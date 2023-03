Oroscopo di oggi, 29 marzo: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Oroscopo mercoledì 29 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 29 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Quando la Luna transita in Cancro, come oggi, non scherzate con il fuoco! Un innocente gioco di parole, potrebbe infatti rivelarsi estremamente pericoloso per la vostra immagine. Arriverete a sera affaticati e vi pentirete di un acquisto sbagliato. Parliamo di salute. Tenete a freno il nervosismo e riguardatevi da improvvise infreddature, mal di gola e forme influenzali.

Toro

Col sostanzioso aiuto che arriva dal cielo, potete realizzare ciò che avete in mente: fatti e persone si muovono nella direzione desiderata. Giornata da dedicare al lavoro, all’attività sportiva, agli affari. Notte di passione, tra le braccia del partner! Con ogni probabilità, nella coppia ci sono questioni da risolvere, ma oggi mettete tutto a tacere, sotto una coltre di passionalità.

Gemelli

Intensificate gli sforzi, per evitare di lasciare troppe cose in sospeso in questo venerdì; vi sentirete così alleggeriti e con la coscienza a posto. Sfoderate tutta la vostra riserva di concentrazione e senso pratico, per portare a termine i vostri compiti! Fate tutto quanto è in vostro potere per sfruttare le opportunità che vi sono offerte, venendo meno anche all’innata indecisione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Nonostante l’aria primaverile e la voglia di vacanza, il cielo odierno si profila propizio per gli affari: si prevedono ottimi risultati nello studio, nei settori del commercio e del turismo. Non mancheranno programmi di viaggio e vacanza per i più fortunati. Possibile l’incontro con una persona che vi colpirà. Amori appassionanti si profilano all’orizzonte di chi è ancora solo.

Leone

Le cose, purtroppo, non girano sempre come si vorrebbe! Se vi sentite incerti nell’affrontare una questione di natura professionale o finanziaria, fate leva sulla logica e sul buon senso. Cercate di non drammatizzare eventuali incomprensioni col partner, soprattutto se vivete un rapporto di coppia stabile e sereno. Se avvertite stanchezza, cancellate qualche impegno.

Vergine

Siete dinamici, intraprendenti e ambiziosi, e questo può darvi la carica giusta per impegnarvi a fondo nel lavoro e realizzare ciò che vi preme maggiormente al momento: con la Luna schierata dalla vostra parte non vi mancheranno certo le occasioni per ben figurare e affascinare chi più vi piace. Serata da dedicare al ballo, al cinema, ad un concerto o ad uno spettacolo teatrale.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Peccato che a rompervi le uova nel paniere intervenga oggi la Luna in Cancro, resa ancor più eccessiva da Marte. A risentirne in primo luogo è il vostro partner che vi divertite a stuzzicare mostrandogli i lati peggiori del vostro carattere. In ambito lavorativo non riuscite ad agire come vorreste, a sentirvi liberi di prendere le vostre decisioni e di organizzare il vostro tempo.

Scorpione

Con l’umore alle stelle e in ottima forma, non avrete problemi ad ottenere i favori che desiderate. Nel lavoro indirizzate le vostre idee e le vostre energie verso obiettivi precisi perché potreste compiere vistosi passi in avanti. In serata potrete abbandonarvi nelle braccia di chi vi ama e non preoccuparvi di nulla: ottimi momenti con il partner vi renderanno amabili e appagati.

Sagittario

La Luna ravviva la comunicativa e crea splendide intese con tutti, perciò non avrete alcuna difficoltà a comprendervi con le persone con cui lavorate. Ricchi d’idee e d’energie, non riuscirete a stare fermi né mentalmente né fisicamente. Momento ideale per viaggiare, realizzare un progetto ambizioso, dare uno scossone al rapporto di coppia per renderlo meno prevedile.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 29 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarete un po’ indolenti: l’astro notturno è opposto al vostro segno. Per questo motivo, non avrete voglia di svolgere i compiti quotidiani e sarete insicuri rispetto alla loro necessità. Non fate gli snob e lavorate come tutti gli altri! Giove in Ariete scandisce una certa discontinuità della vostra forma; un minimo di cautela vi metterà al riparo da possibili inconvenienti spiacevoli.

Acquario

Farete bene a curare nei minimi particolari l’organizzazione di qualsiasi cosa abbiate in agenda, soprattutto in materia d’affari e di finanze. Si prevedono occasioni di successo a diversi livelli, anche se dovrete impegnarvi molto. Potrebbe essere il momento favorevole per iscrivervi in palestra e per iniziare una dieta, se avete bisogno di smaltire qualche chilo. Bene l’amore.

Pesci

Per una giornata d’amore, da spendere con la persona del cuore, cogliete al volo le divertenti opportunità offerte dalla Luna in Cancro. Piccoli colpi di fortuna, sorprese, doni graditi, un mare d’emozioni, in cui naufragare col partner. Se siete soli, sappiate che ci sono momenti magici in serbo per voi, tanto che rischierete di ritrovarvi in due o addirittura in tre.

