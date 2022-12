Oroscopo di oggi, domenica 18 dicembre 2022: Gemelli, la vita vi sorride

Oroscopo di oggi, domenica 18 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata un po’ sottotono. La dissonanza lunare scompiglia i programmi e vi fa scivolare in una malinconica pigrizia. Facendo un passo indietro, riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischiava di rimanere affossato. Se avete problemi di pressione alta, cercate di evitare i cibi troppo saporiti: un po’ alla volta, abituatevi a diminuire il sale.

Toro

Venere e Nettuno sono una garanzia di qualità, per la vostra giornata: intuito, creatività, sesto senso, idee geniali, capacità di cogliere al volo occasioni fortunate sono davvero al top. Felici intuizioni vi guideranno dritti alla realizzazione di un nuovo progetto di lavoro. Riceverete un simpatico invito per la serata, che trascorrerete divertendovi in ottima compagnia.

Gemelli

Con La Luna in Bilancia, la vita vi sorride sfacciatamente. Grande privilegiato è il cuore, aperto a emozioni dolcissime e suggestioni indimenticabili: un incontro seducente vi offre l’occasione per una piacevole avventura. Sul lavoro potrete portare a termine con efficienza gli impegni assunti, non rimandate l’avvio di un progetto per timore di non esserne all’altezza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna disarmonica si scontra con Venere. Il tutto comporta tensioni in famiglia per alcuni, nella vita di coppia per altri: sarete costretti a rivedere i vostri piani e a ridimensionare certe aspettative. Un evento improvviso vi farà rimanere un po’ smarriti, ma le ansie saranno determinate soprattutto da un errore di valutazione. Mangiate di meno e dormite di più.

Leone

Con la Luna in Bilancia, potete osare di tutto oggi: la fortuna è dalla vostra parte in ogni situazione, anche la più improbabile. Amplierete la cerchia delle vostre amicizie, vi divertirete e se siete in coppia, vivrete forti e piacevoli emozioni. Se siete singoli, confidate nel brivido caldo dell’avventura. Balli, cinema, spettacoli, concerti, animeranno la serata di molti di voi.

Vergine

Sostenuti dalla fiducia e dall’affetto di chi vi è accanto, potrete prendere decisioni impegnative mantenendo un buon equilibrio interiore. Inoltre, le stelle vi offrono proprio ciò di cui avete bisogno: tenacia, efficienza e spirito d’iniziativa. Cercate di mostrarvi generosi e sensibili, accogliendo le richieste del partner anche quando non sono in linea con i vostri desideri.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la Luna nel vostro segno, potete far festa! Potrete sfruttare l’intuizione e la sensibilità, estremamente potenziate in questo giorno. Non c’è impaccio che non si risolva quasi senza sforzo da parte vostra: siete magnetici e fortunati. I problemi materiali ed economici minacciano l’amore, meglio tenerli fuori per non incrinare un’intesa che merita attenzioni speciali.

Scorpione

Ottima la lucidità, meglio dare priorità a tutto ciò che potete fare senza sforzare i muscoli. Movimenti e riflessi sono appesantiti! Considerate una questione delicata da più punti di vista: cambiare l’ottica, faciliterà la scelta. Domenica malandrina per tutti coloro che sono liberi di disporre di sé, il vostro fascino indiscusso sarà esaltato da una bella Venere capricorniana.

Sagittario

Piacevole e serena, la giornata è caratterizzata da una tenera affettività e gradevolissimi scambi tra voi e l’ambiente che vi circonda. Una nuova strada potrà aprirvisi in campo sociale. Troverete finalmente una soluzione in merito ad una questione burocratica o finanziaria che vi ha dato del filo da torcere. Ritroverete un oggetto a voi caro perduto nei giorni scorsi.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 18 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Per scacciare il malumore provocato dalla Luna, dedicate un po’ di tempo ad attività rilassanti, come una passeggiata al parco o un buon libro. Potete anche contare sul solito vecchio gruppo di amici, pronti ad escogitare un piano consolatorio. La concentrazione scarseggia, quindi sono da evitare le operazioni che comportano calcoli o impegnativi lavori a tavolino.

Acquario

Continua il favore del destino, con occasioni d’oro per far valere la vostra intelligenza e mettere in cantiere nuove idee, nuovi piani di lavoro: potrete realizzare un progetto ambizioso, ritenuto impossibile fino a qualche tempo fa. E in ambito privato? Aprite la scatola magica dei giochi segreti e spalancate completamente la porta del vostro cuore alla persona amata.

Pesci

Nulla sfugge al vostro intuito penetrante. E questo vi offre una buona posizione di vantaggio da spendere in qualsiasi situazione! Disponete di ottime risorse. In un’eventuale competizione professionale, avete tutti i numeri per spuntarla sulla concorrenza. Un incontro inatteso vi lascerà letteralmente col fiato sospeso, piacevolmente colpiti. Attenti, se siete in coppia.