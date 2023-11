Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 20 novembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 20 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 20 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Nuove e interessanti conoscenze irrompono nel vostro quotidiano, rivoluzionando positivamente l’organizzazione della giornata. Non fate resistenza. Se ci pensate bene, è anche un’ottima occasione per superare l’impasse di quest’ultimo periodo! Standing ovation ai sentimenti: viva le relazioni di coppia stabili e felici, gli innamorati, i single a caccia. Eros fiacco, capita!

Toro

Il senso d’insoddisfazione forse deriva dal fatto che è arrivato il momento di imprimere un indirizzo più preciso e delineato alla vostra vita. Non abbiate timore di prendere decisioni, anche drastiche. Ve ne avvantaggerete in un prossimo futuro! Venere vi rende disordinati nell’alimentarvi, qualche volta soggetti a fame nervosa. Compensate aumentando l’attività muscolare.

Gemelli

Improvvisamente vi si prospetta l’opportunità di concedervi un breve viaggio. Niente esitazioni: non c’è ragione per cui non dovreste approfittarne. Si tratterà forse di una trasferta di lavoro. In ogni caso, vi sarà utile per spezzare un po’ la routine! Riprende quota il borsino dell’amore, capirete che tutto sommato il partner è indiscutibilmente il vostro miglior amico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

State attraversando una fase evolutiva. È vero, le difficoltà non mancano, ma le raccogliete come delle occasioni per dimostrare quanto valete. Consapevoli di ciò, affrontate a viso aperto e con determinazione le sfide che vi trovate davanti! Sul lavoro niente vi impensierisce. Chi non ha ancora un’occupazione fissa, avrà l’opportunità di trovare una soluzione alternativa.

Leone

Le stelle oggi vi invitano a fare un giro sul loro otto volante astrale! La Luna in Acquario vi volta le spalle, c’è un po’ di confusione. Ma non è detto che con la vostra inventiva non troviate un modo per volgere tutto a vostro favore! In coppia le acque sono tranquille, ma poco emozionanti. Venere, maliziosa, saprà suggerirvi le idee giuste per inventarvi qualcosa di intrigante.

Vergine

Troppi pensieri negativi attanagliano la vostra mente in questo mercoledì. Sgombrate la mente dalle preoccupazioni, concedetevi un attimo di tregua, magari dedicandovi alla cura del corpo: dovete trovare un po’ di serenità. Avete molte idee in testa, ma per ora sarebbe meglio procedere per gradi e accontentarsi di mete realistiche. Non male il settore sentimentale.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

In questa fase sembra che gli eventi vi sfuggano di mano, che siano in continua evoluzione e quindi difficilissimi da tenere sotto controllo. Non inquietatevi se non vi sentite padroni della situazione, e proseguite sicuri per la vostra strada. In amore, non irritatevi se qualcosa non va come previsto; soprattutto in fatto di sentimenti non tutto risponde alle leggi della razionalità.

Scorpione

Inutile far finta di nulla, questa non è la vostra giornata. Qualcuno non è sincero con voi e non c’è nulla che vi irriti tanto quanto sapere che la vostra fiducia è mal riposta! E’ un buon momento per riconsiderare ciò che è successo in passato e apportare, eventualmente, alcune modifiche per migliorare la vita di coppia. Attenti a quel che mangiate e a come spendete il denaro.

Sagittario

Gli astri vi regalano un pizzico di fortuna che, a prescindere dalle vostre capacità, servirà a realizzare un progetto ambizioso. Avrete una gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se siete felici e in coppia. Se siete invece single, avrete l’occasione d’innamorarvi. State in mezzo alla gente, approfittate di questo momento per incontrare altre culture e altri modi di pensare.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 20 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potrete portare a termine gli impegni assunti, ma non rimandate l’avvio di un progetto per il timore di non esserne all’altezza. Vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al rapporto di coppia che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione del partner. Ottimo, quindi, l’accordo con la persona amata, cosa che, di questi tempi, non è da disprezzare.

Acquario

Socievoli, sorridenti e disponibilissimi a nuovi incontri, state rapidamente rivoluzionando ogni settore della vostra esistenza. E la cosa vi piace! Un pizzico di novità e un po’ di dinamismo; tanto vi basta per sentirvi, ed essere, del tutto diversi. Non preoccupatevi se nel lavoro aumentano le responsabilità: avranno comunque anche ritorni economici e di prestigio di tutto rispetto.

Pesci

Non avete ben chiaro come reagire ai probabili imprevisti cui la Luna vi metterà di fronte. Così indecisi e titubanti quasi non sembrate voi! Cercate almeno di tamponare le situazioni più importanti o urgenti… tutto il resto può attendere. Nervosi, ipercritici e insofferenti verso l’ambiente di lavoro, oggi rischiate un ‘incidente diplomatico’ col capo. Parola d’ordine: tacere!