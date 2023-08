Oroscopo del giorno di venerdì 11 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle con il lungo weekend di Ferragosto che si avvicina.

Oroscopo di oggi, venerdì 11 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la complicità della Luna in Gemelli e Venere in Leone, riacquistate fascino, tenacia e riprendete strettamente in mano il controllo della situazione. Siete nella condizione di affrontare prove impegnative o di proporvi per un progetto destinato al successo! Il cielo sopra di voi saprà illuminare la vita di coppia di rinnovata fiducia e più ampia confidenza. Novità importanti.

Toro

Pronti a osare per ottenere maggiore autonomia, anche a costo di mettere in gioco l’equilibrio: per voi del Toro è un gesto eclatante. Siete disposti a difendere il vostro angolo privato da chi vorrebbe imporvi regole e filosofie! Nella coppia regalatevi un lungo momento privato di totale complicità, rimandando a domani visite, incontri e impegni con amici e conoscenti.

Gemelli

Oggi ve la passate alla grande! Complici l’intuizione e la sensibilità della Luna nel segno, sembra che qualsiasi problema si risolva da solo. Il fiume delle emozioni scorre lento e inarrestabile verso il mare… fatto di grandi piaceri e pace. Calato in un bagno di passione che mancava da tempo, il rapporto con la persona amata ritrova l’entusiasmo e la complicità degli inizi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Una giornata da dedicare all’introspezione, per ascoltare la voce interiore e fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal frastuono. Anche se lontani da alcune aspettative, queste ore portano comunque a una rinnovata consapevolezza. Cercate di non mettervi nei pasticci con una storia piena di complicazioni: se le cose non vanno come devono, non intestarditevi.

Leone

Ringraziate sia Venere nel segno, sia la Luna (in Gemelli) per la carica elettrica che vi scorre addosso: liberi da ogni ansia, siete pronti ad affrontare ogni battaglia. Realizzerete un progetto che vi frulla in testa da un po’ di tempo. Serata ideale per organizzare una cenetta romantica a lume di candela e dal finale dolcissimo. Dedicate del tempo allo sport preferito.

Vergine

La Luna in Gemelli disturba il sonno, lo agita e al risveglio vi ritrovate di malumore e scontrosi; basta un nonnulla per farvi innervosire. Un senso di inadeguatezza vi cattura: allontanate le fantasie più oscure, dedicandovi a ciò che vi fa bene. Non cercate di mettervi in mostra ostentando un look troppo eccentrico, certe volte meglio passare inosservati e scansare le critiche.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la Luna in Gemelli, schierata dalla vostra parte la vita vi sorride: ai problemi si trovano soluzioni, alla solitudine si sopperisce con le amicizie. Sotto la quotidianità sempre uguale a se stessa, si nascondono sicurezze di cui non potete fare a meno. Un piatto ricco di sensualità sfama anche i palati più esigenti: tutti avranno le loro soddisfazioni, dalla coppia fino ai single.

Scorpione

Con il cielo offuscato da più di una nuvoletta, un impulso esterno potrà esservi d’aiuto per iniziare a fare chiarezza e risolvere i problemi. In qualsiasi occasione dovrete rimanere calmi, altrimenti non riuscirete a cavare un ragno dal buco. Avete il desiderio di vivere un amore intenso e appassionato, di quelli che facciano battere il cuore all’impazzata e non facciano dormire.

Sagittario

Sebbene la Luna in Gemelli abbia sempre su di voi uno strano effetto, oggi grazie a un ottimo autocontrollo il turbamento passerà presto. Anche se è ormai l’estate è nel vivo, una giornata di cielo cupo può capitare: prendetela con filosofia. Nella coppia, non tirate in ballo vicende ormai superate: guardate al presente, ricco di promesse che sarebbe un peccato sciupare.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 11 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Affrontando gli impegni con un po’ di mordente in più e con un intervento efficace e deciso, riscuoterete molte soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena che portano occasioni di rivalsa: qualche sacrificio fa parte del gioco. State sempre all’erta, avete assoluto bisogno di rilassarvi. Training autogeno, esercizi di respirazione e qualche ora di sonno in più.

Acquario

È il momento di allargare il giro delle amicizie: datevi da fare in ambito sociale, inserendovi in ambienti che vi siano di stimolo culturale e personale. Dedicate un po’ di tempo a voi stessi, alla cura dell’aspetto e concedetevi un acquisto sfizioso. Fedeli più per abito mentale che per reale affiatamento col partner, potreste ricevere una proposta da un nuovo ammiratore.

Pesci

Tante piccole questioni da sistemare meritano un po’ d’attenzione. Non sbuffate ed affrontatele con spirito costruttivo: è nel vostro interesse! A contrastare gli effetti della Luna dissonante, contribuirà il rigenerante umorismo di un amico. Niente colpi di testa. In campo affettivo evitate attacchi e discussioni, non portano a niente; anzi, spesso peggiorano le situazioni.

Questo è l’oroscopo di oggi, 11 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay