Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 5 marzo 2023

Oroscopo di oggi, domenica 5 marzo 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 5 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna nel vostro stesso elemento, potete sistemare qualunque cosa in pochissimo tempo in modo da averne dopo per i vostri hobby. Non rifiutate poi un invito importante per non perdervi le novità salienti su ciò che accade in società. Eccellente giorno sotto il profilo finanziario: la stretta di mano tra la Luna e Giove promette ricchi doni. Incantevole il settore amoroso.

Toro

Con la Luna e Saturno contrari, le sfide che un tempo vi entusiasmavano vi sembreranno oggi più pesanti e noiose di quanto previsto. Purtroppo dovrete fare buon viso a cattiva sorte dato che non potete in alcun modo tirarvi indietro! Non voltate le spalle alla possibilità di un rappacificamento col partner… non è mai detta l’ultima parola, ma dovete essere molto disponibili.

Gemelli

La fiducia è essenziale se dovete collaborare spesso con altre persone. Se manca dovete assolutamente fare qualcosa per farvela venire! Grazie alla Luna amica e a qualche buona parola, riuscirete a convincere pure i più recalcitranti. Negli affetti state dando prova di altruismo e di pazienza, e dunque non potete che accumulare sguardi ammirati e pieni di stima.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Energie trascinanti, intraprendenza alle stelle, ecco come sarà per voi questa fantastica giornata: professionalmente parlando può essere un ottimo momento, di buone realizzazioni grazie a un impegno costante e un’organizzazione più che impeccabile. Fresca e prorompente anche la creatività. Se avete una storia d’amore importante cercate di renderla stabile e luminosa.

Leone

Gran giorno! Si profilano svolte importanti per il lavoro, molti di voi avranno la possibilità di migliorare o diversificare la loro attività e recuperare terreno in campo economico. Se siete tutto sommato felici in amore preoccupatevi solo di migliorare il dialogo con il partner e il resto verrà da sé… Non mancano le possibilità d’incontro per i single a caccia di golose novità.

Vergine

La concentrazione non è alle stelle e, per colpa della Luna nel segno del Leone, rischiate di ritrovarvi spesso molto disorientati. Vi occorrerebbe una bussola, ma in questo preciso momento sembrerebbe proprio che l’abbiate perduta! Rallentate i ritmi. Un bel massaggio plantare è quello che occorre, se avete trascorso gran parte della giornata in piedi e ora siete stanchissimi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Leone fa al caso vostro dovendo creare un gruppo di lavoro: otterrete un successo sicuro. Se poi riuscite a far sentire tutti come parte di un qualcosa ancora più grande… allora ancora meglio. Non tentate di risolvere un problema di coppia cancellando con un tratto di penna quel che non va! Prendete tempo e, intanto, godetevi una piacevole distrazione.

Scorpione

Luna e Urano oggi vi guardano di traverso. In teoria dovreste sapere come agire in ogni circostanza, ma in pratica al momento decisivo vi lasciate forse prendere da alcune perplessità… Fate una mossa per volta, aspettando di vedere come si mettono le cose prima di compiere quella successiva. Tirate i cordoni della borsa. Non prendetevela per un programma cancellato.

Sagittario

Sarete più che soddisfatti di ciò che porterete a termine, grazie all’amica Luna in Leone. Credete sempre in voi stessi e in quello che fate! Molti orizzonti si stanno aprendo… la nebbia si dirada e la strada da imboccare è più che certa. L’amore sarà in cima ai vostri pensieri, sarete persino molto più dolci e arrendevoli del solito, affettuosi come non mai. Buoni affari.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 5 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se qualcuno crede di poter fare il doppio gioco non potete non redarguirlo a dovere, magari senza esagerare per non dare troppo nell’occhio. Accettate, comunque, le sue scuse se sono sincere e non sono solo una maschera esterna per proteggersi. ‘La fretta è cattiva consigliera’, dice il proverbio. Perciò prima di partire, al mattino, controllate bene di aver preso tutto!

Acquario

Qualcuno arriva in ritardo all’appuntamento: per voi la precisione è importante, non potrete non farglielo notare magari con gentilezza! Con la Luna in opposizione non è facile andare d’accordo soprattutto con chi condividete gli spazi. Avete bisogno di maggiori libertà, ma così rischiate di minare l’equilibrio all’interno della vostra relazione affettiva. Occorre tatto…

Pesci

Il settore professionale vi regala svolte e possibilità di riuscita mai pensate: anche le noie burocratiche prendono una piega migliore. Se avete un’attività commerciale navigate a vele spiegate. Siete grintosi, anche troppo in certi casi, comunicativi ed espansivi come non mai. La serata regala grandi passioni ai single, intesa sotto le lenzuola a chi è in coppia.