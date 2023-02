Oroscopo di oggi, 9 febbraio: ecco le previsioni dall’Ariete ai Pesci

L'oroscopo segno per segno: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 9 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 9 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi sarebbe un ottimo giorno per fare programmi a lunga scadenza, tali da riempire il vostro tempo e occupare la vostra mente, dimenticando qualcosa che nel recente passato faceva sentire vuoti. A volte le situazioni che si accavallano durante la vostra giornata, vi faranno dimenticare quelle accadute nella mattinata .In questa giornata non dovrete badare a spese se volete essere al meglio.

Toro

Siete nel bel mezzo di un vortice di emozioni in questa giornate, perché c’è qualche evento che continua a tormentarvi. Non lasciate che i piccoli contrasti diventino voragini tra voi e il partner: cercate innanzitutto un dialogo aperto e costruttivo.

Gemelli

Situazione eccellente in amore per le nate alla fine del segno. C’è probabilmente una persona nella vostra vita che è sentimentalmente coinvolta da voi, molto più di quanto avreste immaginato e che non perde occasione per dimostrarvelo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le sfide che vi attendono potrebbero non essere delle passeggiate e potreste dover trascurare gli affetti.

Pensate di più al vostro benessere e alla vostra salute, cercando di non sprecare le vostre energie su questioni di scarsa rilevanza.

Leone

Qualche nuvoletta in amore affliggerà le nate nella seconda decade, che dovranno essere più adattabili.

Smettetela di riprendere per delle sciocchezze figli e partner.

Vergine

Forse oggi resterete un po’ sorpresi dei progressi che avete fatto per concludere un affare o un progetto che vi sta a cuore. Potete dare spazio a dei progetti che avete in mente e potete liberamente parlarne con chi vi è vicino, in quanto potrete trovare in loro, oltre che dei consigli , anche un appoggio morale e se sarete fortunati anche economico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il passato è dietro le spalle e il futuro si apre davanti a voi pieno di opportunità eccitanti, non è il momento di esitare ma di prendere al volo quello che vi si offre. Deciso miglioramento in amore.

Scorpione

Evitiamo in amore atteggiamenti suscettibili: fanno guai.

Questa sarebbe davvero un ‘ottima giornata per parlare con i vostri amici e spiegare loro che la vostra situazione sentimentale si sta rivelando più complicata del previsto.

Sagittario

Basta fare esperimenti nelle vostre relazioni personali, potreste incorrere in seri problemi. Cercate di non giocare con i sentimenti, né con i vostri, né con quelli degli altri.

Dal lato sentimentale non avete trovato ancora la serenità che vorreste, ma anche l’altra persona la desidera, anche se preferisce chiarire alcune questioni.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 9 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le altre persone vi suggeriranno cose che non avevate considerato prima (e penseranno ad includere piccoli particolari che daranno un grande aiuto). Fate una scelta coraggiosa, cercate di non restare troppo ancorati alla realtà.

Acquario

Anche voi volete riprovare qual brivido che il corteggiamento e l’ innamoramento sa dare.

Belle opportunità in campo sentimentale per le nate nella terza decade.

Pesci

Riesaminate con calma la vostra situazione economica. Concentratevi solo sui programmi futuri davvero importanti o urgenti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 9 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay