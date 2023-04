Oroscopo martedì 11 aprile, le previsioni: Ariete “incalzante”, idea dieta per la Vergine

L'oroscopo di oggi, martedì 11 aprile 2023. Ecco come trascorreranno la giornata odierna i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, martedì 11 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna favorevole in Sagittario avrete modo di superare agilmente anche quegli ostacoli più ingombranti che potranno manifestarsi oggi nel settore del lavoro. A questo proposito, farete bene a incalzare tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente con il vostro compito. Qualcosa di bello e di nuovo arriva a illuminare la vostra vita di coppia.

Toro

Nel settore affettivo della vostra vita state arrivando a una tappa nuova. È un po’ come passare a uno stadio successivo del percorso che state seguendo insieme al partner. Questo vi consente di operare una piccola ma significativa svolta, rendendo l’amore ancora più stimolante e gratificante. Condizioni più favorevoli nel lavoro vi rendono più fiduciosi e vi mettono di buonumore.

Gemelli

Due notizie. La prima buona, la seconda cattiva. La buona riguarda Venere, oggi nel vostro segno. L’amore, per essere chiari, sarà al centro dei vostri pensieri. Se fate parte di una coppia, il Sole brillerà incontrastato complice Venere che vi renderà seduttivi, accattivanti, amabili e affettuosi. La cattiva riguarda la Luna nell’opposto Sagittario. Siate ragionevoli, con tutti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I temi di lavoro e i compiti che vi sono assegnati caratterizzano questo martedì. Nonostante l’apparente difficoltà della situazione e i momenti di incomprensione con la persona amata, le prospettive sono buone. Le soluzioni emergono molto facilmente, sarà sufficiente abbandonare l’atteggiamento di sfida: non si tratta di avere ragione ma di trovare la chiave giusta.

Leone

Ottimo giorno, per tanti motivi. In prima battuta potete riorganizzare la routine lavorativa o personale su basi più efficienti. E così, finalmente, potrete disporre di maggiore tempo libero per voi stessi: non lasciatevi sfuggire il concerto dell’artista preferito o il party organizzato da un amico per festeggiare il compleanno. L’amore, se c’è, prende il volo come un aquilone.

Vergine

La ricerca di una maggiore lucidità caratterizza la giornata di oggi: vi induce a fare chiarezza con voi stessi e con il partner. Ma a volte può essere preferibile puntare sulla complementarità e l’ascolto, lasciando magari che sia il partner a parlare, a decidere la rotta da seguire. Lavoro gioco-forza nelle retrovie, ma protetto da Mercurio in aspetto favorevole. Iniziate una dieta.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il giorno vi sorride incoraggiante, potrete anche dimenticare di avere Marte contro (in Cancro). L’ingresso di Venere nel segno dei Gemelli darà un’impennata ai vostri sogni d’amore, qualunque sia la vostra condizione. Grandissima l’inventiva di cui godrete in questo giorno dal punto di vista professionale: sarete abilissimi nel trovare soluzioni originali a qualsiasi problema.

Scorpione

Luna oggi nel vostro secondo campo, settore astrologico delle finanze. Ciò rende il giorno molto propizio agli affari, alle trattative, alle decisioni economiche: avete idee brillanti su come investire i vostri soldi in maniera redditizia, o su come incrementare le entrate di lavoro. Aspettatevi novità anche in campo amoroso, soprattutto se siete single, se avete il cuore libero.

Sagittario

Contate su un bell’assetto planetario schierato a vostro favore. Come sfruttare un così valido aiuto? Rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi, sia nel lavoro che nella sfera privata! La serata è ideale per rilassarvi, per godere delle gioie della famiglia o per divertirvi alla grande con gli amici. Giorno robustamente felice per chi ha una storia d’amore in corso.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 11 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno

Sul tappeto volante del sogno, con la Luna nel segno che precede il vostro. Lo dicono tutti, evadere la realtà fantasticando non è prova di maturità; piuttosto dovreste tirare fuori la grinta e affrontarla, ma quale grinta… con Marte – il soldato di ventura – nell’opposto segno del Cancro. Tirate il freno a mano fino a sera, momento in cui l’astro della notte passerà nel vostro segno.

Acquario

Un po’ faticoso il rientro al lavoro dopo le vacanze, le festività pasquali. Un martedì che assomiglia a un lunedì, per il ritorno al lavoro e gli impegni in agenda. Siete comunque fiduciosi nelle vostre potenzialità, unanimemente riconosciute, nonché nel supporto delle stelle. Non prendete sottogamba un suggerimento al lavoro. Transiti positivi per amore e vita di coppia.

Pesci

Insospettiti e confusi dalla quadratura Luna-Nettuno. Va detto subito che la diffidenza fa parte del vostro segno, è scritta nel Dna stellare. Nel mirino il rapporto di coppia: i fatti di cronaca di cui si parla in giro, vi spingono a diffidare del partner, in realtà limpido, fedele e affettuosissimo… Tranquilli, non vi prosciugherà il conto e non scapperà in Sud America con l’amante.