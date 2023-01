Oroscopo di oggi, domenica 22 gennaio 2023: previsioni e segni

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, domenica 22 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata fortunata per il vostro segno, vede Luna e Venere in campo undicesimo. Le vostre iniziative saranno connotate da una grande furbizia, potete inventarvi qualcosa che potrebbe migliorare la vostra situazione economica in tempi brevi. Intensa la vita erotica.

Toro

Complici Mercurio e Plutone in buon aspetto, oggi potreste mettere a segno un colpo grosso o più di uno. Le ansie paventate dalla Luna in Acquario non hanno presa su di voi: siete sicuri, decisi, proiettati verso il futuro! Occhio alle correnti d’aria.

Gemelli

Oggi sì che vi alzate con il piede giusto! Ideale per risolvere con coraggio una questione intricata. È la giornata giusta per muovervi, divertirvi, viaggiare. Gli astri favorevoli accendono cuore e sensi: con queste credenziali, relazioni vecchie o recenti ritrovano feeling e complicità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi l’intuito e la mente funzionano al massimo dei giri. Il momento è favorevolissimo per dare una svolta concreta alla carriera o per trovare lavoro. Qualche novità o sorpresa stimolante per chi sta vivendo un flirt. Nella coppia, intesa fisica e mentale coinvolgente e appassionata.

Leone

Con la Luna dissonante in Acquario, mettete in conto, incomprensioni e dissensi. In campo professionale vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Svolgete il lavoro con serietà e non raccogliete le critiche! Qualche incomprensione col partner ci sarà.

Vergine

Dinamizzato dalla Luna Nuova in Acquario, il vostro segno annuncia esperienze fuori dall’ordinario e imprese avventurose. Non importa quale sia la meta, oggi ciò che conta è partire per scoprire luoghi e conoscere gente nuova! Ritmo vivace zeppo di impegni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Affidatevi a una parata di astri amici per risolvere una questione che vi sta a cuore. Fortuna e belle notizie oggi non mancano. Vi sentite allegri, sereni: tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Molto bene l’amore. I momenti insieme alla persona che amate saranno meravigliosi.

Scorpione

Le cose, purtroppo, non girano sempre come si vorrebbe! Se vi sentite incerti nell’affrontare una questione di natura professionale o finanziaria, fate leva sulla logica e sul buon senso. Cercate di non drammatizzare eventuali incomprensioni col partner.

Sagittario

Giornata interessante, ricca di stimoli. Vi muoverete abilmente sul fronte economico, saprete essere tempestivi e intascare un bel gruzzoletto! Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone valide.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 22 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Continuate a lavorare con attenzione ai vostri progetti, ma non indugiate troppo; piuttosto cogliete la palla al balzo, lanciate proposte e idee. Sole, Luna e Venere in Acquario vi danno una scossa elettrizzante, sponsorizzano svolte nette e apertura al nuovo.

Acquario

Allontanando con decisione l’insicurezza, potrete cogliere il meglio di quanto la giornata vi offre. Soluzioni provvidenziali arrivano, attraverso l’intuito. Due pianeti nel vostro segno, tra cui Venere, mettono il turbo al vostro fascino: avete tutti i numeri per fare conquiste!

Pesci

Giornata tranquilla per le questioni affettive e professionali; molti di voi, comunque, preferiranno stare da soli e coltivare hobby e interessi. Momenti di riflessione per chiarire cosa volete da chi vi sta a cuore. Avrete preziose intuizioni!