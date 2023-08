Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 6 agosto 2023

Oroscopo di oggi, domenica 6 agosto 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 6 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata ideale per festeggiare con le persone a voi care i traguardi raggiunti: la Luna nel vostro segno incoraggia la voglia di divertimento. In società sarete brillanti e vi muoverete con disinvoltura anche fra persone estranee al vostro ambiente. Vi sentirete di ottimo umore e ben disposti verso il partner, con il quale potrete trascorrere momenti gioiosi e distensivi.

Toro

Questa domenica vi sorride e vi invita a rilassarvi. Una gita, una cena o una birra con gli amici, una festa o uno spettacolo saranno tutte occasioni per stare bene e godere della compagnia altrui. Se siete soli e stanchi di esserlo, una simpatia potrà nascere all’improvviso e regalarvi forti emozioni. Vedrete andare in porto una questione sulla quale avete puntato molto.

Gemelli

Il classico lampo di genio vi farà risolvere all’ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata: una soluzione clamorosa dunque, che vi porterà anche buoni guadagni. Momenti di grande gioia e di passione vi legheranno ulteriormente alla persona amata. Se siete single, guardatevi attorno, un persona non vi toglie gli occhi di dosso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata. Ma la tranquillità professionale val bene qualche piccolo sacrificio. Per rendere più piacevole il lavoro, cercate di operare in gruppo: l’unione fa la forza e… allontana la noia! Se non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e chi vi è accanto, ricordate che tutto può essere migliorato, basta volerlo!

Leone

Il buongiorno si vede dal mattino’ e a giudicare dall’umore la giornata si annuncia dinamica: novità, sorprese, progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta anche se pare una sfida azzardata. Certamente, la voglia di qualcosa di nuovo nel rapporto fa pensare e ripensare, ma questi problemi si risolvono molto meglio in due.

Vergine

In campo professionale riuscirete a vedere più in là di chiunque altro: giocatevi bene le vostre carte e il successo sarà assicurato. Un buon consiglio, non perdetevi d’animo alla prima difficoltà. Parliamo d’amore. Sciupare una serata come questa, per colpa di Venere nel dodicesimo Campo e di un assurdo malinteso, sarebbe proprio un peccato davvero imperdonabile…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi c’è burrasca nel vostro cielo, e qualche intesa di coppia potrebbe vacillare. Siate cauti, non prendete di petto i probabili contrasti con la persona amata! Un filo di prudenza vi sarà invece richiesta sul lavoro, soprattutto se avete soci o colleghi: basterà un nulla per discutere, per guastarvi umore e giornata. Evitate di intestardirvi e di assumere posizioni troppo rigide.

Scorpione

Giorno positivo per gli stakanovisti, i superattivi, quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità: riusciranno ad imporsi, ad ottenere risultati gratificanti, di rilievo. Non molto significativa, anche per mancanza di tempo, la vita sentimentale; poche possibilità di costruzione di nuovi rapporti, probabili tensioni all’interno dei rapporti esistenti.

Sagittario

Con tanti astri positivi e con tutte le energie che vi ritrovate, sarete presi da grande zelo e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi, con successo e guadagni. Motivo conduttore della serata sarà un buon dialogo che vi permetterà di approfondire, estendere e migliorare l’intesa con la persona amata. Siete single? Qualcuno vi farà il filo, vi corteggerà spudoratamente.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 6 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata nervosa. Evitate di intervenire e di prendere posizione in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta, specialmente se sono in gioco quattrini e altre persone. La Luna contrastante in Ariete porta malinconie inaspettate negli affetti, e qualcuno ne approfitterà per cercare evasioni e compensazioni. Regolatevi a tavola, dormite più a lungo.

Acquario

La giornata apre la strada alla comunicazione, agli incontri, alle opportunità; peccato che le vostre energie mentali tendano ad esaurirsi presto. Tuttavia, per stare più tranquilli, sistemate ciò che avete lasciato in sospeso, specie se urgente. Siate prudenti nei movimenti: per contrastare un’eventuale rigidità muscolare saranno efficaci massaggi, bagni rilassanti e stretching.

Pesci

