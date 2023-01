Oroscopo del 10 gennaio 2023: le previsioni del giorno per tutti i segni, ecco i più fortunati

Oroscopo del giorno, 10 gennaio 2023: ecco quali saranno i segni più fortunati in amore, lavoro e benessere secondo le stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 10 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Un po’ di affaticamento reclama a gran voce un gran bisogno di relax e di riposo; però non commettete l’errore di isolarvi dal resto del mondo soltanto perché vi sentite un po’ fuori fase. Sarà importante invece reagire per evitare di scivolare in stati d’animo un po’ cupi.

Toro

Un improvviso cedimento dell’umore e della stabilità emotiva può complicare la giornata, soprattutto nella gestione dei rapporti. In calo il rendimento sul lavoro. Provate a inventarvi qualcosa per guadagnare tempo! Il braccio di ferro tra la Luna e Marte vi confonde.

Gemelli

State lottando molto per conquistarvi la vostra indipendenza. Cercate però di non perdere di vista il resto: casa, famiglia e, soprattutto, amore. Sarete disponibili nei confronti di un collega di lavoro, ma non lasciate che pretenda l’impossibile.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Godrete di grande energia, forza d’animo: vi sentirete sorretti da un grande ottimismo che vi aiuterà a essere brillanti, affascinanti. Risolverete molte cose in sospeso e anche in amore terrete testa al partner creando nuove situazioni che daranno una ventata di nuovo al rapporto.

Leone

Un contrattempo si risolverà in un modo migliore di quanto avreste osato sperare, grazie alla giornata positiva. Dovrete, però, fare più attenzione a non prendere troppo di petto certe situazioni: le stelle vi vogliono più diplomatici e con le idee più chiare circa le scelte da fare.

Vergine

Qualche problema pratico in ambito lavorativo richiederà la vostra attenzione. Non prendetevela. Una certa irrequietezza sia mentale che fisica, si consiglia di concedere qualcosa di più in termini di tempo ai vostri hobby e passatempi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Come di consueto, la Luna in Leone vi procura molti vantaggi. Eventuali ostacoli saranno spazzati via come fuscelli: ogni sfida vi vede vincitori. Se l’amore, per voi, è soltanto un pallido ricordo, interrogatevi sinceramente e decidete cosa fare in base alla risposta.

Scorpione

Ringalluzziti dalla Luna in un segno amico, oggi trovate tutto divertente, perfino rimanere imbottigliati in mezzo al traffico. In campo affettivo il vostro sesto senso vi dice che qualcosa di speciale sta per accadervi, e non vi sbagliate: ventata di novità e tenerezza in coppia.

Sagittario

Questa Luna in Leone è una manna dal cielo. In luminoso trigono al segno, chiedete e vi sarà dato! Splendida la fusione tra sensibilità e affettività: vi relazionate agli altri con grande facilità. Ravvivate il menage di coppia con una serata speciale da dedicare interamente al partner!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 10 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli astri colorano di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si apre con molte novità! Sarà notevole lo spirito d’iniziativa e l’intraprendenza, che vi aiuteranno a portare a termine una delicata questione.

Acquario

Un lunare turbamento vi provoca un disagio dietro l’altro: la cosa migliore da fare sarebbe aggirare gli imprevisti, senza intestardirsi. Purtroppo però, in quanto a caparbietà non siete secondi a nessuno e non accettate consigli. Deludente la vita affettiva.

Pesci

Le faccende pratiche sono, vostro malgrado, il fulcro della giornata. Molte le questioni da sistemare: rassegnatevi, dovete fare gli straordinari. Gli impegni professionali richiedono qualche rinuncia, ma a livello economico ne raccoglierete i frutti. La vita amorosa offre più sicurezza e più armonia.

