Oroscopo di oggi, 30 giugno: le previsioni per i 12 segni zodiacali

Amore, fortuna, lavoro: ecco le previsioni per oggi, 30 giugno 2023.

Oroscopo di oggi, venerdì 30 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ci sono persone in cui avete una fiducia totale. Sono quelle persone con cui sceglierete di passare questa giornata, condividendo con loro emozioni e pensieri. Venere nel segno amico del Leone vi aiuterà a trascorrere una giornata davvero indimenticabile.

Toro

La Luna in Scorpione aspetto dissonante vi porterà oggi a vagare troppo con la mente. Distratti e annoiati rischiate di finire la settimana lavorativa sottotono. Se volete cambiare radicalmente la vostra vita questo potrebbe essere un buon momento per farlo davvero. Pensateci.

Gemelli

Ultimamente siete diventati un po’ troppo suscettibili, forse perché Saturno in quadratura in Pesci vi rende insicuri. Lasciate perdere chi vi vuole male e cercate di ignorare le menzogne e le maldicenze che verranno dette nei vostri confronti. Non hanno alcun valore!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Questa sarà una giornata estremamente positiva grazie agli influssi armonici della Luna in Scorpione: affrontate senza paura ogni situazione. Nei rapporti interpersonali vi accorgerete che avete tanto da dare e da ricevere, basta trovare la persona giusta.

Leone

Cercate di prendere le distanze dalle situazioni distruttive in amore. Bando al masochismo a cui vi spingerebbe la dissonanza della Luna in Scorpione, puntate a relazioni costruttive che vi facciano stare bene come suggerisce Venere nel vostro segno.

Vergine

Gli influssi della Luna in aspetto favorevole in Scorpione sono un valido sostegno per raggiungere i vostri obiettivi. Avete fiuto e colpo d?occhio: nessun dettaglio vi sfugge e fate tesoro di ogni insegnamento. Se potete dedicate del tempo all?attività fisica: sarà un vero toccasana.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con Mercurio presente in aspetto disarmonico nel segno del Cancro la vostra attenzione tenderà a crollare dopo poche ore di lavoro oggi. Cercate di non distrarvi troppo e di mantenervi concentrati almeno per il tempo necessario a non combinare disastri.

Scorpione

Il vostro animo oggi sarà battagliero più che mai, grazie agli influssi armonici della Luna presente nel vostro segno. Sareste pronti a partire per fare il giro del mondo, soli o in compagnia. Vi accontenterete però anche semplicemente di una bella serata.

Sagittario

Grazie alla presenza di Venere nel segno amico del Leone oggi potrete ampliare la cerchia delle vostre amicizie. Avete molte cose che vi piacerebbe condividere con gli altri e finalmente avrete l’opportunità di farlo nei modi e nei tempi in cui piace a voi, con tanta passione.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 30 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se avete fretta di dichiararvi alla persona che vi interessa non indugiate oltre: gli influssi armonici della Luna in Scorpione sono pronti a sostenervi e a farvi ottenere proprio la risposta che desiderate. Chi non risica non rosica. Fatevi coraggio e andate!

Acquario

Certamente, forse vi sareste comportati diversamente in passato se aveste saputo cosa sarebbe successo. Però il passato non si può cambiare e questo dovreste saperlo! La quadratura della Luna in Scorpione non può e non deve farvi sentire in colpa per le vostre scelte.

Pesci

Il Sole e Mercurio in buon aspetto dal segno del Cancro sono garanzia di successo lavorativo e in tutti i vostri interessi. Finalmente mesi di sforzi intensi verranno ripagati: otterrete risultati chiari e tangibili. E’ il momento delle gratificazioni.

