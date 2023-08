Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 13 agosto 2023

Oroscopo di oggi, domenica 13 agosto 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 13 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 13 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna in scomoda quadratura, la vostra vitalità risulta oggi assai affievolita: d’umore malinconico, rischiate di chiudervi nel mutismo. Probabile sensazione di disagio, l’insoddisfazione è tanta che avete voglia di piangervi addosso. La professione attraverso un aumento delle entrate vi procurerà qualche soddisfazione in più. State leggeri a tavola. Dormite più a lungo.

Toro

Per qualunque problema, che sia una faccenda di cuore o un impiccio finanziario, oggi potete rivolgervi con successo alla Luna in Cancro. Con cortesia e diplomazia otterrete i risarcimenti dovuti e riceverete consensi da tutto l’ambiente! Con Giove in transito nel vostro segno, vi aspettano mesi appassionanti, di enormi soddisfazioni in amore.

Gemelli

Se qualche settore della vita sembrava essere preso d’assalto dalla sfortuna, da oggi potrete rilassarvi un po’ e allentare la vigilanza. Difendete la vostra privacy, non permettete che qualcuno metta il naso nelle vostre faccende intime. Al cuore non potrete mentire: se c’è qualcosa che non va, lui ve lo segnalerà immediatamente e vi chiederà di rimediare prontamente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Attraversando il vostro cielo, la Luna vi libera da alcuni guai e vi rende più sereni. Date la disponibilità per un progetto a carattere sociale e umanitario da portare avanti con un gruppo di amici. Singoli? I corteggiamenti non si conteranno. Belle tensioni sessuali non mancheranno anche per chi è stabilmente e felicemente in coppia.

Leone

Tempi duri per il fronte del cuore, ma voi non siete tipi da mollare con tanta facilità: sarete inflessibili e pretenderete di vederci chiaro. Dubbi ed esitazioni disturbano la vostra natura pratica e razionale, mettendo a rischio la credibilità. Giove lascia il vostro segno. Non dovrete, comunque preoccuparvi; nei prossimi mesi progetti e affari vi daranno molte soddisfazioni.

Vergine

Non male l’appoggio lunare odierno. Gli amici vi danno l’input, la mente si accende e il cavallo pazzo della fantasia galoppa… Buona giornata per gli interscambi commerciali e culturali, fissate appuntamenti, prendete contatti e tutto quello che viene detto e fatto avrà uno sviluppo positivo per il futuro. Le buone conoscenze diventano amicizia e l’amicizia amore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Guai in vista sul lavoro o in campo sociale: qualcuno tenterà di intralciare i vostri piani mettendo in giro voci infondate. Vi rifarete dimostrando quanto valete! Le questioni importanti potrebbero essere condizionate dalla confusione, perciò dedicatevi ad altro. La salute chiede un tagliando. In amore, invece, siete irrequieti, forse a causa di un nuovo incontro. Valute pro e contro!

Scorpione

Una doccia di leggerezza vi investe in pieno, regalandovi sorrisi a profusione… A guadagnarci è l’armonia di coppia, splendente più che mai: con la complicità lunare che alimenta romanticismo e feeling, la coppia vive una giornata ricca di romantici momenti magici. Grazie allo spirito conciliante e alla vostra allegria, tra gli amici e in società siete gettonatissimi! Belle novità.

Sagittario

Restare dietro le quinte, dopo gli scombussolamenti emotivi dei giorni precedenti, oggi non vi dispiacerà affatto, anzi…vi darà sollievo! Riflettere sugli avvenimenti e rileggere eventuali errori di comportamento è tutto ciò che vi spetta. Interrogate con sincerità il cuore e se non siete sicuri dei vostri sentimenti, non fate promesse, anzi innestate subito la retromarcia.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 13 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, oggi troverete risposte soddisfacenti a vari problemi, Luna e Marte mettono l’accento sull’amore e sulle sue sorprese. Tenete gli occhi aperti durante un viaggio o in vacanza: arriverà chi vi farà emozionare e innamorare. Un bel Mercurio facilita gli spostamenti e i viaggi.

Acquario

Se la giornata si prospetta ‘moscia’, la compagnia delle persone care saprà ravvivarla; amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può essere una buona giornata per analizzare ciò che ultimamente vi angustia o vi inquieta. Se siete in coppia, accogliete gli apporti offerti da nuove conoscenze: il rapporto ha bisogno di aria fresca per riacquistare brillantezza.

Pesci

Grazie alla Luna favorevole questo martedì non sarà affatto noioso, anche perché voi tirerete fuori tutta la creatività e la fantasia che avete. Come un mago che dal cappello estrae oggetti di qualunque tipo, così anche voi vi destreggiate abilmente! In amore saprete come ravvivare una fiamma che forse si era un po’ assopita. Non esagerate però con i messaggini d’amore.