Oroscopo del giorno, i segni fortunati di sabato 9 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, sabato 9 dicembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 9 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se frugate sotto l’aspetto razionale, capirete che alcuni vostri timori sono del tutto infondati. Molto meglio restare nel ‘seminato’ della ragionevolezza… Fidatevi di voi stessi. Chi vi considera un po’ indecisi oggi potrebbe avere delle sorprese. Siete single ma cercate l’anima gemella? Non avrete che l’imbarazzo della scelta, ma non mettetevi nei guai con situazioni impegnative.

Toro

Frequentando gli amici, siate disponibili all’ascolto e all’accoglienza: non prestate attenzione ai suggerimenti dispettosi della Luna in Scorpione! Se volete rilassarvi, optate per una passeggiata in campagna oppure preparate una cena per gli amici. Se il partner avrà l’idea di mettere in mostra le sue qualità, reagirete con gelosia e irrazionalità. Non siate intransigenti!

Gemelli

Siate comprensivi e indulgenti con voi stessi, già diversi pianeti ce la stanno mettendo tutta per infastidirvi e questo basta e avanza! Se le responsabilità che dovete assumervi sono troppo pesanti, chiarite le vostre posizioni e ritiratevi. Con Giove e Saturno contrari, siete invitati ad adottare una dieta equilibrata per alleggerire il lavoro del fegato. Recatevi in palestra.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Percepirete chiaramente di essere considerati o valorizzati come vi meritate. E questo è per voi, ditelo pure, una grande soddisfazione! La vostra economia va a gonfie vele: potrete permettervi una vacanza, un acquisto o qualche capriccio. Se siete in coppia, vi attendono momenti carichi di intensità e di emozioni. Se invece siete single, una nuova storia vi elettrizzerà.

Leone

Più vi lascerete coinvolgere da interessi di un certo spessore, meno avvertirete la difficoltà del vivere che oggi potrebbe palesarsi nella sua pesantezza. In famiglia stemperate il clima di pungente nervosismo con un dialogo piacevolmente distensivo. Raccoglierete delle critiche da parte della persona amata, perché sarete un po’ lamentosi e bruschi. Attenti a non oltrepassare il limite!

Vergine

Se vi interessate di arte, musica, poesia, questo periodo sarà per voi di grande creatività. Fatela fruttare, esprimerete la vostra inventiva artistica. Se ce la metterete tutta, in vista interessanti riconoscimenti! Per quanto riguarda l’amore, la giornata sarà come una barca a vela con il vento in poppa: potrete solcare tutti i mari desiderati senza paura o timore di un imprevisto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata frizzante e ricca di scambi sociali: le amicizie trarranno notevole giovamento dai transiti planetari del giorno e rifletteranno la vostra predisposizione ad aprirvi. Avrete molto da dire e da raccontare e tenderete a farlo con chiunque, senza pregiudizi di nessun genere’! Tutto bene sul fronte sentimentale: sarete comprensivi, concilianti, attenti, premurosi.

Scorpione

La Luna nel segno crea un girotondo luminoso e fecondo con Venere. Vi sentirete particolarmente coraggiosi e sicuri: niente si frapporrà tra voi e la realizzazione dei vostri desideri. La vita sociale è intensa, la vita a due caratterizzata dalla serenità. Grande la voglia di amarvi e di divertirvi insieme! Se voi single sfodererete quel fascino…chi vi resisterà?

Sagittario

Vi sentite poco favoriti dalla fortuna e, forse, in questo periodo è vero. Ma pensate a quanto avete ricevuto finora e ripetetevi che presto cambierà… Se avete voglia di sentirvi liberi dai problemi quotidiani, allentate i ritmi e date spazio al riposo! Qualche malessere? Analizzate lo stato d’animo che vivete, poi con la dieta o una cura naturale riattivate l’equilibrio psicofisico.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 9 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Quando qualcuno vi parla, imparate ad ascoltare non solo le cose dette, ma anche il tono della voce, cosa si deve leggere tra le parole nel silenzio… Chi è in coppia può realizzare i suoi sogni d’amore. Se siete single, sapete cosa fare per far capitolare chi vi attrae. Concedetevi qualche cosa che non vi siete mai concessi: un viaggio particolare, una cena specialissima.

Acquario

Un detto recita che ‘una volta che il sasso è stato tirato, non è possibile tornare indietro’. Questa giornata si annuncia difficile sia sul versante privato che in quello sociale: è arrivato il momento di affrontare con responsabilità ciò che non va e non soddisfa. L’amore segna il passo: qualcuno di voi potrebbe reagire a tutto ciò lasciandovi prendere dalla voglia di avventura.

Pesci

La Luna vi sorride. Sapete quello che volete, muovetevi allora, che aspettate? In vista autoaffermazioni su tutti i fronti. Potreste fare una puntata al gioco, senza esagerare. Avrete comunicazione di una faccenda andata a buon fine. Se siete single e felici di restare tali, in vista un incontro che potrebbe rivelarsi galeotto. Che dire? Chiudetevi in casa. Agite di conseguenza.