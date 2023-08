Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 20 agosto 2023

Oroscopo di oggi, domenica 20 agosto 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 20 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna in posizione contraria, grattacapi in vista. Si prevede scarsa sintonia con l’ambiente circostante, mantenete la calma. Buoni sì, stupidi no: fate in modo che il messaggio sia chiaro a tutti. La tolleranza non deve essere confusa con l’accondiscendenza o con l’ingenuità. Bene, per fortuna, l’amore, guardato con un occhio di benevolenza da Venere e Marte.

Toro

Brillerete per generosità! La partecipazione alla vita degli altri non sarà sfiorata da fattori di convenienza, ma dalla vostra profonda indiscussa sensibilità. A fine giornata capirete che non è necessario andare chissà dove per trovare se stessi, basta fermarsi e ascoltarsi… La situazione astrale promette bene per quanto riguarda le vostre relazioni, sia private che sociali.

Gemelli

Gli astri facilitano le vostre iniziative, rendono splendido questo giorno: vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con amici del cuore, in città come in vacanza. Siete innamorati e soddisfatti? La giornata comincerà nel migliore dei modi perché concentrerete energie e desideri sulla persona amata, vivendo così un giorno davvero entusiasmante.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La quadratura della Luna in Capricorno vi renderà la giornata complicata: non avrete voglia di uscire né tantomeno di incontrare gli amici. Tenderete a vedere solo gli aspetti negativi delle vicende, delle relazioni. Rischiate di essere un po’ noiosi! Introducete abitudini più sane. Già una piccola défaillance dovrebbe bastarvi per farvi rimettere in riga, invece fate gli gnorri…

Leone

Con la Luna nel terzo Campo, se non siete molto soddisfatti della qualità della vostra vita, la metterete in discussione. Cercherete in voi stessi le potenzialità e i valori interiori da coltivare, per far sì che sia molto più soddisfacente! Ottime le possibilità che un amore nato quasi per gioco diventi una storia stabile ed entusiasmante. Emozioni ad alta tensione.

Vergine

La vostra determinazione lentamente sta riguadagnando terreno: vi muovete meglio, rilanciate la passione e riportate l’armonia ovunque. Mattoncino su mattoncino, costruite la vostra grande struttura: un’impalcatura solida, capace di resistere ad ogni possibile avversità! Grande selettività in campo sentimentale. Singoli? L’amore è dietro l’angolo e non vi troverà impreparati.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Grazie alla Luna nel segno, vedrete le cose di sempre sotto una luce completamente nuova. Sarete più perspicaci del solito: vi sembrerà di essere gli unici depositari di un arcano di cui solo voi conoscete la strada d’accesso! Vi chiederete se rinunciare a una grande gioia per correttezza verso il partner. Ci penserete, poi acconsentirete a una piccola trasgressione.

Scorpione

L’astro notturno transita nell’ultimo campo dell’oroscopo. Un velo di apatia avvolgerà questa giornata: reagite, evitate di stare troppo alla finestra in attesa del momento giusto per agire, anche perché non sapete bene cosa scegliere. Uscite di casa, frequentate gente! Sforzatevi di vedere il lato positivo della situazioni, vi accorgerete che non sarà difficile riuscirci.

Sagittario

Il bel sestile della Luna rende il vostro stato d’animo piuttosto positivo, in questa giornata. Sarete estremamente divertenti e saprete inventarvi qualsiasi cosa pur di far star bene le persone che vi intrigano! Vi verrà reso merito degli sforzi che state compiendo! Mettete, quindi, in atto i nuovi progetti a cui state pensando da tempo. Bei programmi serali degli amici.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 20 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete incuriositi dalle situazioni imprevedibili. Mettete al bando l’impulsività: potreste crearvi problemi con le vostre stesse mani. Apprezzate le situazioni in evoluzione che state vivendo, vi aiuteranno a gestire al meglio le circostanze critiche. Vi aspetta una giornata piena di impegni, con una novità che finora avete atteso invano. Afferratela al volo, non lasciatevela sfuggire.

Acquario

Vi guarderete intorno e vi accorgerete di quante occasioni sono a portata di mano. Potrete anche unirvi agli altri per realizzare i vostri programmi! Le cose a cui tenete di più dovete affrontarle con decisione. Dimenticate una vecchia questione. Sarete attratti da una persona, fuori dal solito giro di amicizie. Forse non lo darà a vedere, ma purtroppo vi giudicherà in modo critico.

Pesci

Se da tempo qualcosa bolle in pentola, prendete il coraggio a due mani e buttatevi… Tutto andrà esattamente come sperato! Avrete la testa piena di idee e anche lo sprint per tradurle in realtà. Coinvolgete un amico nei vostri progetti, l’unione fa la forza. Riprende quota e interesse la vita di coppia. Single, fatevi desiderare: è un’arte che va di sicuro rispolverata.