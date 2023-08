Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 27 agosto 2023

Oroscopo di oggi, domenica 27 agosto 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 27 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna dissonante prospetta una giornata meno favorevole delle ultime trascorse. Per evitare che questa nuvoletta grigia rovini quello che avete seminato e costruito finora vi basta rimanere con i piedi a terra e non crearvi inutili paturnie. Tenete presente che è solo un momento passeggero e, questi transiti, spesso, lasciano il tempo che trovano! Pensate in positivo.

Toro

Un cielo fantastico vi darà la capacità di trarre soddisfazione anche dalle piccole cose. Questo giorno sarà particolarmente favorevole per chi lavora nel settore dello spettacolo o in un altro settore artistico: la creatività sarà stimolata al massimo grado e i quattrini correranno verso le vostre tasche! Bene, anzi benissimo l’amore. Inviti intriganti per i single.

Gemelli

Vi attende un buon martedì ricco di soddisfazioni in tutti i campi, meno che in amore. Giornata promettente, in particolare sotto il profilo finanziario: avrete un notevole senso del denaro, e questo potrà esservi molto utile negli investimenti come negli acquisti. Se lavorate alle dipendenze di qualcuno potrete ottenere maggiore visibilità e considerazione nell’azienda.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Iniziare la giornata con l’opposizione della Luna è un’impresa che metterebbe a dura prova anche un supereroe. Incertezze e dubbi, infatti, vi inquietano. Usate il buonsenso, non date corpo alle ombre: i vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. In campo amoroso, fate i bravi; sforzatevi di comprendere anche le esigenze del partner, oltre alle vostre.

Leone

Troppi pensieri negativi attanagliano la vostra mente in questo giorno. Sgombrate la testa dalle preoccupazioni, concedetevi un attimo di tregua, magari dedicandovi alla cura del vostro corpo: dovete trovare un po’ di serenità. Avete molte idee, ma per ora sarebbe meglio andare per gradi e accontentarsi di mete molto più realistiche. Non male il settore sentimentale.

Vergine

Passione e coraggio non vi mancano, e neppure una certa dose di spregiudicatezza nell’affrontare alcune situazioni. L’attività professionale procederà senza intoppi, anzi in molti casi potrete registrare un incremento di lavoro e dei relativi guadagni. Giorno quasi idilliaco per la vita di coppia: potrete aumentare la fiducia e la confidenza con il partner, e consolidare il rapporto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Alzarsi con il piede giusto è indispensabile. Se non riuscite a mantenere la calma e la lucidità per tutto il giorno, cercate di riposare meglio. In ambito privato non potete soppesare quello che offrite: o vi concedete in tutto e per tutto, oppure sarà meglio porre subito fine al vostro legame affettivo. Dormite su un guanciale celeste, colore che rilassa e dona benessere.

Scorpione

Giorno all’insegna delle relazioni sociali, specie per i nati a ottobre. Potrete realizzare ottime cose e sentirvi soddisfatti dell’impegno, delle vostre iniziative, di ciò che fate e decidete nel corso di questa giornata. Se siete in vena di conquiste, o di corteggiamenti, riuscirete ad attirare l’attenzione di una persona che vi piace molto. Viaggi, sia per piacere che di lavoro.

Sagittario

Gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l’energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli! Seguite una dieta corretta e non cercate alibi per trascurare il corpo, come siete soliti fare nei momenti di maggiore impegno.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 27 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potete contare su una splendida volta celeste. Siete sostenuti nelle questioni economiche, e potete investire il vostro denaro nei settori vincenti e negli affari più proficui. Il vostro spirito di osservazione vi aiuterà a cimentarvi anche in prove impegnative! Il settore degli affetti vi riserva molte gioie: potete contare su un ottimo feeling, su un solido affiatamento col partner.

Acquario

Non è da voi arrendervi davanti alle difficoltà, eppure vi siete ormai rassegnati ad accettare una situazione negativa che invece, con un po’ di buona volontà, potreste superare in modo brillante. Coraggio, dunque: rimboccatevi le maniche e agite senza attendere oltre. Una dieta equilibrata vi aiuterà a disintossicare il fegato che potrebbe risultare un po’ sovraccaricato.

Pesci

Di fronte ad una decisione di lavoro, chiedete consiglio ad un amico; senza indorarvi la pillola, vi darà un’immagine precisa della realtà. In amore la partita si fa avvincente; avete in mano buone carte da giocare, dovete solo crederci di più. L’ago della bilancia non può sempre pendere dalla vostra parte. Nel dare e avere bisogna trovare un equilibrio, anche in amore.