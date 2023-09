Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 3 settembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 3 settembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 3 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata fantastica da tutti i punti di vista, lo assicura la Luna in transito nel vostro segno. Avrete fortuna in palestra, riscuoterete successi in società, viaggerete per lavoro, vi divertirete come i pazzi con gli amici del cuore! Con il minimo sforzo riuscirete a focalizzare i problemi e a risolverli, potendo contare su persone pronte a darvi una mano. Bellissime sorprese in amore.

Toro

Avvertite una lieve inquietudine, che non riuscite a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate. Una sana dose di introspezione e l’interesse per questioni spirituali potrebbero aiutarvi in questo momento! Coccolate il corpo nel modo che sentite più congeniale: con la floriterapia, con una vacanza, con l’ascolto di musica di qualità.

Gemelli

Se ultimamente vi sono mancate le occasioni per brillare, oggi, tra feste e cene d’affari, il bisogno di protagonismo trova la sua soddisfazione. Grandiosa la Luna in Ariete che alleggerisce l’umore e vi garantisce una giornata da sballo. Rincontrando un’ex fiamma, vi accorgete che il ricordo non corrisponde affatto alla realtà e finalmente potete mettervi il cuore in pace.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Come recita l’adagio, i sogni finiscono all’alba, anche i vostri purtroppo… Tutta colpa di questa Luna in Ariete, davvero pessima per voi. L’umore si fa scuro, la pazienza si riduce ai minimi termini: oggi siete una pericolosa mina vagante! Silenzi e musi lunghi, in coppia, appesantiti anche dalla voglia di confrontarvi con il partner. Decisamente è la giornata sbagliata…

Leone

A togliervi da un problema ci pensa la Luna in Ariete. Si prevedono, infatti, colpi di fortuna e novità su vari fronti. Incontrerete nuove persone: alcune di loro saranno utili per il lavoro, altre compagni divertenti per il tempo libero. Single? Gli incontri si susseguono a raffica, ci scapperà un flirt o un’avventura romantica. Attenti, però, perché potreste ritrovarvi cotti a puntino!

Vergine

Un flash intuitivo moltiplicherà le vostre capacità operative, facendovi intervenire con decisione nelle situazioni in cui manca chiarezza o il giusto input per far decollare un progetto che vi preme molto. L’amore vi vede confusi e irrequieti: vi sforzate di rafforzare il legame affettivo, ma più cercate di stringere il nodo d’amore con il partner, più questo si fa sfuggente.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in opposizione vi mette di fronte alla necessità di rivedere le vostre opinioni, che non è detto siano in assoluto le più giuste… Fare un passo indietro, piuttosto che avanti, potrebbe servire per prendere un bello slancio! L’amore è il filo conduttore della giornata, vicino, lontano, felice o insoddisfatto. Occhio però: l’illusione, come è notorio, è una ‘trappola’ micidiale.

Scorpione

Bonari ma pieni di contagiosa passione, lascerete il segno della vostra presenza negli ambienti che frequentate. Non mancherà chi vi dimostrerà interesse! Non rimandate un programma di svago con gli amici più cari, non nascondetevi dietro delle scuse banali. State molte ore davanti al computer? Usate delle precauzioni, se non volete andare incontro a qualche fastidio.

Sagittario

Trigona a Venere, la Luna in Ariete mette in luce il lato più simpatico, spigliato e comunicativo del vostro carattere. Farete faville! Pronti a divertire e divertirvi, sfoggiate uno charme irresistibile capace di affascinare chiunque vi avvicini. Chi ha il cuore libero si prepari a ‘soccombere’ a un’attrazione improvvisa, senza comunque affrettare le prevedibili conclusioni.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 3 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Inutile aspettarsi una giornata vivace ed emozionante, di quelle che vi piacciono tanto, ma che da un po’ non vi capitano più. Rimarreste delusi! Un imprevisto, improvviso quanto inopportuno, ed ecco che subito rischiate di perdere la bussola. Tutta colpa della Luna che oggi guarda storto Plutone: crea contrattempi e intoppi a tutto andare. Rinviate tutto a stelle migliori!

Acquario

L’umore, oggi, è alle stelle! Siete più sereni, i rapporti sono più distesi e tutto va nella direzione sperata! Se siete ancora single e l’idea dei confetti vi tenta, invitate a cena la persona che più vi piace e fategli la proposta che vi sta a cuore. L’agenda è piena di appuntamenti, ma riuscite a prendere ogni impegno come uno stimolo: con la marcia giusta tutto sembra più facile.

Pesci

Il tono pacato di una Luna neutra vi farà desiderare spazi aperti e rilassanti. Concedetevi allora una lunga passeggiata rilassante nel verde! Non fate programmi né prefissatevi mete: lasciatevi guidare, in luoghi e situazioni, dal vostro sesto senso. Avrete una buona intuizione per risolvere una questione che vi sta a cuore. Le attività di routine e il lavoro procedono spediti.