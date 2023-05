Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 28 maggio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 28 maggio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 28 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata si svolgerà senza imprevisti: potete portare a termine gli impegni presi, con Marte nel quinto Campo e la Luna oggi in sesto Campo. Più attenti e pratici del solito, avete ottime probabilità per cogliere al volo una bella opportunità. La vita sentimentale vi regala emozioni romantiche ed ardite, la sintonia con il partner sarà splendida sotto tutti i punti di vista.

Toro

Passata la Luna negativa, inizia una bella rincorsa verso la nuova settimana, dietro l’angolo, con la Luna in Vergine, segno con cui avete un forte legame e che spesso condiziona le vostre scelte pratiche. Indirizzate i vostri sforzi soprattutto su quanto avete a portata di mano o vi è più vicino: non vi servirà a nulla porvi traguardi troppo ambiziosi. La vita amorosa prende il volo.

Gemelli

Una leggera inquietudine vi fa capire che dovete staccare la spina: dovete dedicare più tempo al riposo e ai vostri familiari, per ritrovare ritmi più naturali e godervi serenamente la vicinanza dei vostri cari. Vi sentite in crisi con la persona amata? Forse, le attenzioni ricevute vi sembrano insufficienti o forse esistono reali motivi di scontento. Affrontate la cosa serenamente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il positivo fermento planetario vi rende più socievoli e desiderosi di scoprire nuovi orizzonti: lo slancio creativo delle vostre idee è fantastico! Sfruttate, quindi, questo giorno che ha tutte le premesse per farvi mettere in luce sia in campo sociale che sentimentale. Serata e nottata sono da vivere intensamente con chi amate, lasciandovi trasportare dall’ardore dei sensi.

Leone

Una bella domenica per il segno del Leone, con la Luna che oggi passeggia nel vostro secondo campo. A piccoli passi si arriva lontano e il denaro risparmiato ora lo potrete usare in un futuro molto prossimo per un viaggio o un acquisto importante. Giornata adatta anche a prendervi cura di voi e del vostro tempo. Facile intendere che la vita a due sarà piacevole e appagante

Vergine

Il positivo fermento planetario vi rende più socievoli e desiderosi di scoprire nuovi orizzonti: lo slancio creativo delle vostre idee è fantastico. Sfruttate, quindi, questo giorno che ha tutte le premesse per mettervi in luce sia in campo sociale che sentimentale. Serata e nottata sono da vivere intensamente con chi amate, lasciandovi trasportare dall’ardore dei sensi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’astro notturno è nel dodicesimo Campo e vi mette un po’ sulla difensiva. Attenti a non esagerare, con le vostre reazioni! Un buon consiglio: cercate la massima chiarezza e incisività espressiva, evitate i sottintesi che possono dare luogo a malintesi e a spiacevoli equivoci. I sentimenti vi daranno una bella scossa e vi faranno vedere le cose in modo diverso da prima.

Scorpione

Proprio una bella giornata per tutti i nativi dello Scorpione! Ciò che vi appartiene si stringe a voi, ma non vi soffoca. L’amore regala attimi da ricordare, da ‘incorniciare’. È la giornata giusta per fare un incontro ‘speciale’, per scavare in profondità nell’animo di chi vi toglie il sonno o più semplicemente della persona che ha risvegliato il vostro interesse per l’amore.

Sagittario

Con la Luna al Medio Cielo avete la possibilità di seguire con attenzione e successo quanto state facendo; non è escluso che il progetto al quale lavorate da tempo vada in porto proprio in questi giorni. Se vi trovate a essere meno socievoli del solito, non preoccupatevi; sicuramente è un’esigenza anche fisica che vi fa rinunciare a qualche attività, a qualche invito.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 28 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Nel giorno fortunato per il vostro segno, andrete d’accordo con tutti, visto che gli astri vi insegnano a esprimervi nella maniera più efficiente. Se c’è qualcuno in particolare su cui volete fare colpo, puntate sulle vostre parole e non esclusivamente sull’aspetto fisico! Contate sulle vostre notevoli capacità: vi porteranno fortuna in questo giorno di intensi scambi e contatti.

Acquario

Domenica interessante per molti di voi. Giornata adatta ad appianare eventuali disguidi nelle relazioni interpersonali e per sistemare delle noiose faccende familiari. Ogni preoccupazione finanziaria è fuori luogo! Ancora non riuscite a gestire certe questioni con autorevolezza e saggezza, ma è questione di poco; sapete comunque dare un tocco creativo a ogni impegno.

Pesci

Non è certo la Luna in Vergine, opposta al vostro segno, a guastare umore e domenica! In effetti, non vi manca la capacità di relazionare serenamente con gli altri sollecitata dalle buone stelle di questo periodo che vi preannunciano momenti ed eventi in grado di strapparvi alla noia della routine. In coppia trovate terreno fertile per impostare un dialogo sereno e costruttivo.