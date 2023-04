Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 2 aprile 2023

Oroscopo di oggi, domenica 2 aprile 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 2 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro cielo oggi parla di denaro. Forse un’entrata a sorpresa, una piccola vincita, un regalo inaspettato. Oppure potreste avere l’idea geniale da mettere a frutto subito. Serata piacevolissima da condividere con la persona amata e gli amici di sempre: una pizza, un film al cinema in prima visione, una festa di compleanno. Bellissime novità per i single, i più giovani.

Toro

Segno superstar, con la Luna nel segno in ottimo aspetto con Mercurio. Se il lavoro vi tocca, se siete di turno, non prendetevela: potrete fare un salto di qualità, mettere in luce i vostri talenti e le vostre competenze. Giorno frizzante per quanto riguarda le relazioni e le occasioni di socializzazione. Molto bene l’amore, il partner vi attirerà come una calamita.

Gemelli

Domenica a due velocità. Prima parte della giornata con una seccatura last minute da risolvere, tale da rubarvi l’intera mattinata. Seconda parte scorrevole e serena, con le modalità che più preferite. Innamorati? Finalmente emozioni e sensi viaggeranno sulle stesse frequenze, regalandovi una serata davvero travolgente e appassionata. Una mostra d’arte da non perdere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sogno proibito di oggi un’isola deserta ma con tutti comfort dove dimenticare i crucci del quotidiano! Se il vostro desiderio non verrà appagato, potrete trovare un’oasi di pace nella spiritualità, intesa nelle forme e nei modi che più si adeguano alla vostra mentalità. Approfittate della Luna in dodicesimo Campo per rilassarvi, ricaricare le batterie, divertirvi.

Leone

Se vi sentite un po’ in crisi non fatene un dramma, non sempre le cose vanno nel modo sperato, non sempre l’umore è al massimo. Per rimediare cercate di trascurare gli impegni di sempre e dedicarvi più del solito agli amici e all’amore. Cercate di ritrovare la vostra forza e la vostra energia positiva; se potete, lasciate perdere gli spostamenti e i programmi più stressanti.

Vergine

Vi aspetta una giornata dalla frizzante e intensa vita sociale. Siate disponibili agli incontri e agli inviti, non ve ne pentirete! Sarete indaffaratissimi, ma i vostri impegni saranno tutti molto piacevoli. E, quel che più importa, non vi peseranno. Più che buone le notizie anche dal fronte sentimentale, dove vi aspettano ore piacevoli e spensierate da trascorrere con chi amate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Quante riflessioni in amore! Forse desiderate la stabilità o forse volete solo rendere più vivace l’attuale rapporto. In ogni caso la domenica si annuncia mossa, tra qualche ripensamento che potrebbe portarvi a cambiare piani rapidamente. Ma se deciderete di muovervi in questa direzione vorrà dire che ne varrà la pena! Acquisti indovinati per la vostra abitazione.

Scorpione

Domenica interessante per lo Scorpione, potrebbe rivelarsi il giorno delle sorprese per i rapporti sociali, con Luna in Campo undicesimo. Dalle vostre frequentazioni potrebbero arrivare nuove amicizie: un aiuto provvidenziale (la soluzione a un problema, un consiglio giusto) oppure l’amore, se siete soli, se avete il cuore libero. Prendevi cura del vostro benessere.

Sagittario

La Luna opposta al segno, nel pomeriggio, pone l’accento sulla vita di relazione: il partner vi farà richieste strane, insolite, oppure si lamenterà delle vostre manchevolezze. Attenti a non infilarvi nel ginepraio di un ‘triangolo’. Umore e forma fisica non saranno eccezionali, accusate un po’ di nervosismo che potrebbe avere come effetto immediato disturbi di stomaco.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 2 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna e Mercurio sono un toccasana per il vostro umore: vi sentite allegri, brillanti e al centro dell’attenzione. Con carisma e tempestività potrete superare agevolmente eventuali ostacoli imprevisti, ribaltando l’intera situazione a vostro vantaggio! Siete soli? L’amore sta cercando in tutti i modi di catturarvi, e potrebbe benissimo verificarsi un incontro speciale.

Acquario

Domenica in cui occorre tenere il freno a mano tirato almeno fino all’ora di pranzo. La Luna Toro continua a mettere il dito nella piaga di una faccenda familiare che sembra non risolversi mai… Pazientate fino a sera, momento in cui la Luna, stavolta in Gemelli, vi strizzerà l’occhiolino. Serata indimenticabile per molti, con emozioni calde che esprimerete facilmente.

Pesci

Le belle scenografie astrali rendono questa prima domenica di aprile una giornata veramente molto favorevole. Problemi e malumori svaniscono come per incanto e vi godete la vita in compagnia del vostro amore, dei vostri amici. È il momento di esaudire quel desiderio a cui aspirate da così tanto tempo. Le passioni amorose si tingono di un velo di affascinante mistero.