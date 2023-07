Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 3 luglio 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 3 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 3 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La pazienza non è la vostra migliore qualità e questo lo sapete bene voi ma lo sanno bene anche la persone che vi circondano. La quadratura della Luna in Capricorno non migliorerà di certo questa situazione, anzi potrebbe addirittura peggiorarla, per cui cercate di contenere la vostra impazienza!

Toro

Questa giornata è ottima per fare il punto della situazione e per mettere ordine tra i vostri pensieri. La Luna infatti si trova in aspetto armonico nel segno del Capricorno e con i suoi influssi armonici vi aiuterà ad organizzarvi al meglio, sia sul lavoro sia nella vita privata.

Gemelli

Non è del tutto certo che qualsiasi decisione che voi vogliate prendere oggi sia quella giusta. Sarà anche bene essere attenti ad un possibile nervosismo che, alimentato dalla quadratura di Nettuno in Pesci, potrebbe guastarvi l’umore per buona parte della giornata.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non lasciatevi guastare l’umore da un pettegolezzo che gira nell’aria intorno a voi. L’opposizione della Luna in Capricorno segnala la presenza di qualche nemico che sta agendo nell’ombra contro di voi, forse per invidia o per frustrazione. Lasciate correre!

Leone

Se per caso avete intenzione di mettere su famiglia, la presenza di Venere e di Marte nel vostro segno potrebbe aiutarvi a realizzare questo progetto. Non preoccupatevi quindi di eventuali ostacoli pratici che in ogni caso verranno superati brillantemente.

Vergine

Con la Luna in aspetto armonico nel segno amico del Capricorno i ritmi saranno particolarmente veloci sul lavoro per voi. Alcuni colleghi non reggeranno il vostro passo così tonico ed energico. Fermatevi ogni tanto oppure penseranno che siete delle macchine da guerra!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro bisogno di affetto e di riconoscimento potrebbe rimanere inesaudito oggi, a causa della dissonanza della Luna in Capricorno. Probabilmente chi vi è vicino in questo momento non riesce a capire che cosa vi faccia stare male e non potete neanche pretendere che lo sappia in automatico.

Scorpione

Il coraggio e la determinazione saranno le dote più importanti che saprete dimostrare al mondo oggi, anche grazie alla presenza armonica della Luna in Capricorno. Anche chi non vi conosce bene saprà riconoscere di che pasta siete fatti e complimentarsi con voi.

Sagittario

La benefica presenza di Venere e di Marte nel segno del Leone farà galoppare la vostra fantasia e vi predisporrà agli incontri amorosi. La passione che provate per il partner appare inestinguibile, così come la vostra complicità che vi permette di capirvi al volo.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 3 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete pronti a passare dal virtuale al reale per quanto riguarda alcuni progetti, da voi custoditi e coccolati per tanti mesi. Con la Luna presente nel vostro segno avrete la possibilità di tirarli fuori dai cassetti e di lasciare che trovino posto nel mondo.

Acquario

Incominciate la settimana con Venere e Marte opposti in Leone, ben decisi a rendervi la vita difficile. In barba ai vostri ideali, dovrete entrare in competizione con gli altri e muovervi in maniera furtiva e subdola, se non vorrete farvi travolgere.

Pesci

L’opposizione tra il Sole e la Luna che avviene oggi tra il segno del Cancro e quello del Capricorno può avere su di voi un effetto rigenerante. Il rinnovamento può interessare tanto la sfera familiare quanto quella lavorativa: importante però è che vi impegnate davvero a fondo nei vostri progetti.