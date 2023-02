Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 27 febbraio 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 27 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna vi è complice e vi regala sicurezza nelle vostre capacità. Con gli amici, sarete intraprendenti e propositivi, dimostrando intuito e sensibilità. Grande vitalità. In amore, con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito.

Toro

Evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi, a volte, anche inutili. Rilassatevi ed apprezzate le piccole cose liete del quotidiano. Buon giorno sotto il profilo sentimentale: l’intesa di coppia sarà rafforzata dal dialogo e da un eros di primissima qualità.

Gemelli

La Luna nel segno non vi basta per trascorrere una giornata tranquilla. Fa a pugni, infatti, con altri tre colossi dell’Astrologia, a cominciare da Saturno. Trovare un compromesso con certe persone non sarà possibile, dovrete forse usare le maniere forti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Potrete smascherare facilmente quelle persone che a parole si definiscono vostre amiche, ma che in realtà a voi tengono ben poco. In un momento di bisogno, infatti, troveranno mille pretesti pur di non darvi una mano! Un erotismo intenso vi accompagnerà per tutta la giornata.

Leone

Giornata promettente. Grazie alla Luna in aspetto favorevole disponete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri. Se avete una relazione d’amore felice in corso, vivrete una serata magnifica, di eros intenso.

Vergine

Giornata faticosa. Non vi piace essere contraddetti. Soprattutto quando sapete di avere ragione e quando gli astri vi rendono particolarmente permalosi, come in questa giornata. Famigliari, amici e colleghi di lavoro, però, hanno il diritto di dire la loro su questioni che li riguardano!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata densa di novità e di colpi di scena. Ideale per concedersi forti emozioni, dedicarsi ad attività di gruppo, competizioni professionali ed amichevoli. Da un cielo interessante scaturisce un’energia preziosa per risolvere questioni di lavoro e fare faville tra le lenzuola.

Scorpione

Adesso che l’astro notturno non è più opposto al vostro segno, emergono le vostre doti migliori. Sul lavoro sarete i soliti abili, grintosi, carismatici leader. Alcuni di voi dimostreranno un ottimo fiuto negli affari, altri saranno protagonisti in iniziative in campo sociale e umanitario.

Sagittario

Liberatevi delle troppe tensioni! Svagatevi con buona musica e buone letture, incontrate gli amici, regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete. Venere in aspetto amico vi rende molto affascinanti, però attenti a chi guardate: potreste ritrovarvi con ammiratori che a voi non piacciono affatto

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 27 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno

Secondo le stelle, avete grinta e tanta voglia di fare. Ma sul lavoro ci sono opportunità, obiettivi e ruoli da ridefinire. Siate disponibili e collaborativi, ma difendete la vostra libertà di azione: c’è chi vuole dettarvi la sua personale tabella di marcia senza averne l’autorità!

Acquario

Siete sereni. Chi vi ha lasciati un po’ esasperati, nei giorni scorsi, vi ritrova con un umore trattabile, ragionevole. Se si parla di lavoro, i superiori tirano un sospiro di sollievo. Se si parla d ‘amore, dovete lasciarvi guidare dalle emozioni e dai sentimenti senza paura.

Pesci

Primo Quarto di Luna in Gemelli. Si preannunciano scontri anche piuttosto animati tra le mura di casa, o comunque con i vostri affetti più cari. Cercate di gestirli con tatto e diplomazia, senza usare le maniere forti. Ricordi poco gradevoli potrebbero riaffiorare alla memoria.

Fonte immagine: Quique da Pixabay