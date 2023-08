Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 21 agosto 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 21 agosto 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 21 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Qualche difficoltà con il partner su questioni di principio portate avanti con intransigenza. Cercate di essere più malleabili per recuperare la sua fiducia! Ricordate che chi vi è vicino vi apprezza per quello che siete e non per quello che vorreste essere. Se stasera poltrirete in casa in solitudine, vi riposerete e avvertirete subito un netto miglioramento dell’umore e della forma.

Toro

La vostra inquietudine incrinerà il clima di armonia che faticosamente i familiari stanno cercando di crearvi intorno. Non siate pignoli e incontentabili: accettate con gratitudine ciò che le persone care vorrebbero offrirvi e che voi, invece, minimizzate. Appena vi è possibile fatevi una camminata nella natura, lontani dal frastuono e dall’inquinamento; coltivate la meditazione.

Gemelli

Giornata da sfruttare al meglio. Avrete la capacità di una visione a tutto tondo di ogni situazione, anche la più intricata: che aspettate? Provate a lasciare un margine d’improvvisazione ai vostri programmi quotidiani e sarete veramente felici. Se il cuore batte per una persona che ancora non vi ha notato, perfezionate il vostro look e partite all’attacco. Farete prodigi di seduzione!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna e Plutone vi remano contro. C’è qualche cosa che vi infastidisce. Sarà il caldo, sempre molesto per voi Cancro; saranno i colori intensi e le luminosità accecanti delle giornate estive che vi fanno a sentire a disagio. Insomma non vi sentite in armonia con il mondo che vi circonda! Tenete un profilo basso, nelle questioni private e familiari in particolare.

Leone

Luna e Venere vi appoggiano senza riserve: approfittatene per mettere in atto certe idee che fino a questo momento parevano azzardate. Nell’accordare confidenze seguite il vostro istinto, e se avvertite che è meglio soprassedere, lasciate perdere. Potrebbero esserci novità e sorprese interessanti nella sfera professionali di molti di voi. Inviti inattesi e piacevolissimi.

Vergine

Quando lo vorrete, alcuni amici vi daranno un valido supporto e per voi sarà più facile apportare i cambiamenti che desiderate. È importante saper chiedere aiuto, anche se non sempre per voi è facile farlo. Accantonate il vostro orgoglio! Invece di bombardare il partner con mille domande, esponete con franchezza i vostri timori. Parlate chiaramente della vostra gelosia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avrete la tenacia e la testardaggine giuste per approfondire e curare nel modo più idoneo un progetto che vi sta particolarmente a cuore. È arrivato il momento! Otterrete anche appoggi insperati. Ricordate il detto: ‘quando parte il treno che v’interessa, fate in modo di non perderlo’. Un fortuito incontro a casa di amici potrebbe avere risvolti romantici, ma forse solo per voi…

Scorpione

Approfittate del periodo per un soggiorno balneare, per stare a contatto con la natura, vivere momenti di relax e introspezione. Date libero sfogo all’esigenza di avvicinarvi a vie spirituali, per cogliere il senso più profondo dell’esistenza! La persona che amate vi farà proposte accattivanti, ma mentre assentirete, avrete la testa da tutt’altra parte; concentratevi, per non litigare.

Sagittario

La vostra vita sociale potrebbe trasformarsi in un carosello di incontri, uno più piacevole e intrigante dell’altro! Si prevedono soddisfacenti uscite in allegria. Sarete sulla breccia in nome del divertimento: organizzate una serata con amici vecchi e nuovi. Clima sensuale, vibrerete d’emozione. Le stelle amiche vi garantiranno un fascino più maliardo del solito.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 21 agosto da Capricorno a Pesci

Capricorno

Non siate troppo pretenziosi con chi amate. Spesso, per lavoro, siete assenti non solo fisicamente, ma anche mentalmente, e ne siete ben consapevoli. Non esagerate la portata di ogni minima difficoltà e cercate di essere più comprensivi! Fate entrare nella vostra vita attività piacevoli e divertenti, che vi facciano sorridere con il cuore e con la mente. Coinvolgete gli amici.

Acquario

Situazione varia e interessante, per voi Acquario, in questo mercoledì. Il cielo si annuncia movimentato e diversificato quanto basta per garantirvi colpi di scena e novità su molti fronti. Gite, viaggi, vacanze, programmi piacevoli e divertenti per la stragrande maggioranza di voi! Nel comportamento stravagante del partner leggete tra le righe: vi vuole più vicino.

Pesci

Se sentite la necessità di condurre una vita più significativa, allontanate rapporti e amicizie di poco spessore che spesso vi circondano, e puntate sulla qualità. Fate scelte di vita armonizzate con il vostro più autentico sentire, senza guardarvi indietro! Con Nettuno nel segno adottate qualche misura cautelativa, per proteggervi da ambienti poco sani e da sostanze tossiche.