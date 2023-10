Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 2 ottobre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 2 ottobre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 2 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopo Virgilio.

Ariete

Oggi c’è tensione nell’aria. Anche se non è opera vostra, potreste voler mantenere un basso profilo. Evitate le discussioni. Solo perché qualcuno è provocatorio non significa che dobbiate abboccare all’amo. Rimanete per conto vostro e tutto questo passerà.

Toro

Potrebbe essere estremamente difficile per voi prendere decisioni su qualsiasi cosa. Non stressatevi per il lavoro o per le cose che dovete fare. Viste le premesse di oggi, è meglio restare al riparo da eventuali tempeste emotive.

Gemelli

Un insieme di coincidenze sfavorevoli si abbatterà su di voi, ma scoprirete che c’è una grande forza che alimenta le vostre emozioni, rendendovi refrattari alla negatività. Non stressatevi per le cose che non capite. Seguite la corrente e continuate a sorridere.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Questo è il giorno giusto per essere sinceri con il partner. È possibile che la vostra relazione abbia raggiunto una sorta di stallo. Sta a voi far sì che il fuoco torni ad ardere. Come? Conoscete la procedura: basta un po’ di tempo romantico da soli.

Leone

Non arrabbiatevi se oggi le persone non vi prendono sul serio come vorreste. Uscite dall’intensità degli ultimi giorni e ridete ad alta voce. Usate la vostra natura forte e dinamica per conquistare il cuore degli altri.

Vergine

Non siete il centro dell’universo, quindi perché a volte vi comportate come se lo foste? Questa è la giornata giusta per fare ammenda con gli amici e le persone care. Vi accoglieranno di nuovo a braccia aperte.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Potreste scoprire che qualcosa o qualcuno sta cercando di renderti le cose difficili. Potrebbe sembrarvi facile gestire i problemi, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo. Come ultima carta, prendete in considerazione l’idea di cavalcare la tempesta.

Scorpione

Questo è un giorno di grandi opportunità. Se vi siete preoccupati di non aver sfruttato tutto il vostro potenziale creativo, oggi potete mettere a tacere questa voce. La vostra creatività è illimitata. Qualcuno o qualcosa che incontrate potrebbe avere effetti significativi su di voi.

Sagittario

Tranquillità dev’essere la vostra parola d’ordine. I turbamenti non mancheranno ma le cose si risolveranno da sole. Mantenete la leggerezza e non preoccupatevi del domani, per quello ci sarà tempo. Tutto si rimetterà a posto.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 2 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro ego potrebbe essere ferito dagli eventi di qualche giorno fa. La persona in questione probabilmente non è consapevole di ciò che ha fatto o detto. Esprimendo il vostro disappunto potreste ottenere delle scuse.

Acquario

Ispira gli altri a uscire dal loro guscio. Condividete il vostro buonumore con altre persone e coinvolgetele in discussioni amichevoli: sarete al settimo cielo. Le persone intorno a voi possono essere fonte di problemi, ma non lasciate che il loro comportamento vi faccia perdere l’equilibrio.

Pesci

Se avete la sensazione di non divertirvi abbastanza nella vostra vita o di non sfruttare appieno il potenziale della vostra creatività, questo potrebbe essere il momento giusto per fare un cambiamento, un grande cambiamento. Siete pronti ad affrontare nuove sfide.