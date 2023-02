Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 26 febbraio 2023

L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci.

Oroscopo di oggi, domenica 26 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se pensate di avere le carte giuste per osare un po’ di più in ambito lavorativo, potreste tentare con la richiesta di un colloquio formale a quattr’occhi. Ma se invece la strada fosse sbarrata, meglio non insistere o finireste con il sembrare scortesi! Tutto ok sul fronte sentimentale.

Toro

Sapete come primeggiare e nello stesso tempo come farvi amare dagli amici e ammirare addirittura dai nemici: merito della Luna in transito nel segno. Approfittate di questa occasione per estendere i vostri orizzonti lavorativi in maniera proficua! Momenti dolci e romantici in serata.

Gemelli

Non lasciate che siano i colleghi per quanto esperti a sbrigare tutte le pratiche più impegnative, occorre anche il vostro prezioso aiuto. Non mettervi troppo da parte, rischiando di restare così nell’ombra. Nuovi contatti, nuove amicizie e possibili nuovi flirt.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ci sono le premesse perché i vostri sogni possano realizzarsi: assecondate i vostri desideri. Le cose che fate sono in linea con quelle che le stelle hanno in serbo per voi e perciò non abbiate paura di dare. Qualsiasi cosa offrirete agli altri l’universo ricambierà con gli interessi!

Leone

Giornata caratterizzata da alti e bassi, da momenti di euforia ad altri di nervosismo, sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera affettiva. Invece di recriminare e sentirvi oberati dalla fatica, lasciate che gli altri se la sbroglino per conto loro.

Vergine

Nemmeno un attimo di noia e di apatia, con la Luna in Toro. Dovreste pensare a non indugiare per cogliere importanti occasioni. Emergere non sarà affatto impossibile, anzi. Fidatevi ciecamente della vostra affidabilità e del vostro fiuto per gli affari, e non resterete delusi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

A volte le apparenze ingannano e l’unico modo per essere sicuri è accertarsi di persona. Certo che se poteste fidarvi di più degli altri, tutto sarebbe molto più facile. All’interno della coppia si respira un’aria poco salutare: appianate ogni divergenza di vedute con un lungo abbraccio.

Scorpione

Luna e Mercurio dissonanti non sono certo l’ideale, se state cercando di appianare un contenzioso. Ma a volte tra i due litiganti il terzo gode! Non per questo però non dovrete stare ben concentrati: anche una parola oggi potrebbe essere di troppo.

Sagittario

La Luna nel sesto Campo vi ricorda che ci vuole pazienza per raggiungere gli obiettivi, pertanto state calmi e non agite in modo impulsivo se ci sono ritardi, se le cose non girano nel modo sperato. Momento magico per quanto riguarda l’amore, se siete coppia. Ma anche se non lo siete!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 26 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Posizioni planetarie eccellenti vi permettono di primeggiare in quasi tutti gli ambiti della vostra vita. Non accontentatevi del lieve aumento di volume dei vostri affari, ma create i contatti giusti da sviluppare nei prossimi giorni. Piacevoli sorprese in amore.

Acquario

Il blocco che vi tiene incatenati già da domattina si allenterà e voi tornerete a dare il cento per cento. Da un nuovo appuntamento galante, non aspettatevi entusiasmo esplosivo all’inizio, ma a poco a poco, come sapete, da cosa nasce cosa!

Pesci

Allineati nelle scelte importanti con la maggioranza, non potrete correre grossi rischi. Certo che con la Luna che vi appoggia pienamente, potreste fare senza dubbio un po’ di più! Se siete single, vi esibirete in corteggiamenti serrati con chiunque vi capiti sotto tiro!