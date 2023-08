Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 28 agosto 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 28 agosto 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 28 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’umore di oggi sarà strano, pieno di sbalzi ballerini. Colpa della Luna in un segno dissonante al vostro: lancerà fulmini e saette e voi entrerete un po’ in ansia! Cercate di non avere troppe reazioni impulsive, prenderete lucciole per lanterne e creerete una tempesta in un bicchier d’acqua. Calmatevi, pazientate fino a domattina. Fate un po’ di meditazione.

Toro

La Luna amica nel segno del Capricorno vi consiglia d’impegnarvi nel lavoro, senza però mettere in secondo piano persona amata e amici. Incontri e contatti di lavoro sono favoriti, vi consentiranno di ottenere ottimi risultati. Non dimenticate, però, gli impegni e i progetti precedenti! Avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l’impossibile creando qualche schermaglia

Gemelli

Sul lavoro c’è chi ha colto una vostra difficoltà… e quasi quasi vorrebbe approfittarne, considerando la vostra titubanza un comodo punto debole. In realtà state temporeggiando per mettere a segno l’azione vincente! Sorprenderete l’avversario. Se siete single, molto probabilmente farete nuovi incontri: si tratterà di persone davvero molto originali, capaci di farvi sognare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La tensione in coppia si fa sentire, facile che sbottiate con il partner, ma niente paura, con un po’ di calma potrete sistemare tutto. Le cose girano meglio nel settore lavoro, dove gli sforzi verranno premiati. Non isolatevi, fate vita sociale e puntate su qualche personaggio illustre: sarà il vostro sponsor! Gli impegni, ma soprattutto i disguidi e i ritardi, vi renderanno nervosi.

Leone

Siate realisti, toglietevi le proverbiali fette di salame dagli occhi e dedicatevi alle vostre faccende quotidiane con consapevolezza nuova. Una visione più nitida di quanto vi circonda vi metterà in posizione di forza! Bei momenti con il partner. Praticando con una certa regolarità passeggiate e sport all’aria aperta, vi accorgerete che sono dei veri toccasana per mente e corpo.

Vergine

Con il passaggio della Luna in Capricorno, un segno amico, tutti gli occhi saranno puntati su di voi, però sarà il caso di non vantarvi troppo… Godetevi i successi raggiunti, ma non dimenticate di aiutare chi ha bisogno della vostra comprensione, del vostro sostegno e del vostro amore! Se siete in coppia, buona l’armonia affettiva. Se siete single, in vista belle novità.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna e Plutone fanno a pugni nel vostro cielo. In famiglia non fatevi coinvolgere da discussioni e litigi: non potete permettere a uno o più famigliari di condizionare le vostre scelte. Prendete le distanze e proseguite per la vostra strada! Dedicatevi al Tai Chi, arte marziale cinese, che propone una sequenza di movimenti eseguiti in ascolto del proprio mondo interiore.

Scorpione

Il momento è propizio per stringere alleanze utili e allacciare nuovi contatti. Cercate di dare il meglio di voi, senza però strafare! Con Giove amico, sfruttando le vostre doti e la vostra energia, raggiungerete ottimi e invidiabili risultati. Non rinunciate ad approfondire un interesse culturale o una curiosità, anche le cose in apparenza banali possono arricchire intellettualmente.

Sagittario

Le stelle hanno deciso di riportare alla luce vecchie ruggini e immotivate gelosie? Avrete occasione di riorganizzare al meglio la vostra vita. Avrete dei riconoscimenti. Gli altri si renderanno conto di quanto sia prezioso il vostro contributo! Approfondire una disciplina spirituale vi sarà prezioso per ristabilire l’armonia in voi stessi e con gli altri. Scegliete Yoga, Tai Chi, ecc.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 28 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

I dubbi e gli intoppi non mancano, con Urano dissonante. Nonostante ciò, le occasioni sono a portata di mano: per molti di voi è giunto il momento di sfoderare la grinta e mettere sul tavolo progetti di lavoro, proposte, nuove alleanze. Avrete l’idea giusta, la più azzeccata! Disteso il rapporto di coppia e molte le novità per i cuori in caccia, il periodo è generoso.

Acquario

Con la Luna nel segno che precede il vostro, potreste aderire a un’associazione a scopo umanitario e vivere una preziosa esperienza di condivisione e altruismo. Potreste anche far tesoro dell’amicizia e complicità di persone in gamba, con cui condividere intense emozioni. Giove ostile potrebbe avervi fatto esagerare un po’ con il cibo. Puntate a un’alimentazione leggera.

Pesci

Con la Luna in Capricorno, la giornata è all’insegna dei buoni sentimenti, anche se qua e là avvertirete qualche incongruenza e nota sbagliata. Non siete molto soddisfatti di come vanno le cose, riuscirete però ad arginare disordine e confusione. In amore, non ingigantite i fatti, non interpretate male parole inoffensive. Siate più disponibili all’ascolto e meno pessimisti.