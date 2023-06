Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 18 giugno 2023

Oroscopo di oggi, domenica 18 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 18 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna dissonante in Cancro oggi potreste essere particolarmente sensibili e vulnerabili. Potreste sentirvi emotivamente instabili e avere difficoltà a gestire le vostre emozioni, soprattutto se si tratta di situazioni che toccano il vostro passato o le vostre relazioni familiari. Fate attenzione!

Toro

Oggi, con la Luna armonica in Cancro, potreste sentire un maggiore desiderio di stabilità e di sicurezza, e questo vi spingerà a cercare di mettere le basi per un futuro solido e duraturo. Ricordate di seguire il vostro istinto e di non temere di prendere delle decisioni importanti.

Gemelli

Con Mercurio nel segno la vostra creatività e la vostra fantasia sono alle stelle anche se questo potrebbe favorire una certa tendenza alle illusioni. Sarete comunque in grado di tenerle sotto controllo, evitando di fare un passo falso come in passato vi è capitato per disattenzione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Voltarsi indietro per ricordare momenti passati può essere anche doloroso a volte, ma per voi oggi sarà assolutamente un piacere grazie agli influssi armonici della Luna nel vostro segno. Permettete alle emozioni di fluire liberamente e di farvi battere il cuore.

Leone

Se siete single le possibilità di incontro in questo periodo non vi mancheranno grazie a Venere e a Marte nel segno. Cercate solo di scegliere e valutare bene i pretendenti. Prima di impegnarvi provate a capire chi avete davanti perché Urano opposto in Toro potrebbe riservarvi sorprese sgradite.

Vergine

La Luna armonica in Cancro esalta la vostra emotività fino al punto di farvi perdere la testa. Forse è proprio quello che desideravate da tempo. Comunque sia avete voglia di decollare alla conquista di un obiettivo. Si potrebbero concretizzare nuove storie sentimentali.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La presenza della Luna dissonante in Cancro vi ricorda che è inutile che parliate a destra e a manca della vostra vita sentimentale. I consigli altrui non sempre sono necessari, anzi a volte come nel vostro caso contribuiscono ad aumentare la confusione.

Scorpione

Oggi potete e dovete fidarvi delle vostre intuizioni. La Luna si trova in aspetto armonico nel segno amico del Cancro e aumentano le vostre capacità percettive. Siete liberi di scegliere la strada che ritenete migliore per voi stessi, anche se non è condivisa da tutti.

Sagittario

Attendere e pazientare sono due verbi che non vi piacciono particolarmente. Il vostro carattere vi porta sempre a desiderare tutto e subito, ma in questo momento siete costretti a rallentare un po’, anche a causa della quadratura di Saturno in Pesci.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 18 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non siate rigidi come spesso vi succede! Oggi il mondo vi richiederà una buona dose di flessibilità e di apertura. Non sarà facile, anche perché la Luna si trova in aspetto disarmonico in Cancro ma potete e dovete provarci! Sforzatevi un po’, lo dovete a una persona speciale.

Acquario

Nonostante tutti i vostri sforzi oggi non riuscirete a combinare proprio niente di buono. La contemporanea opposizione di Venere e di Marte in Leone vi mette in crisi dal punto di vista sia psicologico sia fisico. Recuperare le energie quest’oggi non sarà affatto facile per voi.

Pesci

Dopo una mattinata di tensione, con vari pianeti a voi ostili, da metà giornata la Luna si sposta nel segno amico del Cancro, restituendovi serenità. Approfittatene per viaggi e uscite con gli amici: avete un grande bisogno di evasione e di leggerezza.