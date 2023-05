Oroscopo del giorno, i segni fortunati di giovedì 11 maggio

Luna in Acquario, giornata difficile per il Toro; fortuna in amore per i Gemelli. Tutte le previsioni nell'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, giovedì 11 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Luna amica, oggi, a vostra completa disposizione; stringe la mano a Plutone Saranno gli amici più fidati a permettervi di ritrovare lo sprint e la volontà per rimettervi in moto; confidatevi con fiducia, sarete ascoltati, consigliati e, se necessario, aiutati. Nel lavoro non mancano le novità. Giorno generoso per quanto riguarda l’amore, promette felicità e gioia nel rapporto di coppia.

Toro

Un giovedì da archiviare nel file delle giornate no, sotto tiro della Luna in Acquario, in aspetto di quadratura. In questo giorno diffidate delle soluzioni troppo facili, non lasciatevi sedurre da quelle situazioni che in apparenza sembrano potersi risolvere immediatamente e senza resistenza alcuna, fidandovi solo del vostro istinto e del vostro fiuto. Rimandate una decisione.

Gemelli

Cieli sereni e orizzonti luminosi vi portano allegria, gioia di vivere, euforia. Non fate resistenza e abbandonatevi a queste piacevoli sensazioni! Scegliete bene i vostri collaboratori: in questo momento avete bisogno di persone metodiche che vi aiutino a organizzare nel migliore dei modi il vostro lavoro. Momento fortunato per l’amore, tutto dovrebbe andare bene.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Intuito, buon senso e serenità interiore vi sostengono qualora doveste affrontare scelte importanti di vita. Oltre a questo, un progetto che vi sta a cuore ha discrete possibilità di successo, ma molto dipende dal modo in cui sarete in grado di presentarlo. Momento ideale per iniziare una dieta. Rassicurate il partner su eventuali incertezze; chiedetegli scusa, se lo avete ferito.

Leone

Luna e Plutone in Acquario: dovete cedere il passo anche agli altri e rinunciare in parte al vostro individualismo. Ce la farete! Se avete un’attività autonoma, siate attenti, scrupolosi e ben organizzati. Siete in coppia? Meno imporrete i vostri punti di vista, più il partner sentimentale verrà incontro alle vostre esigenze (Venere e Marte in Cancro vi ignorano).

Vergine

Il momento più adatto per mettere ordine intorno a voi, cosa che per altro non vi dispiace affatto. Controllate tutti i conti, i pagamenti delle forniture dei servizi essenziali, verificate l’estratto conto. Cercherete e troverete modi per consolidare la vostra posizione professionale, in particolare se operate alle dipendenze di qualcuno. Evitate sforzi improvvisi o eccessivi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in quinto Campo vi lancia segnali positivi e incoraggianti. Solleticati nel vostro amor proprio, sarete più produttivi del solito, rapidi nei riflessi ma anche fiduciosi nelle vostre possibilità. Il settore affettivo sarà dolce, più emozionante del solito… Vi sentirete pieni di premure nei confronti della persona amata, pronti a dimostrare attenzione e dedizione come non mai.

Scorpione

Giorno decisamente impegnativo per lo Scorpione, con Luna in Acquario quadrata a Mercurio in Toro. Sgobberete parecchio al lavoro, senza risultati incoraggianti! Le mansioni sono noiose e i colleghi non sempre collaborativi. Lo stomaco è uno dei vostri punti deboli, oggi a rischio se ve la prendete calda per ogni sciocchezza. Malumori anche nel rapporto di coppia.

Sagittario

La Signora della Notte transita oggi nel terzo Campo, esaltando la vostra comunicativa: obiettivi importanti potranno essere raggiunti da quanti tra voi hanno un’attività legata ai mezzi di comunicazione. Segnali incoraggianti anche dal fronte sentimentale: l’accordo di coppia sarà perfetto e l’intesa con la persona amata sarà a 360°. Flirt deliziosi, giocosi per i più giovani.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 11 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna in II° Campo, quello dei soldi, delle sicurezze. Tanto impegno, tanto lavoro per un salario risicato. Ma non si lavora solo per soldi, anche per soddisfazione personale: per crescere, per dare un senso alla propria vita, oppure per sfogare quel lato creativo che preme per venire alla luce… La vostra situazione affettiva migliora sempre di più, e presto ne avrete le prove.

Acquario

Vi gioverà un piccolo esame di coscienza, confrontarvi onestamente con voi stessi, con le vostre idee e con le vostre azioni. Anche perché si presta bene ai progetti per il futuro e dovete avere ben chiaro da quale situazione di base state partendo, non vi sembra? Non perdetevi in dettagli ininfluenti, badate al sodo. Dialogate, ascoltate con attenzione i vostri figli.

Pesci

Un colpo di scena o un colpo di fulmine, in ogni caso preparatevi a una forte emozione: lo indica la Luna in transito nel segno che precede il vostro. Transito planetario molto adatto a fare mente locale: controllare i conti di casa, chiarire la questioni in sospeso con il partner, dedicare una bella fetta del vostro tempo al benessere fisico e mentale. Interessi spirituali.

