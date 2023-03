Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 19 marzo 2023

Oroscopo di oggi, domenica 19 marzo 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 19 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Saprete sfoderare tutta la vostra abilità nell’esibirvi in velocissimi slalom attraverso le diverse situazioni che la vita propone a voi come a tutti gli altri: ma voi saprete essere più veloci di tutti! I sentimenti si faranno più accesi e vivaci a giusto completamento di un eros scatenato. Si prevede, quindi, una serata bollente per tutti coloro che sono innamorati e ricambiati.

Toro

Non affidatevi troppo a questa giornata se avete intenzione di comunicare qualcosa di significativo alla persona che più vi piace. In questo giorno, infatti, la Luna sarà disarmonica e darà di voi l’impressione di persone poco sincere e affidabili. Rimandate tutto a domani! Attenzione all’alimentazione, soprattutto se siete nati a maggio: rischiate di trovarvi appesantiti e impigriti.

Gemelli

Una giornata così la ricorderete a lungo. Per i magnifici disegni celesti, per le belle notizie che riceverete e per la simpatia, il fascino e il successo che riscuoterete in ogni ambiente! Vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata e arricchire l’intesa con la dolcezza della comprensione non solo delle idee ma anche delle emozioni e dei sentimenti dell’altro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna vi dà la possibilità di guardare alla vostra vita con occhi nuovi. In campo lavorativo si aprono nuove possibilità, soprattutto per chi è alla prese con una decisione importante o cerca un nuovo lavoro. In amore, la situazione si fa più chiara e certi discorsi lasciati in sospeso si chiuderanno in modo positivo. Piccoli disturbi spariranno, se vi rilasserete, come per magia.

Leone

La brutta posizione di Venere e della Luna potrebbe rendervi piuttosto gelosi delle vostre cose. Anche con il partner potreste mostrarvi molto possessivi: non siate così maldisposti. Nessuno vi è contrario come penserete in questi giorni! Urge una dieta disintossicante; scegliete riso integrale biologico per delle zuppe o degli ottimi risotti, conditi con verdure di stagione

Vergine

Non sarete al settimo cielo, considerati i mille impegni in agenda: fate buon viso a cattivo gioco e comportatevi con serietà. Con i riflettori puntati sui doveri quotidiani, l’umore potrebbe non essere al massimo; il rendimento, comunque, è assicurato. Una piccola rinuncia vi varrà tutta la gratitudine del partner. Vi sembra poco? Lo dice anche il proverbio: ‘chi si accontenta… ‘.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Questa giornata porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti a molti di voi: riuscirete a destreggiarvi abilmente dappertutto, specie se seguirete con fiducia ciò che l’intuizione vi suggerisce. Se avete un’attività autonoma puntate molto sulla comunicativa. In ambito amoroso, sarete quanto mai pronti ad accendervi per uno sguardo, ad arrendervi ad una carezza.

Scorpione

La Luna dissonante vi rende distratti e nervosi. Datevi una regolata e se necessario tirate il freno a mano! Un battuta d’arresto potrebbe verificarsi per chi lavora in squadra con altri: un vecchio problema potrebbe rendere difficoltosa la collaborazione. Con Giove nemico che insidia la vostra vista, proteggete gli occhi nel caso dobbiate stare molte ore davanti al computer.

Sagittario

Con la Luna nel segno amico dell’Acquario potreste collaborare con un gruppo oppure un’associazione umanitaria. Potreste fare volontariato per aiutare persone con storie di vita drammatiche e commoventi! Vi impegnerete nello studio o nell’apprendimento di nuove tecniche di lavoro; vi richiederà tempo e fatica, ma ne ricaverete molte soddisfazioni. Molto bene l’amore!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 19 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi metterete al centro dell’attenzione, esprimendo opinioni che risulteranno interessanti oltreché innovative. Ne seguirà una giornata appagante! Sarete animati da una tale esuberanza e curiosità che emergerete dalla banalità della vita quotidiana. Avrete la testa piena di idee ed anche lo sprint per tradurle in realtà. Avrete ottime intuizioni per risolvere al meglio alcuni problemi.

Acquario

Giorno felicissimo per voi e per il vostro lavoro. Avrete una capacità di organizzazione fuori del comune e una resistenza mostruosa per cui, davvero, non potrete che ottenere consensi e ottimi risultati qualunque cosa facciate. Tutto bene anche sul fronte sentimentale. Se siete in coppia, potrete assaporare la felicità di un’intesa ‘speciale’, garantita dal cielo del giorno.

Pesci

Sole e Mercurio vi donano la capacità di prendere decisioni in fretta. Sappiate che nei prossimi giorni sarete protagonisti assoluti! Conviene, allora, sistemare le questioni in sospeso e organizzare qualcosa che vi permetterà di stare al centro dell’attenzione, in compagnia delle persone che vi affascinano. Trovate il tempo per dipingere, scrivere poesie, ascoltare buona musica.