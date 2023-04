Sabato 1 aprile, inizia un nuovo mese: l’oroscopo del giorno per tutti i segni

Nuovo mese e inizio fine settimana: l'oroscopo del giorno per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 1 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Inizio di aprile con la Luna schierata dalla vostra parte che consente di realizzare la maggior parte dei progetti che avete in mente. Chi è costretto recarsi al lavoro, può contare sul sostegno di Giove: guadagni e affari andranno meglio del previsto. Insoddisfatti dal punto di vista sentimentale, vi sentite bisognosi di conferme e rassicurazioni che non riuscite a procurarvi.

Toro

Riflettori puntati sulla sfera privata. Che trambusto in casa! Forse dipenderà da una decisione che non verrà approvata dall’intero clan, forse da un imprevisto che renderà tutti un po’ più nervosi e intrattabili, o forse semplicemente una giornata di tensione. Nessuna nuvola in campo sentimentale, se siete innamorati e ricambiati, con Venere e Marte in segni amici.

Gemelli

Luna in terzo Campo dissonante a Venere e Urano. State alla larga da pettegolezzi e andate dritti per la vostra strada: varrà in amore, in famiglia e in ambito lavorativo. Stabilmente e felicemente in coppia? Fate attenzione a non permettere al quotidiano a mettervi l’uno contro l’altra. Buone notizie, buoni affari al lavoro, soprattutto se avete un’attività commerciale.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Che seccatura iniziare la giornata con la Luna in secondo campo, ambito astrologico pertinente alle faccende finanziarie, che discute vivacemente con Urano e Venere. Vi metterà in difficoltà la richiesta di un prestito, di una somma di denaro da parte di amico. Una buona notizia, comunque, c’è: realizzerete un buon affare, se siete indipendenti nel vostro lavoro.

Leone

Luna nel vostro segno. Ottimo giorno per migliorare le entrate o dedicarvi allo shopping. Avrete un eccellente fiuto per i buoni investimenti e le occasioni: approfittatene! Insoddisfazioni e anche tensioni nella sfera privata, sentimentale, vi impediscono di trascorrere ore serene sia con la famiglia, che con la persona amata. Lievi malesseri stagionali, da non drammatizzare.

Vergine

L’astro d’argento, maestro del vostro undicesimo Campo, transita oggi nel segno che precede il vostro. Siete delusi dal comportamento di un vostro conoscente, di una persona amica? Può succedere, non dovete prendervela. Fate ordine intorno a voi, sistemate le faccende in sospeso, perfezionate i progetti che più vi interessano: domani la Luna passerà nel vostro segno.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vita affettiva non deve monopolizzare la vostra attenzione perché ciò potrebbe causarvi problemi nel lavoro. Vi sentite bene e potete contare anche su un colpo di fortuna! Più approfondite la conoscenza di un amico, più vi affezionate: avete trovato qualcuno con cui vi sentite perfettamente in sintonia e con cui potete essere voi stessi senza il timore di essere giudicati.

Scorpione

Luna in Leone al Medio Cielo dissonante a Urano. Cercate di non incupirvi, se le cose che fate sembrano trovare degli ostacoli di ogni genere. Scegliete secondo la vostra innata saggezza, senza cedere all’impulsività, ai colpi di testa! Non escludiamo neppure problemi al pc o blackout elettrici. Possibile una breve storia d’amore molto interessante, se siete giovani.

Sagittario

Sostenuti dalla Luna, potete godervi un sabato d’intense sensazioni che appagheranno il corpo, ma anche la mente. Ottimo giorno per viaggiare, incontrare persone nuove o che magari non vedete da tempo. Buon giorno, anche per i single che avranno modo di mettere alla prova il loro fascino e il loro sex-appeal. Felicità nei rapporti di coppia rodati. Vita sociale brillante.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 1 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Può darsi che un fatto inatteso vi metta di fronte a un rischio finanziario: non dovete preoccuparvi, in realtà entro pochi giorni saprete trarre vantaggi da questa situazione d’incertezza. Parliamo d’amore. Se state vivendo una relazione di coppia importante, non lasciatevi tentare da richiami di novità. Le vostre intuizioni e sensazioni sono affidabili, tenetene conto!

Acquario

Sotto il tiro della Luna, l’atmosfera sentimentale si fa incandescente; i bisticci con il partner sono all’ordine del giorno, anche perché saltate subito alle conclusioni e non accettate compromessi. Peccato davvero perché i motivi delle vostre discussioni sono futili e non intaccano in alcun modo i valori fondamentali dell’esistenza. Rallentate i ritmi. Tirate i cordoni della borsa.

Pesci

La forma fisica è decisamente buona, grazie a Marte in Cancro, generoso nell’elargirvi energie fresche, tono muscolare e vigore fisico in apprezzabili quantità. Divertimento e piacere vi arriverà dallo sport, soprattutto poi da quello praticato in gruppo. Venere (l’amore) in aspetto favorevole si prenderà cura dell’intesa di coppia: cuore e sensi, romanticismo e passione.

Questo è l'oroscopo di oggi, 1 aprile.

Fonte immagine: Quique da Pixabay