Avrete voglia di muovervi, di spostarvi, di fare esperienze eccitanti. Andrete incontro con gioia a nuovi volti e a nuove situazioni. Sarete vivaci e straordinariamente passionali! Chi ha voglia di fare nuovi incontri potrebbe essere accontentato, ma anche veder ritornare nella propria vita un vecchio amore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’intuizione è la vostra arma migliore in questo momento: non sottovalutate i vantaggi che vi possono portare le vostre personali ‘antenne’. Avrete modo di conoscere gente valida, di spessore, con cui potrete condividere passioni e hobby. Per i single un’avventura in apparenza fugace potrebbe trasformarsi in una relazione fissa e stabile. Maggiore complicità di coppia.

Scorpione

Il cielo sostiene i programmi di svago, permettendovi di rilassarvi e di dedicare finalmente tempo alle vostre attività preferite. Dovete viaggiare, recarvi nella località di villeggiatura preferita? Partite fiduciosi, trascorrerete ore deliziose con le persone a voi care. Saprete costruire nuove strade per intendervi meglio con la persona amata e per condividere attimi memorabili.

Sagittario

Attenti a non farvi innervosire troppo da qualcuno che ambisce a ottenere i vostri stessi risultati. Potete tenerlo alla larga senza scoprirvi troppo e, soprattutto, senza apparire né aggressivi né impazienti! Un sottile velo di irrequietezza avvolgerà la vostra relazione coppia, a causa di Venere nel segno che precede il vostro. Nuove amicizie e singoli corteggiati come non mai.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 10 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli astri vi proteggono: vuol dire che una vostra preoccupazione si rivela eccessiva, se non addirittura infondata. Una nuova amicizia vi attira in una divertente schermaglia, ma agite in modo da non lasciare troppi cuori infranti dietro di voi! Alcuni raggiungeranno un traguardo importante, altri entreranno in contatto con persone e ambienti nuovi, diversi dai soliti.

Acquario

Le stelle di questo giorno lampeggiano per attrarre la vostra attenzione: il rischio che correte è quello di andare oltre i limiti…della pazienza altrui. Siete infatti molto concentrati su voi stessi, sicché stentate a mettervi nei panni degli altri, anche quando si tratta dei vostri familiari. Vedete complotti dappertutto! Alzate lo sguardo e osservate le necessità di vi sta accanto.

Pesci

Con i disegni astrali favorevoli del vostro cielo, allentate gli impegni e dite finalmente di sì a un viaggio finora tenuto nel cassetto: oltre a divertirvi, potrete conoscere gente simpatica, con culture e religioni differenti dalla vostra. Belle novità! Passione alle stelle. Per alcuni, piccole bugie potrebbero essere scoperte, creando inquietudini nella relazione di coppia storica.