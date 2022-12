Oroscopo di oggi, domenica 11 dicembre 2022: Sagittario, che energia!

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 11 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro impegno vi porta ad imboccare la strada del successo: siete molto determinati ad affermarvi in ruoli prestigiosi e ben remunerati. Unica raccomandazione, evitate confronti scomodi con chi ha un’autorità superiore alla vostra. Nessuna timidezza, se è arrivato il momento di dichiarare i vostri sentimenti; le parole arriveranno dritte al cuore dell’interessato!

Toro

Non mettete troppa carne al fuoco: meglio portare a termine quello che avete tra le mani, senza addossarsi la responsabilità di un nuovo lavoro. Stringete i cordoni della borsa, in questo periodo le uscite potrebbero superare le entrate. Siete sempre metodici e scrupolosi in fatto di salute. Oggi non dimenticatevi di prendere appuntamento per un controllo medico.

Gemelli

Riuscirete a destreggiarvi meglio nelle varie circostanze, se anziché abbandonarvi alle suggestioni, oggi saprete tenere i piedi ben piantati a terra. Al lavoro, cercate di trovare una linea di compromesso per non turbare l’equilibrio raggiunto. Non avrete intenzione di dare inizio a storie che non vi convincono, per ora gli scambi amichevoli sono più stuzzicanti di quelli amorosi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Faticherete non poco ad abituarvi ai cambiamenti in atto intorno a voi e per questo non nasconderete a chi vi è accanto la vostra irritazione. Anziché amareggiarvi, fate di necessità virtù, sforzandovi di vedere i lati positivi della situazione. Si solleva qualche turbolenza e vi sentirete prima indispettiti e poi addirittura insofferenti nei confronti del vostro partner.

Leone

Avete appunti, scritti, carte in generale da mettere in ordine? Questo è il momento adatto per farlo e anche per buttare via tutto ciò che non serve o che non ha più alcuna utilità conservare: vi darà un senso di leggerezza. Quello che vi serve in questo momento per combattere la tensione e il nervosismo è un ciclo di massaggi rilassanti e antistress. Non esitate!

Vergine

Potete contare su inventiva, memoria e ingegno. La vita professionale prende un andamento più vivace e sarete in grado di superare ogni ostacolo! Sarete mentalmente acuti e molto attivi, riuscirete a imporre le vostre idee con grande abilità. Vita sociale e mondana piacevole, Venere vi predispone a instaurare rapporti positivi. Evitate però di fare le ore piccole.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non fatevi influenzare dall’orgoglio personale, mostratevi più umili di fronte a chi vanta un’esperienza consolidata. Cercate di dominare quell’esuberanza che a volte vi spinge a commettere errori di valutazione. Anche in campo sentimentale. Qualunque sia la natura del disturbo che avvertite, evitate i rimedi ‘fai da te’: risolveteli affidandovi alle cure di un esperto.

Scorpione

Il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in un’interessante occasione professionale che non vi lascerete scappare di certo. Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguendo con più oculatezza le vostre finanze. Evitate i luoghi inquinati, gli ambienti affollati e non abusate dei farmaci; per un banale fastidio, ricorrete alle terapie naturali.

Sagittario

La Luna vi carica di energia e spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative. Coltiverete il rapporto di coppia con tanto amore ed altrettanta passione, i vostri slanci saranno ricambiati con la stessa intensità.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 11 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’umore è altalenante. Siete confusi. Potrebbe capitarvi di volere e non volere più la stessa cosa nel giro di poco tempo. Possibili disguidi sul lavoro: non trascurate i dettagli, cercate di essere più precisi e puntuali. La quadratura lunare si somma a quella di Marte e Urano (dissonanti). Il vostro equilibrio risente del peso della routine, in questo momento più impegnativa.

Acquario

Se avete delle preoccupazioni di tipo economico, potreste cominciare a rasserenarvi perché la vostra situazione è destinata a migliorare progressivamente. Non abbandonatevi però ai facili entusiasmi: almeno per ora dovrete sforzarvi di gestire il denaro con la dovuta avvedutezza. Nei confronti del partner o delle persone che desiderate conquistare siate pazienti.

Pesci

Spinti dalla curiosità, vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l’invadenza con una calorosa simpatia. Senso pratico e concretezza saranno indispensabili per non perdere di vista le mete da raggiungere. Venere in armonioso sestile è vostra complice, e sarà un valido aiuto se vorrete trasformare un’amicizia in un sentimento più profondo.