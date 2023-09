Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 4 settembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 4 settembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 4 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Gli astri vi osservano con interesse e vi sostengono anche nelle iniziative più spericolate. L’intuito e il fiuto per gli affari saranno particolarmente stimolati ed vi consentiranno di elaborare strategie vincenti per qualunque problema e situazione! L’amore riserva momenti di grande trasporto affettivo ed erotico con il partner di sempre oppure uno nuovo. Notizie importanti.

Toro

Un cielo fantastico vi darà la capacità di trarre soddisfazione anche dalle piccole cose. Questo giorno sarà particolarmente favorevole per chi lavora nel settore dello spettacolo o in un altro settore artistico: la creatività sarà stimolata al massimo grado e i quattrini correranno verso le vostre tasche! Bene, anzi benissimo l’amore. Inviti intriganti per i single.

Gemelli

Tirate i remi in barca, non andate a cercare strane avventure. Prendete tempo, giocate prevalentemente in difesa, non fatevi affascinare dai rischi che, alla fine, risulterebbero essere soltanto volgari specchietti per le allodole. Pazientate fino a venerdì, giorno in cui la Luna passerà nel segno. Nel frattempo rilassatevi e fate cose utili e piacevoli, senza perdere tempo prezioso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna è disponibile a collaborare, e la giornata diventa immediatamente frenetica e luminosa. E’ facile capire che vale la pena di cogliere al volo le buone occasioni, evitando di trascinare le cose troppo a lungo, soprattutto dal punto di vista professionale. Riceverete notizie importanti da lontano e l’amore non subirà scossoni: le ore trascorreranno senza imprevisti.

Leone

Un po’ di nervosismo e di insoddisfazione non guasta, se serve a pungolarvi maggiormente nei vostri impegni: gratificati come siete dalle stelle rischiate di sedervi sugli allori e lasciarvi sfuggire sotto il naso splendide opportunità. Luna e Saturno dissonanti suggeriscono di rallentare i ritmi e di evitare ogni motivo di tensione e scontro con il partner e i familiari.

Vergine

Giornata positiva per le faccende finanziarie. E’ probabile che vecchie questioni burocratiche vengano finalmente risolte; qualcuno riceverà addirittura rimborsi di quattrini anticipati; qualche altro incasserà a sorpresa una somma di denaro. In ambito privato, cercate di riannodare i rapporti e creare un clima di distensione familiare: avete bisogno di serenità e di certezze.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con un Cielo così luminoso non c’è niente che oggi non possa riuscirvi. Nel lavoro ci metterete grinta, e i risultati positivi e il successo non potranno sfuggirvi. La serata promette grandi cose sul piano affettivo: un appagamento totale sia sentimentale che sessuale per le coppie felici; conquiste e avventure per i singoli. Fidatevi del vostro intuito e di ciò che vi verrà detto.

Scorpione

Gli astri raccomandano una sola cosa: tenetevi alla larga dai pettegolezzi che abbondano in questo momento nel settore professionale. Con la Luna e Venere dissonanti, le emozioni che proverete saranno forti. Controllo! Se qualcosa o qualcuno vi innervosirà cercate di ritirarvi evitando di urtare il vostro interlocutore. Rimandate qualche impegno, il fisico vi ringrazierà!

Sagittario

È delizioso questo momento astrale, allegro e positivo, meritevole di programmi speciali. Professionalmente avrete successo e potrete mettere a fuoco i progetti che vi stanno particolarmente a cuore. L’amore è in cima ai vostri pensieri e ai vostri interessi. Un’amicizia si rivelerà preziosa da molti punti di vista. Telefonate in arrivo e incontri da non prendere sottogamba.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 4 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete una miriade di impegni, anche piacevoli, ma non per questo meno faticosi, e alla fine sarete soddisfatti dei risultati raggiunti. Nelle vostre storie d’amore c’è troppa razionalità, perché avete paura di vivere giorno per giorno e volete programmare il futuro. Il partner, o le circostanze, vi dimostreranno i limiti di questo atteggiamento. Rilassatevi in serata.

Acquario

Non entrate nella spirale delle ripicche e delle piccole vendette. Aumenterebbe il malumore e sarebbe poi difficile ristabilire il sereno! Proteggete i vostri sentimenti, come sempre profondi, da gente superficiale e insensibile, e starete meglio. Fate attenzione alle spese: prima di aprire il portafogli, decidete di comune accordo con i vostri famigliari. Siate oculati.

Pesci

I settori della comunicazione e del commercio sono particolarmente privilegiati in questa giornata. Affronterete il lavoro con un ritmo attivo e costante, con gli occhi bene aperti e con una concentrazione davvero esemplare. Socievolezza e una forma fisica mirabile vi saranno di ottimo aiuto per ottenere quei sostegni che vi servono in questo momento. Sms emozionanti.