Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 17 settembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 17 settembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 17 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete un po’ giù di corda, con la coppia Luna-Marte che vi rema contro. Divisi tra dubbi e incertezze, non riuscite a fidarvi degli altri e forse neanche di voi stessi! Trattativa sospesa: qualcosa non vi convince e piuttosto che cadere in errore, preferite rinviare. La Luna in Bilancia, ostile, suggerisce di bere molta acqua minerale imbottigliata lontano dai pasti principali.

Toro

Mille impegni vi attendono: gli astri vi permettono di muovervi a una velocità doppia, di mettervi in luce e di ottenere quanto desiderato. Il vostro modo simpatico e scherzoso di rapportarvi con la gente vi farà conquistare molte simpatie! Se la vostra relazione è un po’ appesantita dal ménage quotidiano, munitevi di coraggio e scovate nuovi stimoli, nuovi interessi comuni.

Gemelli

Il bel trigono fra la Luna e il vostro segno vi dà belle motivazioni per mettervi in contatto con alcuni personaggi che vi ispirano ma verso i quali non sempre avete l’inclinazione giusta. Oggi saprete trovare le ragioni giuste per trarre il meglio dalle persone che possono rendere migliore la vostra vita. Accettate un invito serale, la partecipazione ad un’iniziativa culturale.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con la Luna in Bilancia e quindi ‘di traverso’, non brillate certo per simpatia. Trattate freddamente amici e parenti, anche senza motivo. Deponete le armi, se riuscite a rilassarvi, vi aspetta un premio fatto di momenti distesi e felici. Evitate gli eccessi alimentari: una dieta sana, ricca di frutta e verdura di stagione è un coadiuvante fondamentale per tutto l’organismo.

Leone

I pianeti che contano promettono una giornata vivacissima, molto movimentata, all’insegna del più frizzante dinamismo. Insomma, per voi un autentico invito a nozze! Con colleghi e amici numerosissime occasioni d’incontro e di scambio di opinioni. Momenti entusiasmanti si prevedono in campo affettivo, qualunque sia la vostra condizione. Deliziosi i programmi serali.

Vergine

Mercurio nel vostro segno, scandisce un momento chiave: un’elasticità mentale vivacissima e una splendida prontezza di riflessi vi metteranno in grado di ben figurare anche nella più difficile delle circostanze. Scoprirete di avere degli amici sinceri e preziosi, capaci di esservi vicino con discrezione quando ne avete bisogno. Riprendono quota amore e vita di coppia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tutte le attenzioni sono puntate sul vostro segno, grazie alla Luna in transito che voi saprete come far fruttare al meglio. Giornata serena, a patto che oltre alle vostre esigenze, teniate ben presenti anche quelle della famiglia. Anche se non siete soliti mischiare l’amore con gli affari, potreste fare un’eccezione con una persona conosciuta nell’ambiente lavorativo.

Scorpione

La Luna vi ignora, ma Sole e Giove sono dalla vostra parte. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici. Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo a un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto. Rilassatevi. Un massaggio alla zona delle caviglie potrebbe essere assai benefico per allentare alcune tensioni e far circolare meglio l’energia.

Sagittario

Il passaggio della Luna in Campo undicesimo coinvolge e attira altre amicizie, del tutto casuali, anche se è probabile che non dureranno. Tra amori nuovi e flirt di viaggio, i vostri pensieri e rimpianti vanno per l’ex che non riuscite a dimenticare! Clima sereno al lavoro. Vivaci e intraprendenti come non mai, saprete cogliere al volo opportunità importanti di autoaffermazione.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 17 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giorno movimentato, pieno di aspettative e di programmi. Peccato che la Luna debba dar conto alla Luna Nera, a Urano e Plutone. Mettete in conto incomprensioni, fraintendimenti, distrazioni, disguidi e ritardi: per voi oggi l’orologio sembra essere un’invenzione ancora di là da venire! Probabile un’emicrania da stress, ma basta un po’ di relax e tutto si risolve come per magia.

Acquario

La Luna in Bilancia, un segno d’aria come il vostro, si fa garante di apertura verso gli altri, di serenità. Spirito brillante e scanzonato, happy hour con gli amici. Allargate la sfera professionale, i contatti: solo così potrete contare su nuovi appoggi di sicuro successo. Siete perdutamente innamorati? Cosa aspettate a confessarlo agli amici? Non abbiate paura dei giudizi.

Pesci

Luna indifferente per quanto riguarda il vostro segno. Nonostante ciò, saprete cosa fare per risolvere una questione pratica che vi ha dato del filo da torcere e come fare pace col partner, se nei giorni scorsi avete discusso animatamente. Non mancheranno opportunità da cogliere al volo, nel lavoro come nello svago. ‘Tempismo’ è la parola chiave di questo giorno.