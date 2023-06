Oroscopo dell’1 giugno 2023: i segni fortunati di inizio mese

Ecco come trascorreranno la prima giornata di giugno i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo oggi, 1 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi, con Marte armonico in Leone, il vostro coraggio e la vostra determinazione sono al massimo. Siete pronti a correre dei rischi e a mettervi in gioco per ciò che desiderate di più. Siate audaci e prendete l’iniziativa: il successo è a portata di mano!

Toro

Qualche perplessità di troppo impedirà a voi e al vostro partner di godervi la giornata. I non detti peseranno tantissimo e saranno una specie di macigno tra di voi. Per migliorare le cose ci vorrebbe un po’ di dialogo in più. Provate a sforzarvi e a fare voi il primo passo.

Gemelli

La quadratura di Saturno in Pesci sta portando una certa instabilità e incertezza nella vostra vita. Potreste anche sentirvi sopraffatti dalle responsabilità quotidiane e dal dover fare scelte importanti per il vostro futuro. Se non ve la sentite non prendete decisioni ora, non c’è fretta!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna oggi si trova nel segno amico dello Scorpione e già di prima mattinata sentirete il suo benefico influsso. Questo passaggio planetario vi spingerà ad esprimervi con sicurezza e gentilezza al tempo stesso. Saprete farvi valere ma senza precipitare nella presunzione.

Leone

Non dovete fermarvi ad aspettare un’occasione propizia perché gli influssi disarmonici della Luna in Scorpione vi punirebbero. Senza movimento non c’è evoluzione possibile. Anche se non ve la sentite dovete sforzarvi di andare avanti e voltare pagina.

Vergine

Tutto funzionerà alla perfezione oggi, grazie agli ottimi influssi della Luna nel segno amico dello Scorpione. I risultati che avete raggiunto negli ultimi tempi sono destinati a essere consolidati e a trasformarsi in una base d’appoggio per nuove avventure.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli influssi armonici di Marte in Leone sono propizi per conquistare avanzamenti in ambito lavorativo. Gioie in arrivo in amore, anche se dovreste dimostrare i vostri sentimenti con più slancio e calore. Fate un bel regalo al vostro partner per fargli capire quanto è importante per voi.

Scorpione

Oggi riuscirete a trasformare anche le critiche in punti a vostro favore. La Luna entrerà nel vostro segno e sarà vostra alleata, spingendovi a prendere in mano la situazione. Sono in arrivo notizie che aspettavate da tempo e potrebbero essere migliori di quanto pensavate.

Sagittario

Marte si trova ormai da qualche giorno nel segno amico del Leone e la sua potente e focosa energia è perfettamente in linea con la vostra. Il vostro modo di fare quindi oggi sarà impetuoso e travolgente e saranno in tanti a volervi stare accanto, coinvolti dal vostro entusiasmo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 1 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli influssi armonici della Luna in Scorpione vi garantiscono molte occasioni per divertivi e per stare bene con il vostro partner. La passione sarà grande e sarete gratificati dalle molte attenzioni della persona amate. Godetevi questa giornata piena di intense emozioni.

Acquario

Sottoposti agli strali di Luna, Giove e Marte, tutti quanti in aspetto dissonante, dovrete dare sfogo alle vostre migliori risorse per non rimanere impantanati. Attenzione ai litigi e alle dispute fatte solo per orgoglio: non ci caverete un ragno dal buco.

Pesci

Il vostro bisogno di amore sincero è sicuramente favorito dalla presenza della Luna nel segno amico dello Scorpione. I suoi influssi favoriscono lo scambio affettivo e le emozioni intense: è la giornata giusta per rendere più profonda una conoscenza.

