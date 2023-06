Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 11 giugno 2023

Oroscopo di oggi, domenica 11 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 11 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con Mercurio appena entrato in Gemelli oggi sarete in grado di esprimervi con grande chiarezza e creatività. La vostra mente sarà veloce e sarete in grado di cogliere le opportunità al volo. Saprete trovare soluzioni innovative ai problemi e rispondere alle esigenze degli altri con grande prontezza.

Toro

Da quando Giove si trova nel vostro segno vi sentite molto più sicuri di voi. Questa energia positiva vi spingerà anche a dedicare del tempo alla vostra vita interiore e alla meditazione, che vi aiuterà a mantenere una mente calma e tranquilla anche di fronte alle difficoltà.

Gemelli

Mercurio si trova nel vostro segno e la sua presenza vi aiuterà a mettere a punto tutta una serie di progetti che erano, fino ad oggi, rimasti ancora bloccati ad una forma embrionale. Ci saranno anche dei supporti importanti da parte di alcuni cari amici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Saturno nel segno dei Pesci, in aspetto favorevole, vi regala una grande fiducia nel futuro. Non avete più bisogno di appoggiarvi agli altri per sentirvi sicuri, anzi, col passare del tempo riuscirete a diventare voi dei punti di riferimento per chi amate.

Leone

L’arrivo della Luna nel segno dell’Ariete nel corso del pomeriggio riuscirà a ribaltare le sorti di una giornata che si presentava piuttosto fiacca. Concentrate quindi i vostri impegni nell’arco della serata, nella quale potrete recitare davvero la parte del Leone.

Vergine

L’opposizione della Luna e di Nettuno dal segno dei Pesci vi faranno sentire stanchi e disorientati. Per vostra fortuna, questo effetto non durerà a lungo: già nel corso del pomeriggio la Luna cambierà segno, lasciandovi notevolmente più tranquilli e rinfrancati.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli ottimi influssi del Sole e di Mercurio dal segno amico dei Gemelli vi consentiranno di vivere una domenica spensierata, leggera, in compagnia del partner o degli amici. Non è il caso di dedicarsi a nulla di serio: abbandonatevi alla leggera brezza che vi avvolge.

Scorpione

L’aspetto di quadratura di Venere e Marte dal segno del Leone vi porta a entrare in competizione con tutto e tutti. Anche oggi non riuscirete a riposare più di tanto: ogni spunto è buono per fare polemica, e del resto senza di essa vi annoiereste sicuramente.

Sagittario

L’ingresso di Mercurio nel segno opposto dei Gemelli potrebbe crearvi qualche grattacapo. In particolare, un viaggio che avete in programma da tempo potrebbe saltare all’ultimo. Affidatevi a persone che conoscete da tempo: la fregatura è dietro l’angolo.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 11 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

È una di quelle giornate che incominciano sotto i migliori auspici ma che poi si spengono a metà, sotto il peso della stanchezza. Da questo punto di vista l’ingresso della Luna nel segno dell’Ariete, questo pomeriggio, non vi è d’aiuto. Tenete per altre occasioni le vostre cartucce migliori.

Acquario

Buoni auspici quest’oggi dall’ingresso di Mercurio nel segno amico dei Gemelli. Il suo influsso benefico stimola i viaggi e gli incontri con gli amici, e vi rende vogliosi di comunicare, di scherzare e di ridere: gli ingredienti giusti per trascorrere una piacevole giornata.

Pesci

La congiunzione della Luna e di Nettuno nel vostro segno rappresenta un grande inno alla bellezza. Approfittatene per visitare luoghi nuovi, mostre d’arte, oppure per produrre arte voi stessi se ne avete l’attitudine. In amore tanti sogni e fiorellini.