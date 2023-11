Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 12 novembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 12 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 12 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Terminata l’opposizione lunare, vi sentite decisamente più leggeri e anche molto più disponibili a collaborare, soprattutto in ambito lavorativo. In nome di un importante progetto comune accantonerete le divergenze raggiungendo insieme la meta. Sarebbe meglio evitare le storie d’amore a distanza, al momento siete troppo volubili per riuscire a superarne le difficoltà.

Toro

Opposta al segno, la Luna in Scorpione scombina tutti i vostri piani per la giornata. Non arrendetevi, non prendetevela, cambiate programma! Se avete una storia d’amore felice in corso organizzatevi in modo da riservare al partner più tempo del solito: una cena a due, una passeggiata serale potranno essere la giusta scintilla che consente all’eros di manifestarsi al meglio.

Gemelli

Un po’ di affaticamento reclama a gran voce un gran bisogno di relax e di riposo; però non commettete l’errore di isolarvi dal resto del mondo soltanto perché vi sentite un po’ fuori fase. Sarà importante invece reagire per evitare di scivolare in stati d’animo un po’ cupi, concedendo sì tempo al sonno e al relax, ma godendovi anche il sole e stando all’aria aperta.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna e Marte armonici vi saranno utilissimi per mettere a frutto le vostre migliori qualità: si prevedono soddisfazioni personali e finanziarie. Avrete buone occasioni in ambito professionale che vi permetteranno di incrementare il fatturato. Se siete in cerca dell’anima gemella, guardatevi intorno. Se siete in coppia, tutto andrà esattamente come sperato.

Leone

Anche se qualcosa va storto, non drammatizzate; c’è sempre un motivo per cui essere contenti e con la fantasia potete trovarne a bizzeffe. Il vostro umore è un po’ ombroso, ma non perdetevi d’animo e guardate con ottimismo al futuro. Se faticate a trovare un punto d’incontro col partner, è consigliabile optare per un diplomatico silenzio verbale, in attesa che passi la Luna.

Vergine

Tutto a vostro favore il cielo di oggi. Ogni vostra impresa sarà vincente, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, da sogni tenuti a lungo nel cassetto a giochi un tantino rischiosi! Splendido giorno per viaggiare, per dare il via ad una nuova storia d’amore, per organizzare una serata particolare e divertente con gli amici. Oppure in intimità con la persona amata!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le idee fluiscono fantasiose e a getto continuo, ma riuscirete ad avere anche la concretezza necessaria per vagliarle attentamente e renderle realizzabili. Potrete dedicarvi agli interessi che più vi appassionano e magari ampliare i vostri orizzonti culturali. Incontrerete una persona con la quale sarete liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni.

Scorpione

Il vostro fascino è in netto aumento e questo vi permette, laddove sia necessario, di ottenere l’attenzione e l’appoggio di persone importanti. Fantasia e creatività saranno i vostri assi nella manica. Sul piano sentimentale l’agenda s’infittisce di impegni e di incontri; dovrete fare solo attenzione a non combinare pasticci, perché, come ben si sa… al cuor non si comanda.

Sagittario

Oggi che Mercurio e Venere vi sostengono, potete tranquillamente rilassarvi, apprezzare ciò che è dolce senza bisogno di stare all’erta. È possibile sbrogliare faccende complicate o solo occuparsi dell’amore con tenerezza e trasporto. Se il look non vi soddisfa, avete la possibilità di apportare qualche correzione. Per cominciare, dedicate cure speciali ai capelli.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 12 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le grandi manovre vi riusciranno benissimo in questo giorno. Un po’ con l’intuito, un po’ con l’intelligenza, un po’ con la vostra consumata abilità riuscirete a capire in quale direzione vi dovete muovere per ottenere il miglior risultato possibile! Si prevedono momenti felici in amore per chi è stabilmente in coppia. Tuttavia, potrebbe bastare poco per cedere alla tentazione di un’avventura.

Acquario

Anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e, piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Le stelle oggi vi confondono e vi complicano la giornata; difficile riuscire a trovare un equilibrio. Non programmate attività faticose e dedicatevi un po’ a voi stessi, prestando maggiore attenzione al vostro benessere fisico.

Pesci

La Luna in Scorpione, un segno di terra come il vostro, dà il via ad una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri. Tempo libero da spendere tra interessanti letture e conferenze o spettacoli di teatro d’avanguardia. Conquiste facili, provocare è il vostro forte, ma se il cuore è impegnato non vi spingete oltre: i sensi di colpa vi assalirebbero all’istante.