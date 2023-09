Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 18 settembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 18 settembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 18 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Soddisfatti sul lavoro, ma non altrettanto sul fronte finanziario, più fluttuante del solito. Date retta all’intuito, ma occorre più senso pratico. Speranze per il futuro? Forse, intanto vivete il presente, mettendo in gioco tutte le vostre risorse. Inutile sommergere il partner di regalini e frasi ad effetto: l’amore è fatto di tenerezza, coccole, premure e presenza nella quotidianità.

Toro

Nonostante l’appoggio delle stelle, oggi programmate ogni cosa tenendo conto del tempo e degli strumenti che avete a disposizione. Le sorprese e le soddisfazioni comunque non mancheranno! Siete in coppia? La persona amata si dimostrerà affettuosa e molto comprensiva. Giornata di ‘fiacca’: nello sport non fate sforzi. Occupatevi in modo particolare del vostro aspetto.

Gemelli

Un buon consiglio: tenete d’occhio la salute per non somatizzare un momento critico sul lavoro; oltre ad avvertire stanchezza, vi sentite come svuotati, incapaci di fare chiarezza e riordinare le idee. Se potete, viaggiate, consolidate il vostro rapporto affettivo, praticate uno sport; incontrate gente nuova, andate a divertirvi, fate qualcosa di nuovo e di originale.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

In questa giornata non avete voglia di stare in un solo posto… ed è piuttosto difficile convincervi a stare fermi. La Luna è in quadratura con il vostro segno. Per questo, sarete poco malleabili: vorreste si facesse solo quello che dite voi. Non è questo il modo per conquistare le persone che vi interessano! Ci vuole maggiore comprensione. Freddezze anche col partner.

Leone

Giornata iperattiva ma controvoglia: contro di voi rema la Luna in Scorpione, in quadratura, segnale di caos in casa e un gran daffare per sistemare tutto. La famiglia è in primo piano, con tutte le sue piccole gioie ma anche con le relative problematiche. Riparazioni di routine in casa, con conseguenti perdite di tempo e di denaro. Possibili problemi digestivi o d’insonnia.

Vergine

Rilassatevi, non spaccate sempre il capello in quattro: se qualcosa non è fatto a puntino, non fateci caso e cercate di sorridere di più. Se avete voglia di cimentarvi in progetti ambiziosi, fatelo dopo averli valutati sotto tutti gli aspetti. Valorizzate ciò che avete, a cominciare dalla vostra relazione sentimentale. Se ascolterete i bisogni del corpo eviterete piccoli fastidi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le attenzioni astrali sono parecchie. Se siete in coppia, potrete ricreare la magica atmosfera dell’ innamoramento, con passionalità e vivace attività sessuale. I single, invece, sono nelle condizioni ideali per vivere una nuova love story: potranno esplorare nuove situazioni, incontrare una persona molto affascinante, trasformare un’affettuosa amicizia in amore.

Scorpione

Volete mettere ordine nella vostra vita? Non perdete tempo con persone inconcludenti e con questioni che ormai fanno parte del passato. Datevi da fare sul fronte economico: ci sono alcune situazioni da sistemare e trattative interessanti da concludere. In amore, basta un nulla per riallacciare dialoghi e intese amorose, oppure per avvicinare chi più vi interessa se siete soli.

Sagittario

La giornata parte con il piede destro, grazie alla Luna in Bilancia che vi sostiene. Avete praticamente il mondo ai vostri piedi: dovete solo esprimere un desiderio, per vederlo avverarsi. Intelligenza, concentrazione, prontezza di riflessi. Avete tutto ciò che vi serve per rendervi protagonisti di vere e proprie mirabilie! I flirt centrano al cuore i single e i più giovani a zonzo.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 18 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli eventi cambiano corso improvvisamente, tenetevi pronti a mettere in campo piani alternativi e in loro assenza affidatevi alla logica. Il cielo vi gioca proprio un tiro mancino generando instabilità: non vi resta che cavalcare l’onda. La forma fisica risente di un’attività sedentaria e di un’alimentazione non equilibrata. Quindi: tuta, scarpe da ginnastica e via di corsa!

Acquario

Spazio agli ideali, siate lungimiranti. Leggete molto e informatevi sui vostri argomenti preferiti: dall’ecologia agli effetti della globalizzazione, sapete tutto! Se avete un’attività commerciale oggi sgobbate fino a sera. A dispetto della crisi, le soddisfazioni non mancano e le finanze girano bene. Del partner vedete solo il lato migliore, quello che al primo incontro vi ha stregati.

Pesci

Avete molto da fare per concludere con successo gli impegni in calendario, perciò non perdete tempo in inutili recriminazioni. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l’atteggiamento che adotterete sarà determinante! In campo amoroso… siete in una bella impasse. Oggi però qualcosa si muove: è un successo riuscire a parlare con il partner senza bisticciare.